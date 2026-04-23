Los principales responsables de la agencia de eventos Ma.De Milano, vinculada a la marca Made Luxury Concierge, investigada por una red de prostitución VIP y organización de eventos que involucra a futbolistas en Italia, son Emanuele Buttini, 37 años, y Deborah Ronchi, de 38. Los acusados fueron descritos en los documentos judiciales como los “promotores y maestros” de la operación, siendo socios tanto en la vida privada como en el trabajo.

Junto a ellos hay otros dos implicados, identificados como Alessio Salamone y Luan Fraga (o Luz Luan Amilton Fraga), que también fueron puestos bajo arresto domiciliario. La agencia, con sede en Cinisello Balsamo (Milán), organizaba fiestas de lujo “todo incluido” para deportistas de la Serie A, empresarios y famosos, que incluían cenas en restaurantes top, clubes y servicios sexuales de más de 100 mujeres, actividad que generaba ingresos millonarios.

Quiénes son los dueños de la agencia de eventos Ma.De Milano, investigada por organizar las fiestas de los futbolistas. Instagram

La pesquisa dirigida por el fiscal Marcello Viola descifró los nombres de algunos de los futbolistas que utilizaban los servicios de la empresa Ma.De Milán, una lista que incluye jugadores de Inter, Milan, Juventus, Lazio, Como, Sassuolo, Hellas Verona, Torino y Monza (Serie B), entre otros.

Esa nómina incluye a Alessandro Bastoni, al brasileño Carlos Augusto y al alemán Yann Bisseck (Inter); al portugués Rafael Leao y a Samuele Ricci (Milan); al serbio Dusan Vlahovic (Juventus); a Raoul Bellanova y a Gianluca Scamacca (Atalanta); a Riccardo Calafiori (Arsenal) y a Andrea Pinamonti (Sassuolo).

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