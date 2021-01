Coronavirus: fuerte llamado de Unicef a mantener abiertas las escuelas

Argentina es uno de los casos en los que la educación estuvo afectada fuertemente por la pandemia Crédito: Ignacio Sanchez

La directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, llamó a los gobiernos de todo el mundo a "no escatimar esfuerzos" para mantener las escuelas abiertas o "priorizar la reapertura de centros escolares" a pesar de la pandemia y de los aumentos de casos que se están registrando en la mayoría de países.

Fore asegura que el aumento de niños sin escolarizar a nivel global se encuentra "en un nivel nunca visto en años" y lamenta que a pesar de la "evidencia creciente de que las escuelas no favorecen la propagación del coronavirus, muchos países hayan decidido por mantenerlas cerradas", en muchos casos casi todo el año. En ese sentido cree que la situación es devastadora para la vida de los menores.

Las estadísticas son alarmantes. Desde comenzada la pandemia, el número de niños que quedaron excluidos del sistema escolar ascendió a 24 millones en todo el mundo, lo cual hace inútil el trabajo de las organizaciones de infancia que han trabajado duramente en los últimos años para reducir la brecha educacional.

alrededor de 24 millones de niños quedaron exculidos por la pandemia Fuente: Télam

Desde la organización remarcan que "la capacidad de los niños para leer y escribir, así como sus habilidades matemáticas, se han deteriorado y las competencias que necesitan para desenvolverse en la economía del siglo XXI han disminuido y su salud, desarrollo, seguridad y bienestar están en riesgo. Además los más vulnerables serán los que más sufran el impacto de estas carencias".

"Es por eso por lo que el cierre de las escuelas debe ser el último recurso", justificó Fore, que teme que "si los niños se enfrentan a otro año de cierre de escuelas, los efectos tendrán repercusión en las generaciones venideras".

Sanidad vs. Educación

La organización Save The Children advirtió que en los países más pobres del mundo existe la posibilidad de estar perdiendo una generación, debido a que los gobiernos están dando prioridad a la atención sanitaria para poner fin al Covid-19 frente a la educación de los menores.

Save The Children considera que hay que priorizar a los más vulnerables Fuente: AFP

Además, asegura que esta situación se podría evitar "invirtiendo 50.000 millones de dólares" que garantizarían "136 millones de niños y niñas puedan regresar a la escuela de manera segura".

Estas cifras, explicó la ONG, se han calculado en un análisis del mismo organismo, en el que también se recoge que costaría una media de 370 dólares por estudiante abrir escuelas de nuevo de manera segura y volver a encarrilar el aprendizaje en 59 de los países más pobres del mundo.

"Sin educación, no tendríamos el éxito de las vacunas contra el Covid19 y la perspectiva de un mundo más seguro. Los niños y las niñas que actualmente no van a la escuela son nuestros futuros médicos, científicos, camioneros y fontaneros", ha explicado la directora general de Save The Children Internacional, Inger Ashing. "Si 2020 fue el año en que se encontró la vacuna, 2021 debe ser el año en que se invierta en el futuro de la infancia", añadió.

La ONG señala que, dado que muchos países no pueden asumir el gasto, especialmente porque los gobiernos dan prioridad a la atención médica para hacer frente al virus, es necesario que donantes internacionales trabajen con los ejecutivos nacionales para financiar esta necesidad.

La Argentina, en duda

"Nosotros hemos planteado como agenda que la presencialidad volviera a ser el ordenador de nuestro sistema educativo", aseguró a LA NACION el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aunque confirmó que, si bien ese es el objetivo para este año, la decisión final la tendrá cada una de las provincias.

Luego de un 2020 sin clases presenciales producto de la pandemia, el Gobierno apunta a reestablecer el vinculo con los alumnos con sus maestros, aunque todavía está en duda. Para el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, si la intención es que las clases inicien en marzo normalmente, habrá que extremar los cuidados.

El lunes, el secretario gremial de CTERA, Eduardo López, afirmo que "todo indica que las clases presenciales no van a a arrancar".

