Video: así fue la batalla campal en el recital de Damas Gratis en Colombia

Los recitales de Damas Gratis suelen ser una fiesta donde la alegría y el baile toman el protagonismo del espectáculo, pero no fue el caso de este miércoles por la noche, cuando el grupo de cumbia argentino estaba a punto de dar un show en el Movistar Arena de Bogotá, en Colombia. En la previa del recital se desató una batalla campal, tanto dentro como fuera del estadio, que dejó al menos un muerto y cinco heridos.

El violento episodio se desató minutos antes de que iniciara el espectáculo. Según medios locales, la brutal gresca, que fue escalando en violencia, habría comenzado por un enfrentamiento entre barras de distintos clubes de la capital colombiana.

En distintos videos filmados por el público quedó registrado cómo el conflicto pasó de los gritos a los golpes para luego transformarse en una agresión con palos, navajas y hasta las vallas de seguridad. Los empleados del lugar no daban abasto para contener los desmanes que se volvían cada vez más violentos. Hubo corridas tanto en el interior del arena como en los alrededores.

La víctima fatal, según el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, sería un hombre que fue atropellado en los alrededores del estadio. En su cuenta de Instagram, el funcionario repudió la violencia: “Estos hechos no pueden ser aceptados como normales. Varias personas están siendo atendidas en centros hospitalarios”.

El comunicado de Pablo Lescano tras los incidentes ocurridos previos al inicio de un recital de Damas Gratis en Colombia. @pablitolescanook

Por su parte, el líder de la banda, Pablo Lescano, hizo un posteo en Instagram donde lamentó la tragedia y el hecho de no haber podido subir al escenario a cantar. “Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”, escribió el líder de la banda junto a capturas de pantalla de fanáticos colombianos que le escribieron tristes por no haber podido disfrutar del recital.