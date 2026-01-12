LA NACION

250 mil euros en ropa. ¿Quién es la princesa influencer que se quedó con el trono de la royal más gastadora?

La fashionista que les ganó a Máxima, Kate, Charlene y otras reinas y mujeres de la realeza es la que más invirtió en su vestuario en 2025. Te contamos quiénes más están en la lista

Olympia de Grecia ocupa el primer puesto del ranking. En 2025 gastó 246.614 euros y estrenó 79 piezas de lujo
La moda siempre es una declaración de principios, y en el caso de la realeza todavía más. Cada estreno, cada joya elegida, cada combinación es un mensaje que habla por sí mismo. El ranking anual elaborado por la web especializada en moda Ufo No More, que analiza con precisión quirúrgica el valor de las prendas y los accesorios estrenados por 20 royals (acá te mostramos las primeras diez) a lo largo de 2025, reveló quiénes fueron las que más estrenaron, las que más invirtieron y las que convirtieron su guardarropa en una herramienta de representación.

Tan elegante como su madre, Marie-Chantal de Grecia, Olympia supo desde chica hacer valer su propia mirada de estilo. Aquí, con un vestido capa de Burberry
La heredera también se destaca como modelo. Con un conjunto de short y top con espalda descubierta protagonizó una producción de fotos para la plataforma Moda Operandi, de la cual ella es editora externa
Vestida con una blusa estilo boho chic y pantalón de Chloé, la joven royal asistió al desfile de esa firma francesa durante la última Semana de la Moda de París
Sus looks están marcados por la sensualidad, como cuando eligió este vestido para asistir a una comida en Chateau Voltaire, en París
En lo más alto del podio quedó Olympia de Grecia, la hija mayor de los príncipes herederos Pablo y Marie-Chantal, con poco más de 246 mil euros en estrenos. Le sigue Charlene de Mónaco –ganadora del año anterior– pisándole los talones: gastó algo más de 244 mil euros. Para sorpresa de muchos, varios puestos más atrás, en el quinto lugar, se ubicó Máxima de Países Bajos, conocedora de la moda como pocas y capaz de dar nueva vida a equipos con cara conocida con apenas algunos cambios.

Hija de los príncipes herederos de Grecia Pablo y Marie-Chantal, Olympia tiene 29 años y es reconocida como modelo e influencer
La influencer posa para los fotógrafos con un diseño de la casa Armani, confeccionado en un tejido calado de punto con lentejuelas y falda de corte sirena
La Reina quedó detrás de Meghan Markle que, a pesar de que ya no representa a la corona inglesa, quizás por sus múltiples compromisos como emprendedora es quien más ropa estrenó: 207 prendas.

Charlene de Mónaco ocupa el segundo lugar en la lista. Gastó 244.483 euros y a lo largo del año estrenó 156 piezas. La mujer de Alberto de Mónaco gastó casi tanto como Olympia de Grecia, y el precio medio de sus estrenos fue de 1910 euros por prenda, la tercera cifra más elevada del ranking. Los números hablan de un año intenso en agenda y de un armario que sigue apostando por piezas de alto valor
Meghan Markle volvió a situarse en los primeros lugares del listado. En 2025 ocupó el tercer puesto en cuanto a lo que gastó, pero resultó primera respecto de la cantidad de prendas que estrenó: 207
La reina Máxima desde hace años apuesta por comprar una menor cantidad de ropa, aunque de más valor. Gastó 102.214,46 euros y estrenó 96 prendas
La prima del príncipe William, Zara Tindall, es la quinta royal que más gastó el año pasado. Estrenó 107 piezas por un valor total de 90.640 euros
La duquesa Sophie de Edimburgo, cuñada del rey Carlos III, gastó 83.354 euros y sumó a su ropero 105 piezas nuevas
La princesa Kate de Gales ocupó el puesto número 7. Gastó 82.238 euros y estrenó 75 piezas
Marie-Chantal, madre de Olympia de Grecia, tiene un guardarropa claramente orientado al lujo. Invirtió 82.238,34 euros para "desfilar" 75 piezas de autor
Según los números, el guardarropa de la reina Mary de Dinamarca es amplio y funcional. En 2025 gastó 76.406 euros y lució 106 nuevas prendas
La princesa Beatriz, hija de los ex duques de York Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson, fue más discreta en cantidad, pero consistente en el valor. Conquistó el décimo puesto al gastar 54.598 euros. La royal vistió 55 nuevas prendas en 2025
Su cuñada, la princesa de Gales, en tanto, se embandera en la misma postura que Máxima, y Letizia de España ni siquiera aparece en el top ten: quedó en el puesto 16, con muchos estrenos (146), pero con un promedio de 386,53 euros por cada uno, la cifra más baja.

