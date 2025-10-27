Video: así felicitó Trump a Milei tras la “aplastante” victoria en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes a su par argentino, Javier Milei, tras el rotundo triunfo electoral que obtuvo en las elecciones legislativas que se celebraron este domingo. En un comunicado oral, el republicano calificó a la victoria como “aplastante”, al tiempo que se mostró sorprendido por la amplia diferencia del oficialismo con el resto de las fuerzas políticas.

A bordo del Air Force One, un periodista le consultó a Trump acerca de los comicios que se celebraron en la Argentina: “Me encanta esa pregunta porque fue una gran victoria en la Argentina. Quiero felicitarlo [a Milei] por la victoria”, dijo.

Enseguida, remarcó el apoyo que le dio al libertario durante los últimos días de campaña: “Él contó con mucha ayuda de nuestra parte. Recibió mucha ayuda. Le di mi apoyo, un apoyo muy firme”.

Donald Trump felicitó a Javier Milei por el triunfo electoral

“Fue realmente inesperado”

En otro tramo de la nota, en pleno viaje a Tokio, el presidente norteamericano admitió sentirse sorprendido por los resultados que logró La Libertad Avanza. “Fue realmente inesperado conseguir una victoria de esa [magnitud], algunos pensaban que sería difícil ganar. Y no solo ganó, sino que ganó por mucho. Así que eso fue algo fantástico", señaló.

Detrás de Trump, se podía ver a Marco Rubio y Jamieson Greer, uno de los negociadores con las autoridades argentinas del acuerdo comercial, cuyo anuncio está demorado.

El presidente Javier Milei con su par estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca Oficina del Presidente

Aprovechando su presencia, el líder del partido republicano expresó: “Le doy mucho crédito a Scott [Bessent], a Jamieson [Greer, representante comercial de Estados Unidos], a todos, a Marco [Rubio, secretario de Estado], porque, como saben, estamos apoyando a muchos países de América del Sur”.

Y continuó: “Nos enfocamos mucho en América del Sur y estamos logrando un gran control allí en muchos sentidos, incluyendo el hecho de que no queremos sus drogas. No queremos que las drogas entren a nuestro país. Y ustedes lo están viendo", agregó el mandatario, en referencia a Venezuela y los operativos de las fuerzas norteamericanas en el Caribe.

Por último, consultado por la situación fiscal de la Argentina, Trump indicó: “Creo que ahora mismo hemos ganado mucho dinero gracias a esas elecciones, porque los bonos han subido. La calificación de la deuda ha subido. Esas elecciones le dieron mucho dinero a Estados Unidos. Ahora bien, no estamos en eso por dinero, per se. Pero si observa el valor de los bonos, la deuda...”.