Los momentos más reveladores sobre los liderezgos de Donald Trump y Xi Jinping en el primer día de la cumbre en Pekín
Durante la primera ronda de dos días de conversaciones, Xi Jinping lanzó una severa advertencia sobre Taiwán, mientras Donald Trump destacó a los principales líderes empresariales que integraban su delegación
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PEKÍN.- La reunión del jueves en Pekín entre el presidente Donald Trump y el líder chino, Xi Jinping, se desarrolló en gran parte a puertas cerradas. Aun así, el primer día de la cumbre entre los líderes de las dos potencias más poderosas del mundo dejó varios momentos reveladores sobre ambos dirigentes, sus estilos de liderazgo y sus motivaciones mientras gestionan la rivalidad geopolítica más importante del planeta.
Estos fueron algunos de los momentos más destacados de la cumbre, celebrada en el Gran Salón del Pueblo:
Una bienvenida grandiosa
Xi recibió al presidente norteamericano con un gran desfile, que incluyó tanto al ejército chino como a una multitud de niños vitoreando, algunos con ramos de flores y banderas estadounidenses. En un momento, Trump se detuvo para aplaudir a los chicos.
“Fue un honor como pocos que haya visto antes”, dijo Trump. “Y creo que me impresionaron especialmente esos niños. Estaban felices. Eran hermosos. Lo militar es evidente. No podría ser mejor. Pero esos niños fueron increíbles”.
Choque de estilos
Los discursos iniciales de ambos presidentes revelaron mucho sobre sus estilos personales y sus visiones del mundo. Xi adoptó un tono casi filosófico sobre el papel de las grandes potencias en el escenario global, mientras Trump recurrió a su estilo característico de elogios y exageraciones.
Hablando en chino, Xi advirtió sobre la “trampa de Tucídides”, un concepto basado en la rivalidad de la antigua Grecia entre Atenas y Esparta, según el cual una potencia establecida suele sentirse amenazada por otra en ascenso, lo que conduce al conflicto. Xi instó a Trump y a Estados Unidos a evitar la mentalidad que llevó a las ciudades-Estado griegas a la guerra.
“A medida que se acelera la transformación del siglo y el panorama internacional atraviesa cambios y turbulencias, el mundo ha llegado a una nueva encrucijada”, dijo Xi. “¿Pueden China y Estados Unidos superar la «trampa de Tucídides» y establecer un nuevo paradigma para las relaciones entre grandes potencias?”.
Por su parte, Trump presumió de la larga relación que mantiene con Xi y de la facilidad con la que convenció a importantes ejecutivos empresariales de acompañarlo en la visita.
“Hay quienes dicen que esta es quizás la cumbre más grande de la historia”, afirmó Trump. “No recuerdan nada parecido”.
La advertencia sobre Taiwán
Muchos observadores seguían de cerca cómo ambos líderes abordarían el tema de Taiwán, territorio que Pekín considera parte de China.
Xi dejó claro que, si Estados Unidos se alineaba demasiado con Taiwán, eso podría llevar a un conflicto directo entre Pekín y Washington.
Xinhua, la agencia oficial china, difundió un resumen de la reunión que incluía la advertencia de Xi a Trump sobre la cuestión: “Si se maneja bien, ambos países pueden mantener la estabilidad. Si se maneja mal, los dos países colisionarán o incluso entrarán en conflicto, colocando toda la relación entre Estados Unidos y China en una situación extremadamente peligrosa”.
Más tarde, Trump evitó profundizar sobre Taiwán cuando los periodistas le preguntaron al respecto.
En busca de acuerdos
Acompañando a Trump en Pekín estaban algunos de los empresarios más ricos de Estados Unidos, entre ellos Tim Cook, de Apple; Elon Musk, de Tesla; y Jensen Huang, de Nvidia.
Trump aseguró que 30 líderes empresariales se sumarían al viaje, aunque solo 14 estuvieron presentes con él en el Gran Salón del Pueblo.
“Invitamos a los 30 más importantes del mundo”, le dijo Trump al líder chino. “Todos y cada uno dijeron que sí. Y yo no quería al segundo o al tercero de la empresa. Quería solo a los máximos responsables. Y hoy están aquí para rendir homenaje a usted, a China, y esperan hacer comercio y buenos negocios. Todo será totalmente recíproco de nuestra parte”.
La Organización Trump
Uno de los empresarios presentes en el Gran Salón del Pueblo, y que estrechó la mano de Xi, fue Eric Trump, hijo del presidente. Eric Trump dirige el negocio familiar mientras su padre permanece en la Casa Blanca.
Su presencia podría generar interrogantes sobre una posible confusión entre el gobierno y los intereses comerciales de la familia Trump. La Trump Organization aseguró que Eric Trump viajó a China únicamente para apoyar a su padre y que no realizaría negocios allí.
En un comunicado, una vocera de la empresa afirmó que “Eric está profundamente orgulloso de su padre y de los logros de este mandato, y asiste en carácter personal como hijo que brinda apoyo. No tiene emprendimientos comerciales en China ni planes de hacer negocios en China”.
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