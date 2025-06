Uruguay retoma las relaciones consulares con Venezuela tras un año de ruptura

MONTEVIDEO.- Los gobiernos de Venezuela y Uruguay acordaron reactivar en los próximos días las relaciones diplomáticas a escala consular, en un paso importante tras la ruptura total ocurrida en 2024 con la cuestionada reelección de Nicolás Maduro como presidente.

La decisión coincide con un cambio de postura de Uruguay sobre Venezuela tras la llegada al poder del izquierdista Yamandú Orsi.

El comunicado de prensa de la cancillería uruguaya sobre la reactivación de la atención consular entre Uruguay y Venezuela

Su antecesor, Luis Lacalle Pou, rechazó la proclamación de Maduro y apoyó el reclamo de fraude encabezado por la líder opositora María Corina Machado.

La administración Orsi afirmó que tampoco reconoce el resultado, pero fijó como prioridad la atención de los 50.000 uruguayos en Venezuela.

“[Como] resultado del trabajo conjunto entre ambas partes”, el canciller venezolano, Yván Gil, anunció en un comunicado la decisión de “reactivar en los próximos días los servicios consulares de Uruguay en Caracas y de Venezuela en Montevideo”.

La explicación del canciller

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, había adelantado el martes en una conferencia de prensa en Montevideo que su gobierno buscaba “acelerar el ritmo” para restablecer un mínimo de relaciones con Venezuela, a través de algún mecanismo consular, tras la detención de un uruguayo y la muerte de otro.

El canciller explicó que se han dado situaciones de tensión con la detención del uruguayo Fabián Buglione, por quien Uruguay y Estados Unidos cooperan para obtener su liberación, tras las negativas del régimen chavista de aportar información sobre su paradero.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin Cancillería Uruguay

El canciller informó que a esto se sumó la muerte de otro ciudadano uruguayo. Fuentes indicaron a El País que el falleció el 16 de mayo cerca de la ciudad de Maracaibo.

Sobre este último, Lubetkin aclaró que la muerte del compatriota no fue en prisión y que se dio en circunstancias “normales”, pero que, al no existir relaciones entre ambos gobiernos, no se pudo brindar asistencia a la familia del fallecido.

“La vida diaria que siempre nuestros consulados resuelven. Al tener todo cerrado es lógico que pasen estas cosas. Ya no se sostiene más esto”, manifestó el canciller en conferencia de prensa.

“Por no tener un mínimo de relaciones consulares con Venezuela todo se nos está complicando en ese país y estamos tratando de acelerar caminos, algún mecanismo consular y en eso tenemos que acelerar el ritmo”, añadió.

El ministro de relaciones exteriores de Uruguay

“Tenemos que encontrar una solución porque hay uruguayos en toda Venezuela”, sostuvo Lubetkin.

Lubetkin aclaró que no está planteado el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela.

La ruptura

Según el canciller, retomar el diálogo con el gobierno venezolano no cambia la posición de la administración de Orsi, que no reconoce el resultado de las últimas elecciones presidenciales.

Maduro fue proclamado vencedor de las presidenciales del 28 de julio por la autoridad electoral venezolana, unas elecciones consideradas fraudulentas y de las que no se publicó el detalle del escrutinio como manda la ley. Machado, por su parte, sostiene que su candidato, el ahora exiliado Edmundo González Urrutia, resultó vencedor de los comicios.

Tras la condena de Lacalle Pou, Maduro expulsó a los representantes uruguayos de Caracas y ordenó el regreso de sus diplomáticos en Montevideo.

En julio de 2024, Lacalle Pou lamentó “la decisión del régimen venezolano de exigir el retiro de los funcionarios diplomáticos de Uruguay y de otros seis países acreditados en ese país, y de retirar a los suyos en las mismas jurisdicciones”, según consta en un comunicado de la cancillería.

Para la cancillería de aquel momento, que era liderada por Omar Paganini, se trataba de “una medida injustificada y desproporcionada” para responder a “la legítima preocupación” planteada “ante las irregularidades y la falta de transparencia constatadas en el proceso electoral”.

Ya en aquel momento el gobierno lamentaba la “situación de desprotección” de los “miles de venezolanos que han tenido que abandonar su tierra en los últimos años” y que se mudaron a Uruguay, por no tener representación diplomática.

Tras ello, la embajadora de Uruguay en Caracas, Silvana Montes de Oca, abandonó Venezuela y voló hacia Uruguay.

Silvana Montes de Oca, embajadora de Uruguay en Venezuela, volvió al país tras la decisión tomada por el gobierno de Nicolás Maduro

La última funcionaria administrativa uruguaya que estaba en la misión diplomática en Caracas, que oficiaba de enlace con el gobierno de Maduro, debió abandonar Venezuela en noviembre. La embajada uruguaya sigue abierta con personal local, pero con actividad restringida.

Según datos a septiembre pasado de la Dirección Nacional de Migración de Uruguay, recogidos por la plataforma R4V de la ONU, en ese país de 3,38 millones de habitantes viven registrados 41.200 migrantes y refugiados venezolanos.

Un número indeterminado de uruguayos viven en Venezuela, país que entre los años 70 y 90 del siglo pasado, acogió a miles de migrantes que escapaban de los gobiernos militares dictatoriales, instalados en el Cono Sur de América.

Agencias AFP y ANSA, y diario El País (Uruguay)