Virginia Roberts Giuffre dio una entrevista para la cadena CBS y se refirió a a supuesta madama como la mente maestra de la organización

Virginia Roberts Giuffre fue, según asevera, "esclava sexual" del millonario estadounidense Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel acusado de pedofilia en agosto del año pasado. La mujer, de 36 años, aseguró este jueves que Ghislaine Maxwell, expareja del magnate y acusada de formar parte de la red de abuso de menores, "era peor" que Epstein. "Él era Pinocho, pero ella era Gepetto", graficó.

Roberts Giuffre se refirió a Maxwell en una entrevista en el programa This Morning , emitido por la cadena televisiva estadounidense CBS. Es la primera vez que la víctima habla de la presunta "madama" de la organización de tráfico sexual por la que Epstein terminó en prisión.

"Jeffrey era un pedófilo enfermo, pero ella era la mente maestra", aseguró a la periodista Gayle King.

Maxwell, de 58 años, se encuentra actualmente detenida en Brooklyn y a la espera del juicio por seis cargos relacionados al tráfico sexual. Fue acusada de reclutar chicas jóvenes, en muchos casos menores de edad, entre los años 1994 y 1997. En aquel entonces, ella se presentaba como la pareja del financista.

"Dicho de una manera clara, Epstein era Pinocho y ella era Gepetto. Tiraba de los hilos de él y tenía su dinero. Él tenía sus contactos, pero Ghislaine era mucho más manipuladora e inteligente que Epstein", señaló Roberts Giuffre.

La víctima de los abusos calificó a Maxwell de "monstruo" y repudió que se haya aprovechado de niñas vulnerables a las que preparaba para dormir con Epstein, su "supuesto novio".

"Yo le pregunté: '¿Por qué haces que todas estas chicas se acuesten con tu novio? -relató la mujer a la CBS-. Y ella respondió: 'Así no tengo que hacerlo con él todo el tiempo'".

"Podía oler la vulnerabilidad en una persona. Le conté un poco sobre mi pasado y cómo me habían maltratado y de inmediato puso una sonrisa como la del gato de Cheshire", continuó.

Roberts Giuffre siempre insistió en que Maxwell coordinó todo para que ella tuviera relaciones sexuales con el Príncipe Andrés en su casa de Londres cuando solo tenía 17 años, una acusación que el hijo de la reina de Inglaterra negó con vehemencia.

La mujer dijo también que cree que Maxwell asumió el papel de "la señora" de Epstein para mantenerlo feliz y porque "amaba ejercer el control sobre las personas".

La víctima señaló, además, que no le sorprendería que la expareja de Epstein tuviera videos que podrían involucrar "nombres muy conocidos", en tanto ella filmaba todo lo que sucedía en la mansión del magnate. "Si habla, algunas de las personas que están en las grabaciones no van a estar contentas", agregó.

Durante la entrevista, Roberts Giuffre recordó que conoció a gran parte de la alta sociedad británica cuando tenía 16 años y trabajaba en el resort Mar-a-Lago, en Palm Beach, propiedad del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Allí fue donde Maxwell se acercó a la adolescente para reclutarla.

"En pocas palabras, me dijo que conocía a un hombre que estaba buscando una masajista y que si le caía bien, me educaría y me convertiría en una verdadera profesional", dijo.

Después de aceptar la oferta, que le parecía el "sueño de toda una vida", Roberts Giuffre contó que la llevaron a la finca de Epstein y que abusaron de ella "de inmediato".

"Ella es un monstruo. Es peor que Epstein. Hizo cosas peores que él. Era cruel, era malvada y era una mujer", concluyó.