Una explosión en una iglesia en Nueva York dejó cinco heridos: cuatro bomberos y un pastor

Una fuerte explosión destruyó este martes una iglesia en el norte del estado de Nueva York, y dejó cinco personas heridas, entre ellas el pastor y varios bomberos que acudieron tras un reporte de olor a gas en el edificio, informaron las autoridades.

La Policía Estatal de Nueva York investigaba la explosión, que lanzó densas columnas de humo negro al aire alrededor de las 10:30 de la mañana en la iglesia Abundant Life Church, en Boonville.

Según los agentes, la iglesia, ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al noreste de la ciudad de Syracuse, presuntamente se calentaba con cilindros de propano.

Cinco personas fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento. Dos figuraban en estado crítico, incluido un bombero que acudió al lugar. Las otras tres personas recibían atención por lesiones que no amenazaban sus vidas, según la policía.

La policía indicó que no había indicios iniciales de actividad delictiva relacionada con la explosión, que lanzó densas columnas de humo negro al aire y dañó gravemente la iglesia.

La explosión de la iglesia vista desde arriba. Village of Boonville Police Department UAS

Horno

Los bomberos locales fueron enviados al lugar, y cuatro personas se encontraban en el sótano cuando se encendió el horno, lo que provocó una explosión. De acuerdo con una investigación preliminar, un bombero que estaba en el primer piso e intentaba ventilar el edificio fue lanzado contra una pared por la detonación.

El pastor Brandon Pitts, de 43 años, y cuatro integrantes del Departamento de Bomberos de Boonville, de entre 43 y 71 años, fueron trasladados a hospitales de la zona con lesiones. La policía indicó que los cinco figuraban en estado crítico pero estable.

“Nuestros pensamientos están especialmente con los bomberos de Boonville y los miembros de la iglesia que resultaron heridos. Elogio la valentía y el profesionalismo de nuestros servicios de emergencia, que acudieron rápidamente hacia el peligro para proteger a los demás”, dijo en un comunicado preparado el ejecutivo del condado de Oneida, Anthony Picente.

La iglesia sufrió daños catastróficos.

