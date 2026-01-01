Video: así fue la explosión en el bar de un centro de esquí de Suiza

Un incendio desatado durante una fiesta de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, Suiza, provocó la muerte de al menos 40 personas y dejó unos 115 heridos.

El siniestro, que según las autoridades locales se propagó con extrema rapidez, obligó a un despliegue masivo de equipos de emergencia en el cantón de Valais. La policía inició las investigaciones para determinar las causas de la catástrofe.

Según testimonios y reportes preliminares, el fuego comenzó en el bar Le Constellation, ubicado dentro dentro del complejo, durante las celebraciones de Año Nuevo en medio del uso de bengalas y velas en botellas de champán que pudo haber generado la explosión y posterior incendio. Otras versiones afirman que el fuego pudo haberse originado por el disparo de pirotecnia durante un concierto.

Dotaciones de bomberos, policías y servicios de emergencia acudieron al resort, uno de los destinos de esquí más cotizados de Europa, en los Alpes suizos.

Horas después del accidente, la zona permanecía cerrada al público, con ventanas rotas, olor a quemado en el aire y ambulancias estacionadas ante el bar.

Medios locales suizos señalaron que el saldo de víctimas podría ser aún más elevado, aunque las autoridades pidieron cautela hasta que finalicen las tareas de identificación y peritaje.

Los dramáticos testimonios de sobrevivientes

En unos videos difundidos en redes se percibieron escenas de pánico, con alaridos y corridas, en pleno avance del fuego. En otros registros se veían personas desperadas por escapar a través de ventanas diminutas. Según el relato de sobrevivientes, la puerta de salida era muy pequeña para la cantidad de individuos que quería escapar de las llamas.

Le Constellation tiene capacidad para 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana. Un vocero de la Policía señaló que un centenar de personas se habían reunido ahí para celebrar el Año Nuevo.

Distintos turistas que sobrevivieron al trágico incendio relataron el horror en plena celebración del Año Nuevo. Emma y Albane, dos jóvenes afirmaron al portal de noticias BFM. “Había pánico absoluto, todos gritaban”, contaron.

En tanto, el diario Tages-Anzeiger publicó que un testigo habló de un denso humo negro, personas en llamas huyendo del lugar y otras tendidas en el piso sin vida, una escena que calificó como “apocalíptica” y “de guerra”.

Un residente que afirmó vivir cerca del lugar dijo al diario local 24 heures: "Podíamos oír las sirenas a lo lejos. A mi alrededor, la gente estaba atónita, preocupada, en silencio”.