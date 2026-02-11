Una sospechosa, barricadas en las aulas y dos escenas del crimen: qué se sabe del tiroteo en Canadá que dejó 10 muertos

TUMBLER RIDGE, Canadá.– Al menos diez personas murieron y más de 25 resultaron heridas este martes en un tiroteo ocurrido en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá. Las autoridades informaron que la presunta autora de los disparos, una mujer, fue hallada sin vida con lo que parece ser una herida autoinfligida.

Se sospecha que el ataque lo realizó “una mujer de cabello castaño y con vestido”, según la descripción de la policía.

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) informó que seis víctimas murieron en el establecimiento educativo y una séptima víctima falleció camino al hospital. Otras dos personas fueron encontradas muertas en una vivienda cercana que, según la policía, estaría vinculada con el ataque.

En total, 27 personas resultaron heridas, incluidas dos que fueron evacuadas en helicóptero con lesiones que ponen en riesgo su vida.

Qué pasó y qué dice la investigación

La RCMP indicó que los agentes respondieron a una alerta por “tirador activo” en la Tumbler Ridge Secondary School alrededor de las 13.20 (hora local). Al ingresar al edificio, encontraron seis personas fallecidas. Una séptima víctima murió mientras era trasladada al hospital tras haber recibido un disparo en la escuela.

Posteriormente, los investigadores identificaron una segunda escena relacionada con el caso: una residencia de la localidad donde hallaron otros dos cuerpos sin vida. Tras el ataque, las autoridades ordenaron el confinamiento preventivo de los residentes de Tumbler Ridge y de áreas cercanas, medida que fue levantada horas más tarde luego de descartar la existencia de otros sospechosos prófugos o una amenaza adicional para la población.

Un video difundido en redes sociales mostró a estudiantes saliendo del edificio escolar con las manos en alto, mientras vehículos policiales rodeaban el lugar y un helicóptero sobrevolaba la zona. Según el primer ministro de Columbia Británica, David Eby, los primeros agentes llegaron a la escuela apenas dos minutos después de recibida la alerta. El superintendente Ken Floyd describió la situación como “dinámica y en rápida evolución” y calificó la escena dentro del establecimiento como “espantosa”.

Jarbas Noronha, profesor de mecánica automotriz, bloqueó las puertas con bancos metálicos y se atrincheró en el garaje, considerado uno de los sectores más seguros del edificio. Permanecieron allí más de dos horas hasta que la policía los evacuó al centro recreativo del pueblo.

Las autoridades no difundieron por el momento las identidades ni las edades de las víctimas y señalaron que el motivo del ataque sigue bajo investigación. Floyd confirmó que los investigadores identificaron a una sospechosa femenina, aunque evitó dar detalles sobre su identidad. También indicó que se intenta determinar cuál era la relación entre la atacante y las víctimas y esclarecer la conexión con la vivienda donde se encontraron los otros dos fallecidos.

El impacto en la comunidad

Tumbler Ridge es una comunidad remota de entre 2300 y 2700 habitantes ubicada en un valle montañoso al pie de las Montañas Rocosas canadienses, a más de 1000 kilómetros al norte de Vancouver y cerca de la frontera con Alberta. La escuela secundaria local, que recibe a unos 175 estudiantes de séptimo a duodécimo grado, es el principal centro educativo de la zona.

El alcalde, Darryl Krakowka, expresó que la comunidad está devastada. “Me derrumbé”, dijo a periodistas, al señalar que en un pueblo tan pequeño “todos se conocen”. “He vivido aquí 18 años. Probablemente conozco a cada una de las víctimas”, afirmó. La municipalidad declaró en un comunicado que no hay palabras suficientes para describir la conmoción que atraviesa la ciudad.

En el centro recreativo local, familiares de los estudiantes y de las víctimas aguardaban información oficial. El reverendo George Rowe, de la Tumbler Ridge Fellowship Baptist Church y exdocente de la escuela, relató que la escena era desgarradora. “Las familias todavía están esperando saber si su hijo está entre los fallecidos y, debido a los protocolos, el equipo investigador es muy cuidadoso al divulgar los nombres”, explicó.

Entre los estudiantes, el impacto fue inmediato. Darian Quist contó a la cadena pública CBC que se encontraba en clase cuando se anunció el confinamiento. Permanecieron más de dos horas atrincherados, bloqueando puertas con mesas, hasta que la policía irrumpió en el aula y los evacuó con las manos en alto. Su madre, Shelley Quist, aseguró que tras reencontrarse con su hijo no piensa “perderlo de vista por un buen tiempo”.

Aunque Canadá registra niveles de violencia armada significativamente menores que los de Estados Unidos, el ataque conmocionó al país.

Reacciones oficiales

El primer ministro canadiense, Mark Carney, se declaró “devastado” por los hechos y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. En un mensaje en redes sociales, afirmó que se une a los canadienses en el duelo y agradeció la valentía de los primeros respondedores. Su oficina informó que suspendió un viaje previsto a Halifax y a Múnich, donde iba a participar en la Conferencia de Seguridad.

Diversos líderes internacionales expresaron sus condolencias tras la masacre. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que “el horror ha azotado una escuela en Tumbler Ridge” y envió su apoyo a las familias de las víctimas, los heridos y a toda la comunidad educativa, al tiempo que señaló que Francia acompaña a los canadienses.

El primer ministro de Australia –donde en diciembre sufrieron un tiroteo masivo que dejó 35 muertos–, Anthony Albanese, dijo estar “profundamente conmocionado y entristecido” por el ataque y envió sus “más sinceras condolencias” a todos los afectados, subrayando que “el corazón australiano está con las familias y amigos de las víctimas”.

También el presidente de Italia, Sergio Mattarella, expresó que “toda Italia recibió con conmoción” la noticia y envió su pésame, en nombre de la República Italiana y en el propio, a las autoridades canadienses, al tiempo que compartió el dolor de las familias y deseó una recuperación “pronta y completa” a los heridos.

