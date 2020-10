Norma Hernández Urquidi se refirió despectivamente al rendimiento del alumnado en diálogo con una colega Crédito: Facebook El Fabriquero

La pandemia de coronavirus hizo que, como muchas otras actividades, la educación se volviera virtual. Docentes y alumnos de distintas partes del mundo se vieron obligados a cambiar el aula por la videollamada y en ese contexto muchas situaciones privadas se volvieron públicas. Muestra de ello es lo que le ocurrió a una maestra de secundaria de México. Llamó "burros" a sus alumnos sin darse cuenta de que había dejado el micrófono abierto.

Norma Hernández Urquidi es profesora en la escuela secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón de la ciudad de Saltillo en el estado mexicano de Coahuila. Sin cortar una videollamada por Microsoft Teams, la docente se comunicó telefónicamente con una colega. Y en esa charla ocurrió algo que fue muy comentado en redes sociales.

Hernández Urquidi estaba hablando acerca del rendimiento de sus alumnos con una colega. Mientras explicaba que solo unos pocos lograron aprobar, utilizó una término despectivo para con los jóvenes.

Durante una videollamada de Microsoft Teams, la docente atendió el teléfono. Sin detener el micrófono criticó a sus alumnos, que escucharon todo.

"Pinches huercos (burros), no me entregan nada, ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me están mandando los trabajos hechos un desmadre. Yo no los voy a revisar así", empieza en su enojado descargo la docente.

Y sobre el final del material de 30 segundos que circula en las redes, Hernández Urquidi se pregunta cómo tomarán el hecho de que muy pocas personas lograron aprobar la materia. "Mandé los promedios de 3° G y nada más nueve personas pasaron, todos los demás sacaron 1, 3, 2; quiero ver cuál es la reacción", se pregunta.