Una voz de aliento: la enfermera que toca la guitarra y les canta a pacientes con Covid-19

La pandemia de coronavirus obligó a que Amy-Lynn Howson deje de hacer las endoscopias que realizaba para prestar servicio en la unidad de terapia intensiva del hospital de Ottawa, en Canadá. Allí esta enfermera sorprendió a todos con su guitarra y su voz angelical: les canta a los enfermos de Covid-19 una canción que ella misma compuso.

Hace algunos años, una amiga de Amy-Lynn Howson estaba atravesando un momento difícil. Para acompañarla, ella compuso la canción “You are not alone (No estás sola)”. “Escribí la canción cuando una amiga estaba luchando contra algunos problemas de salud mental y me recordó a muchas de mis propias luchas”, relató Howson al medio local CP24.

Hoy, en medio de la segunda ola, la letra y la música de “No estás sola” se resignificaron. Ella les canta su canción a los pacientes que luchan contra el Covid-19.

Una enfermera en Canadá les canta a los pacientes de terapia intensiva (Twitter: Ottawa Hospital)

Mientras Howson tomaba su guitarra y ejecutaba los primeros acordes, una de sus compañeras atinó a tomar el teléfono celular y grabar el emotivo momento. La enfermera se paró frente a los pacientes y con su voz angelical entonó los versos de su canción.

Pero el video fue mucho más allá de ese servicio de cuidados intensivos de Ottawa. Gracias a la redes sociales, en pocos minutos tuvo cientos de reproducciones, comentarios y fue compartido hasta volverse viral.

LA NACION