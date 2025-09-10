Disparan contra Charlie Kirk, un reconocido activista cercano a Trump durante un acto en Estados Unidos

WASHINGTON.- En un ataque que rápidamente generó conmoción en Estados Unidos, el activista conservador y fundador de la organización Turning Point USA (Tpusa) Charlie Kirk fue alcanzado por un disparo, aparentemente en el cuello, este miércoles mientras presentaba un evento en el estado de Utah.

Disparan A Charlie Kirk En El Cuello

En los videos que circulan en redes sociales se ve el momento en que Kirk -cercano al presidente Donald Trump- es atacado mientras hablaba, sentado bajo una carpa en el patio de la Universidad del Valle, en las afueras de Provo. El activista había llegado allí como parte de la gira “The American Comeback Tour”, organizada por la filial de Turning Point USA en esa casa de estudios. También circularon imágenes de video de estudiantes del campus huyendo al oír los disparos.

La vocera de la universidad, Ellen Treanor, declaró que Kirk fue alcanzado por el disparo unos 20 minutos después de que comenzara a hablar en el campus. Además señaló que un sospechoso le disparó desde el Centro Losee, un edificio a unos 200 metros de distancia, y que fue detenido. El sospechoso no era estudiante, añadió.

Poco después del ataque, Trump hizo un posteo en su red Truth Social. "Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!“, escribió.

We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!



(TS: 10 Sep 15:02 ET)​​​‍​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​‌‍​​​​​​‌‍​​​​​‌‍​​​​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​‌‍​​​​‌‍​​‌‍​‌‍​​​​‌‍​​​​​​​​​‌‍​​‌‍ — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 10, 2025

Turning Point USA, confundada por Kirk en 2012, es la organización juvenil conservadora más importante de Estados Unidos. Se define como “un movimiento estudiantil nacional dedicado a identificar, organizar y empoderar a los jóvenes para promover los principios del libre mercado y el gobierno limitado”.

El vicepresidente JD Vance también hizo una publicación en sus redes sociales. “Oremos por Charlie Kirk, un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”, escribió sobre el activista, de 31 años.

Say a prayer for Charlie Kirk, a genuinely good guy and a young father. — JD Vance (@JDVance) September 10, 2025

La congresista republicana Marjorie Taylor Green publicó su cuenta en X un video del momento exacto en el que Kirk es alcanzado por el disparo. “¡Le dispararon a Charlie Kirk! ¡Oremos por él!“, escribió.

Charlie Kirk has been shot!

Pray for him! 🙏



pic.twitter.com/uHLAff78Dw — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) September 10, 2025

Mike Lee, senador de Utah, publicó en X que estaba siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle. “Únanse a mí para rezar por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos”, escribió.

BREAKING 🔴🔴



Early reports say that Charlie Kirk has been shot at. pic.twitter.com/B3oWK6AVIi — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

Un excongresista estadounidense que estaba en el evento con su hija relató a la cadena Fox News lo ocurrido cuando Kirk recibió el disparo. “Todos se tiraron al suelo y se dispersaron”, declaró el exrepresentante Jason Chaffetz, que calificó el cacto de violencia de “impactante”.

“El disparo fue directo hacia él”, declaró Chaffetz, que añadió que había hablado con Kirk justo antes del evento.

Kirk es uno de los mayores influyentes conservadores en Estados Unidos en la actualidad. Fiel seguidor de Trump, ha conseguido una enorme audiencia a través de su organización TPUSA, presente en decenas de campus universitarios de todo el país.

El activista y un grupo cercano de jóvenes conservadores se valen de las redes sociales y podcasts, y su capacidad para conectar con un sector de la sociedad norteamericana lo llevó a desempeñar un papel clave en el movimiento Make America Great Again (MAGA), de Trump. De hecho, TPUSA inyectó dinero en estados claves durante la campaña para las elecciones presidenciales del año pasado, ganadas por el líder republicano.

Kirk ha participado en convenciones republicanas y el año pasado Trump le devolvió el favor con un gran discurso en una conferencia de Turning Point en Arizona.

La religión cristiana evangélica de Kirk y su familia (está casado con Erika Frantzve, una ex Miss Arizona, con quien tiene dos hijos) son fundamentales en su discurso y acciones, y los analistas norteamericanos lo consideran como una figura altamente polarizadora.

En marzo pasado, Trump había anunciado que los miembros de la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea incluirían a Kirk, quien ha sido una especie de asesor del presidente en algunos temas y que también es un amigo cercano de Donald Trump Jr., uno de los hijos del mandatario.

Just saw a close up video of @charliekirk11 getting shot.



It doesn’t look good. Two direct shots to his jugular.



Praying for a miracle for Charlie Kirk, who has a wife and 2 small children, including a baby.



The Democrats cannot keep getting away with declaring open season… — Laura Loomer (@LauraLoomer) September 10, 2025

“No pinta bien. Dos disparos directos a su yugular. Orando por un milagro para Charlie Kirk, quien tiene esposa y dos hijos pequeños, incluido un bebé. Los demócratas no pueden seguir saliendo airosos al declarar temporada de caza abierta contra los conservadores. No puedo creer que esto esté pasando", escribió en X, por su parte, la activista Laura Loomer, muy cercana a Trump y que ganó prominencia en los círculos políticos de la extrema derecha norteamericana.

“Seguimos de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Acompañamos a Charlie, a sus seres queridos y a todos los afectados. Los agentes llegarán al lugar de los hechos rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, escribió el director del FBI, Kash Patel, en X.

We are closely monitoring reports of the tragic shooting involving Charlie Kirk at Utah Valley University. Our thoughts are with Charlie, his loved ones, and everyone affected. Agents will be on the scene quickly and the FBI stands in full support of the ongoing response and… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

También el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aliado cercano de Trump, reaccionó al ataque en X. “Rezando por Charlie Kirk”, escribió.

Praying for @charliekirk11 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2025

“Oraciones por Kirk. Un cristiano, estadounidense y ser humano increíble. Que la mano sanadora de Jesucristo lo acompañe”, escribió el secretario de Guerra, Pete Hegseth.