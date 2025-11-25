La Joaqui, Turf y Damas Gratis en el Festival Polenta: cuándo tocan y dónde tocan y cómo comprar las entradas que quedan

El escenario de una experiencia inédita ya tiene fecha y lugar: la primera edición del Festival Polenta se hará el sábado 29 de noviembre, desde las 18.30, en el Club Ciudad de Buenos Aires, con una grilla que reúne a La Joaqui, Turf, LOUTA, Plastilina, Juana Rozas, Matiné x Hay Plan y a Ángela Torres como invitada especial, entre otros nombres, y un cierre a cargo de Damas Gratis. Según informó la organización, se trata del primer “fiestival” del país, un cruce entre fiesta y festival pensado para mayores de 18 años, con 11 horas de música hasta el amanecer.

Recital de La Joaqui en el Movistar Arena Rodrigo Nespolo - LA NACION

La Joaqui llega como referente del RKT y una de las voces más populares de la cumbia urbana actual; Turf suma su repertorio de clásicos y nuevas canciones con espíritu rockero; LOUTA aporta la cuota performática con un show que cruza música y puesta en escena, mientras Plastilina y Juana Rozas representan el recambio indie-pop de la escena; la presencia de Ángela Torres como invitada especial completa el cruce generacional. Damas Gratis, el grupo liderado por Pablo Lezcano y con más de dos décadas de trayectoria, tendrá a su cargo el último tramo de bandas en vivo antes de que la noche se transforme en fiesta hasta la salida del sol.

Además, los DJ sets de Fiesta Polenta mantendrán el ritmo entre show y show para que la pista no se enfríe en ningún momento. Después del último tema de Damas Gratis, la noche sigue con la propia Fiesta Polenta, que ya convocó a cientos de miles de personas en distintos puntos del país.

Joaquín Levinton y Lea Lopatín de Turf Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

El Festival Polenta nació como desprendimiento de Fiesta Polenta, creada en 2019 y hoy con una comunidad que supera los 500.000, seguidores según la productora. La idea es ofrecer un festival 100% con foco en la experiencia de pista continua más que en el formato tradicional de recital.

Damas Gratis, con Pablo Lezcano al frente, tendrá a su cargo el último tramo de bandas en vivo Prensa

La grilla de artistas del Festival Polenta

El ingreso será desde las 18.30 y que la experiencia se extenderá durante unas 11 horas, hasta el amanecer.

18.30: apertura

19.30: Plastilina

20.30: Juana Rozas

21.30: Turf

22.10: Matiné x Hay Plan

22.50: LOUTA

00.00: La Joaqui

01.10: Ángela Torres ft. Polenta

02.00: Damas Gratis

02.40: Fiesta Polenta (cierre)

Cuándo y dónde es el Festival Polenta

Fecha: sábado 29 de noviembre de 2025.

Lugar: Club Ciudad, Av. del Libertador 7601, CABA.

Modalidad: solo para mayores de 18 años.

Horario: ingreso desde las 18.30 y jornada de unas 11 horas, hasta después del amanecer.

Precios de las entradas que quedan

Ticketera oficial: Passline, con venta exclusiva online.

Disponibles: entradas generales individuales y combos de compra múltiple.

Agotados: sectores VIP y preventas tempranas (Early Bird y Generales Preventa 1).

Precios: general $35.000; combo generales 4x3 $105.000; combo generales 10x7 $245.000.

Cargo por servicio: $5260.

Cómo comprar las entradas del Festival Polenta