Venezuela: afirman desde el Gobierno que no habrá elecciones en el corto plazo

CARACAS.- En una entrevista exclusiva concedida al medio estadounidense Newsmax, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana y uno de los líderes más influyentes del oficialismo, afirmó sin ambages que no habrá elecciones en el “período inmediato” bajo la actual administración.

“Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este período inmediato”, sostuvo Rodríguez, una declaración que marca un hito en el discurso público de la dirigencia chavista desde la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Rodríguez —hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el gobierno tras la operación militar estadounidense— condicionó cualquier convocatoria electoral a la consolidación de lo que definió como “estabilidad económica plena” y a la obtención de un acuerdo político amplio con todos los sectores de la oposición. Según su relato, primero debe completarse un proceso de “reinstitucionalización” del país para que las instituciones recuperen pleno funcionamiento y reconocimiento, y recién después podría delinearse un cronograma electoral.

Opositores venezolanos tras ser liberadas de la sede de la Policía Nacional en Valencia, estado Carabobo JACINTO OLIVEROS� - AFP�

Se trata de la primera vez que un alto dirigente chavista aborda de manera tan directa el horizonte electoral en el contexto político actual. El país vive una coyuntura inédita desde hace décadas: la captura de Maduro —y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales— precipitó una crisis constitucional que llevó al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a declarar la “ausencia forzosa” del jefe de Estado saliente y designar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

La declaración de Jorge Rodríguez fue interpretada por analistas como un gesto de pragmatismo político, pero también como un intento por gestionar las expectativas de diversos actores nacionales e internacionales. La ausencia de una fecha electoral concreta contrasta con las demandas persistentes de la oposición venezolana y de sectores democráticos, que han exigido una convocatoria urgente a comicios libres y transparentes.

Entre las voces opositoras más visibles, María Corina Machado, líder de la oposición exiliada, ha insistido en que un proceso electoral legítimo podría organizarse en nueve o diez meses si se establecieran mecanismos como voto manual auditado y garantías de observación internacional, y ha reclamado públicamente el cese de las detenciones arbitrarias de dirigentes y activistas. Según Machado, sin estos pasos previos no puede hablarse de una transición democrática real.

La líder opositora venezolana María Corina Machado tras una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El anuncio de Rodríguez se produce en paralelo con otra iniciativa clave del gobierno interino: la propuesta y avance en el Parlamento de una ley de amnistía general que, de aprobarse, podría conducir a la liberación de cientos de personas encarceladas por motivos políticos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro. La medida, presentada como un paso hacia la reconciliación nacional, ha suscitado tanto cautela como críticas de grupos de derechos humanos que exigen transparencia, reparaciones y garantías para las víctimas.

Este enfoque oficial —priorizar la estabilidad económica y social antes de fijar una fecha electoral— coincide con un momento de apertura económica en el país, incluyendo reformas para atraer inversiones extranjeras, especialmente de capitales estadounidenses, y la propuesta de cambios en sectores estratégicos como el petrolero. Sin embargo, las tensiones políticas siguen siendo profundas. La oposición demanda no solo elecciones, sino también libertad plena, garantías democráticas y el fin de la represión, condicionantes que el chavismo ha evadido hasta ahora en su discurso público.

La administración de Delcy Rodríguez, con respaldo —al menos formal— de la administración estadounidense de Donald Trump, ha intentado mover la agenda hacia la normalización del país tras años de crisis económica e institucional, pero el cronograma para una salida política concreta aún genera incertidumbre. Las últimas semanas han estado marcadas por el avance en el debate de la amnistía; por liberaciones parciales de presos considerados políticos; y por tensiones entre las demandas opositoras y los límites impuestos por el oficialismo sobre los plazos para nuevas elecciones.

Mujeres participan en una marcha por la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas [e]MARCOS SALGADO� - XinHua�

