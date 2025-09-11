Video: así fue el asesinato de Charlie Kirk, el activista de ultraderecha y seguidor de Trump

El activista conservador y fundador de la organización Turning Point USA (Tpusa), Charlie Kirk, de 31 años, recibió este miércoles un disparo en el cuello que le produjo la muerte durante un acto en una universidad del estado de Utah.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el fallecimiento de Kirk a través de un posteo en Truth Social: “El gran, y hasta legendario, Charlie Kirk murió. Nadie comprendía ni representaba mejor el corazón de la juventud en Estados Unidos que Charlie. Fue amado y admirado por todos, en especial por mí, y ahora ya no está entre nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su querida esposa Erika y a toda su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, calificó el hecho como “un asesinato político”.

Charlie Kirk durante la charla en Utah Tess Crowley - The Deseret News

Así fue el asesinato de Charlie Kirk

En los videos que circularon en redes sociales se ve el momento en el que Kirk, uno de los jóvenes conservadores más influyentes de Estados Unidos, fue asesinado mientras hablaba, sentado bajo una carpa en el patio de la Universidad del Valle de Utah (UVU), en las afueras de la localidad de Provo.

El activista estaba participando de la gira “The American Comeback Tour” (“El regreso de Estados Unidos Tour”), que había sido organizada por la filial de Turning Point USA en esa casa de altos estudios.

En las imágenes, se escucha una detonación y se observa cómo el dirigente se lleva la mano derecha al cuello mientras un abundante chorro de sangre brota del lado izquierdo. El público reaccionó con gritos y corridas.

Disparan a Charlie Kirk en el cuello

Otro de los videos muestra además los segundos previos al homicidio, cuando Kirk respondía preguntas sobre los tiroteos masivos en Estados Unidos. “¿Sabe cuántos autores de tiroteos masivos hubo en Estados Unidos en los últimos diez años?”, le preguntó una persona. “¿Contando o sin contar la violencia de pandillas?”, respondió Kirk, segundos antes de recibir el disparo mortal.

El evento había generado divisiones en la comunidad académica. De hecho, se había hecho una petición para impedir la participación de Kirk, que reunió cerca de mil firmas. Sin embargo, la institución defendió la realización del acto amparándose en la Primera Enmienda y en su “compromiso con la libertad de expresión, la indagación intelectual y el diálogo constructivo”.

Cómo avanza la investigación para encontrar al asesino

En una conferencia de prensa, al comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, indicó: “Pudimos rastrear los movimientos del tirador a partir de las 11.52 a.m. Este sujeto llegó al campus desde un punto cercano. Hemos seguido sus movimientos dentro del campus, a través de las escaleras, hasta el techo, a lo largo del techo, hasta la ubicación desde donde disparó. Después del tiroteo, pudimos rastrear sus movimientos mientras se dirigía al otro lado del edificio, saltaba desde el edificio y huía, saliendo del campus y entrando en un barrio”.

El sospechoso del tiroteo “parece tener edad universitaria”, según expresó Mason.

El agente especial a cargo del FBI, Robert Bohls, junto al comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, en Orem, Utah BASTIEN INZAURRALDE� - AFP�

“Estamos confiados en nuestra capacidad para rastrear a ese individuo”, agregó. Los investigadores pudieron captar al tirador en grabaciones de video tomadas e intentaron emplear técnicas de reconocimiento facial para identificarlo. Al no obtener resultados, las hicieron públicas para obtener ayuda de la ciudadanía.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Las fotos del sospechoso, publicadas por el FBI, muestran a un hombre con gorra de béisbol, anteojos negros y una remera negra de manga larga con una imagen de la bandera de Estados Unidos. En una de las fotos, parece estar subiendo una escalera.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, Robert Bohls, añadió: “Hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer. Se trataba de un rifle de cerrojo de alta potencia. Ese rifle fue recuperado en un área boscosa a la que había huido el tirador. El laboratorio del FBI analizará esta arma”.