250 mil euros en ropa. ¿Quién es la princesa influencer que se quedó con el trono de la royal más gastadora?

La fashionista que les ganó a Máxima, Kate, Charlene y otras reinas y mujeres de la realeza es la que más invirtió en su vestuario en 2025. Te contamos quiénes más están en la lista
La moda siempre es una declaración de principios, y en el caso de la realeza todavía más. Cada estreno, cada joya elegida, cada combinación es un mensaje que habla por sí mismo. El ranking anual elaborado por la web especializada en moda Ufo No More, que analiza con precisión quirúrgica el valor de las prendas y los accesorios estrenados por 20 royals (acá te mostramos las primeras diez) a lo largo de 2025, reveló quiénes fueron las que más estrenaron, las que más invirtieron y las que convirtieron su guardarropa en una herramienta de representación.
En lo más alto del podio quedó Olympia de Grecia, la hija mayor de los príncipes herederos Pablo y Marie-Chantal, con poco más de 246 mil euros en estrenos. Le sigue Charlene de Mónaco –ganadora del año anterior– pisándole los talones: gastó algo más de 244 mil euros. Para sorpresa de muchos, varios puestos más atrás, en el quinto lugar, se ubicó Máxima de Países Bajos, conocedora de la moda como pocas y capaz de dar nueva vida a equipos con cara conocida con apenas algunos cambios.
La Reina quedó detrás de Meghan Markle que, a pesar de que ya no representa a la corona inglesa, quizás por sus múltiples compromisos como emprendedora es quien más ropa estrenó: 207 prendas.
Su cuñada, la princesa de Gales, en tanto, se embandera en la misma postura que Máxima, y Letizia de España ni siquiera aparece en el top ten: quedó en el puesto 16, con muchos estrenos (146), pero con un promedio de 386,53 euros por cada uno, la cifra más baja.
