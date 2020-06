El hombre le envió un mensaje de texto en lugar de telefonearla, ella sospechó que él la engañaba, se enfureció y fue hasta su casa a acuchillarlo Crédito: The Sun

10 de junio de 2020

Janet Kearns cumplía 46 años el 4 de mayo del año pasado. Ese día, su novio, Alan Pearce , un hombre de 59 años con quien todavía no convivía, le envió desde su casa un mensaje de texto para desearle un feliz cumpleaños . Como él no se había comedido a saludarla por teléfono, ella sospechó que la engañaba, entonces se enfureció, fue hasta la vivienda del hombre y lo apuñaló.

Pearse se desangraba en el suelo luego del inesperado ataque, pero pudo llamar a la policía y la llegada de los agentes y los paramédicos salvaron su vida de milagro. La mujer, en tanto, que lo dejó tirado en su departamento segura de que moriría, fue condenada a seis años de prisión por el Tribunal de Manchester , la ciudad inglesa donde ambos vivían.

La historia de este hecho sangriento venía precedida por otras agresiones de Kearns, hoy de 46 años, a su novio Pearce, de 60. Pero, obviamente, el cuchillazo de la mujer a su pareja fue el suceso más violento de todos, que a poco estuvo de terminar con la vida del hombre, quien todavía tiene secuelas a causa del ataque.

La historia de esta agresión mortal, según lo narra el periódico británico The Sun, comenzó con una discusión que tuvo la pareja el día 3 de mayo. Aunque, según el hombre, la relación, que comenzó en 2017, ya venía bastante mal por algunas conductas agresivas de ella, que llegaron incluso a la violencia física. Ella le hacía constantes reproches y lo acusaba de engañarla.

Los hechos

Pues en aquella discusión del día anterior al cumpleaños de Kearns, el hombre, irritado, le dijo a ella que sería la última semana de la relación. En ese contexto, al día siguiente, el del cumpleaños 46 de la mujer, él no realizó un llamado telefónico para saludarlo sino que decidió enviarle un escueto "feliz cumpleaños" a través de su celular.

La relación de Kearns con su novio ya venía mal desde hacía un tiempo, cuando ella comenzó a tener una conducta agresiva y acusaba al hombre de que la engañaba Crédito: The Sun

Ella contestó "gracias", pero inmediatamente decidió ir a su casa a matarlo, convencida de que él la estaba traicionando y que por eso no la había llamado. Llegó a la casa de su novio con un cuchillo de cocina, y mientras él intentaba llamar a la policía ella arremetió.

Según la crónica del citado medio británico, ella llegó a la casa de él y le arrojó primero una llave plana que el hombre esquivó y que destrozó una maceta. Luego le arrancó el teléfono fijo de las manos al hombre y lo estrelló contra la pared. Cuando él corrió por un corredor a buscar su celular, ella lo atacó a cuchillazos.

La mayor herida con el arma blanca, una cuchilla de 15 centímetros, se la produjo en el brazo del hombre, lo que afectó una arteria, por lo que Pearce cayó al suelo y comenzó a desangrarse rápidamente. La mujer pasó a su lado y ni se inmutó por la situación de gravedad de su novio.

"Vas a estar muerto antes de que llegue la policía"

Afortunadamente, Pearce alcanzó a llamar a la policía desde su celular en medio del ataque, pero ella, antes de abandonar la vivienda y dejar a su novio perdiendo sangre en el piso, le dijo: "Vas a estar muerto antes de que llegue la policía".

Por fortuna, la ayuda llegó a tiempo. "Si no fuera por la rápida respuesta de los oficiales de policía y paramédicos, no estaría aquí hoy. Les estaré eternamente agradecido", señaló el hombre, que desde aquel día fue sometido a varias cirugías plásticas en el brazo y todavía no se recuperó del todo. Tiene problemas para mover la mano derecha y perdió la sensibilidad en tres de sus dedos.

El Tribunal de la Corona de Mánchester, donde Kearns fue condenada a seis años de prisión por el ataque a su novio Fuente: Archivo

"Las cicatrices siempre estarán conmigo mental y físicamente. He tenido dificultades financieras y no me sentía seguro al permanecer en mi propia casa", dijo el hombre, que conoció a su novia en el trabajo en mayo de 2017.

En agosto de ese mismo año, él notó que ella se podía llegar a poner agresiva cuando lo acusaba de infiel. Incluso, una vez, llegó a pegarle un golpe en la cara, que él no denunció. Más adelante, Kearns se volvió más violenta y lo acusaba de no prestarle atención.

En los fundamentos de la condena, la jueza Hillary Manley dijo: "Su relación con el señor Pearce se vio empañada por los celos. Usted tenía la intención de causarle un daño muy grave. Es una suerte para usted que él haya sobrevivido. Si no lo hubiera hecho, usted podría haber enfrentado un cargo de asesinato".