Video: así felicitó Trump a Milei tras la “aplastante” victoria en las elecciones

El presidente de Estados Unidos le envió un mensaje a su par argentino a bordo de un avión, rumbo a Tokio; indicó que el triunfo fue “aplastante” y reconoció sorprenderse por los resultados electorales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes a su par argentino, Javier Milei, tras el rotundo triunfo electoral que obtuvo en las elecciones legislativas que se celebraron este domingo. En un comunicado oral, el republicano calificó a la victoria como “aplastante”, al tiempo que se mostró sorprendido por la amplia diferencia del oficialismo con el resto de las fuerzas políticas.
A bordo del Air Force One, un periodista le consultó a Trump acerca de los comicios que se celebraron en la Argentina: “Me encanta esa pregunta porque fue una gran victoria en la Argentina. Quiero felicitarlo [a Milei] por la victoria”, dijo.
Enseguida, remarcó el apoyo que le dio al libertario durante los últimos días de campaña: “Él contó con mucha ayuda de nuestra parte. Recibió mucha ayuda. Le di mi apoyo, un apoyo muy firme”.
“Fue realmente inesperado”
En otro tramo de la nota, en pleno viaje a Tokio, el presidente norteamericano admitió sentirse sorprendido por los resultados que logró La Libertad Avanza. “Fue realmente inesperado conseguir una victoria de esa [magnitud], algunos pensaban que sería difícil ganar. Y no solo ganó, sino que ganó por mucho. Así que eso fue algo fantástico", señaló.
Detrás de Trump, se podía ver a Marco Rubio y Jamieson Greer, uno de los negociadores con las autoridades argentinas del acuerdo comercial, cuyo anuncio está demorado.
Aprovechando su presencia, el líder del partido republicano expresó: “Le doy mucho crédito a Scott [Bessent], a Jamieson [Greer, representante comercial de Estados Unidos], a todos, a Marco [Rubio, secretario de Estado], porque, como saben, estamos apoyando a muchos países de América del Sur”.
Y continuó: “Nos enfocamos mucho en América del Sur y estamos logrando un gran control allí en muchos sentidos, incluyendo el hecho de que no queremos sus drogas. No queremos que las drogas entren a nuestro país. Y ustedes lo están viendo", agregó el mandatario, en referencia a Venezuela y los operativos de las fuerzas norteamericanas en el Caribe.
Por último, consultado por la situación fiscal de la Argentina, Trump indicó: “Creo que ahora mismo hemos ganado mucho dinero gracias a esas elecciones, porque los bonos han subido. La calificación de la deuda ha subido. Esas elecciones le dieron mucho dinero a Estados Unidos. Ahora bien, no estamos en eso por dinero, per se. Pero si observa el valor de los bonos, la deuda...”.
