La Joaqui, Turf y Damas Gratis en el Festival Polenta: cuándo tocan y dónde tocan y cómo comprar las entradas que quedan

El nuevo “fiestival” creado por Nacho Elizalde y La Polaca tendrá su primera edición el 29 de noviembre en el Club Ciudad

La Joaqui, Turf y Damas Gratis se presentarán en el Festival Polenta que combina artistas consagrados y nuevas voces de la escena local en un viaje musical que va del pop al rock, del indie al RKT y del reggaetón a la cumbia
La Joaqui, Turf y Damas Gratis se presentarán en el Festival Polenta que combina artistas consagrados y nuevas voces de la escena local en un viaje musical que va del pop al rock, del indie al RKT y del reggaetón a la cumbiaArchivo

El escenario de una experiencia inédita ya tiene fecha y lugar: la primera edición del Festival Polenta se hará el sábado 29 de noviembre, desde las 18.30, en el Club Ciudad de Buenos Aires, con una grilla que reúne a La Joaqui, Turf, LOUTA, Plastilina, Juana Rozas, Matiné x Hay Plan y a Ángela Torres como invitada especial, entre otros nombres, y un cierre a cargo de Damas Gratis. Según informó la organización, se trata del primer “fiestival” del país, un cruce entre fiesta y festival pensado para mayores de 18 años, con 11 horas de música hasta el amanecer.

Recital de La Joaqui en el Movistar Arena
Recital de La Joaqui en el Movistar ArenaRodrigo Nespolo - LA NACION

La Joaqui llega como referente del RKT y una de las voces más populares de la cumbia urbana actual; Turf suma su repertorio de clásicos y nuevas canciones con espíritu rockero; LOUTA aporta la cuota performática con un show que cruza música y puesta en escena, mientras Plastilina y Juana Rozas representan el recambio indie-pop de la escena; la presencia de Ángela Torres como invitada especial completa el cruce generacional. Damas Gratis, el grupo liderado por Pablo Lezcano y con más de dos décadas de trayectoria, tendrá a su cargo el último tramo de bandas en vivo antes de que la noche se transforme en fiesta hasta la salida del sol.

Además, los DJ sets de Fiesta Polenta mantendrán el ritmo entre show y show para que la pista no se enfríe en ningún momento. Después del último tema de Damas Gratis, la noche sigue con la propia Fiesta Polenta, que ya convocó a cientos de miles de personas en distintos puntos del país.

Joaquín Levinton y Lea Lopatín de Turf
Joaquín Levinton y Lea Lopatín de TurfSantiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

El Festival Polenta nació como desprendimiento de Fiesta Polenta, creada en 2019 y hoy con una comunidad que supera los 500.000, seguidores según la productora. La idea es ofrecer un festival 100% con foco en la experiencia de pista continua más que en el formato tradicional de recital.

Damas Gratis, con Pablo Lezcano al frente, tendrá a su cargo el último tramo de bandas en vivo
Damas Gratis, con Pablo Lezcano al frente, tendrá a su cargo el último tramo de bandas en vivoPrensa

La grilla de artistas del Festival Polenta

El ingreso será desde las 18.30 y que la experiencia se extenderá durante unas 11 horas, hasta el amanecer.

  • 18.30: apertura
  • 19.30: Plastilina
  • 20.30: Juana Rozas
  • 21.30: Turf
  • 22.10: Matiné x Hay Plan
  • 22.50: LOUTA
  • 00.00: La Joaqui
  • 01.10: Ángela Torres ft. Polenta
  • 02.00: Damas Gratis
  • 02.40: Fiesta Polenta (cierre)

Cuándo y dónde es el Festival Polenta

  • Fecha: sábado 29 de noviembre de 2025.
  • Lugar: Club Ciudad, Av. del Libertador 7601, CABA.
  • Modalidad: solo para mayores de 18 años.
  • Horario: ingreso desde las 18.30 y jornada de unas 11 horas, hasta después del amanecer.

Precios de las entradas que quedan

  • Ticketera oficial: Passline, con venta exclusiva online.
  • Disponibles: entradas generales individuales y combos de compra múltiple.
  • Agotados: sectores VIP y preventas tempranas (Early Bird y Generales Preventa 1).
  • Precios: general $35.000; combo generales 4x3 $105.000; combo generales 10x7 $245.000.
  • Cargo por servicio: $5260.

Cómo comprar las entradas del Festival Polenta

  • Ingresar a la página del Festival Polenta en Passline
  • Elegir tipo de ticket (general, combo 4x3 o combo 10x7) y cantidad
  • Aceptar términos y condiciones del evento
  • Completar nombre y apellido, correo electrónico (dos veces), teléfono y DNI/pasaporte
  • Seleccionar medio de pago (tarjetas de crédito, Mercado Pago, Mercado Crédito o PayPal)
  • El acceso llega por mail en formato de código QR, que se presenta en los molinetes del Club Ciudad; chequear en correo no deseado.
