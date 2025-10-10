Video: cómo fue el sismo que sacudió Filipinas

Este viernes, un sismo de magnitud 7,6 sacudió la costa sur de Filipinas, lo que provocó una alerta de tsunami y la evacuación de residentes en las provincias costeras. El gobierno filipino evalúa los daños y prepara equipos de rescate, mientras que el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología advirtió sobre posibles réplicas.

Cómo fue el sismo que sacudió Filipinas

El sismo alcanzó una magnitud de 7,6 y el epicentro se localizó a unos 62 kilómetros al sureste del poblado de Manay, en la provincia de Davao Oriental. El movimiento tuvo origen en una falla a una profundidad de 10 kilómetros.

La desesperación en Filipinas por el sismo

Las autoridades filipinas ordenaron evacuaciones en las provincias costeras ante la amenaza de un tsunami. Bernardo Rafaelito Alejandro IV, administrador adjunto de la Oficina de Defensa Civil, alertó sobre la posibilidad de olas de tsunami impactando en seis provincias cercanas hasta dos horas después del sismo. Se instó a la población a trasladarse a terrenos más altos y a los propietarios de embarcaciones a asegurar sus barcos y alejarse de las zonas costeras.

Alejandro IV pidió a las comunidades costeras permanecer en alerta y evacuar inmediatamente a terrenos elevados hasta nuevo aviso. También solicitó a los dueños de embarcaciones en puertos y áreas costeras asegurar sus barcos y alejarse de las zonas costeras. “Instamos a estas comunidades costeras a permanecer en alerta y evacuar inmediatamente a terrenos elevados hasta nuevo aviso”, señaló Bernardo Rafaelito Alejandro IV en una conferencia de prensa.

Respuesta internacional y áreas en riesgo

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, alertó sobre la posibilidad de oleaje peligroso en un radio de 300 kilómetros del epicentro y se indicó que podrían formarse olas de hasta tres metros por encima del nivel normal de la marea en algunas costas filipinas cercanas al epicentro. También se emitieron alertas para Palaos e Indonesia, que activó una alerta de tsunami para las regiones nororientales de Papúa y Célebes Septentrional. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia indicó que los residentes de la zona deben estar atentos y mantenerse alejados de las playas y riberas.

Daños y víctimas tras el sismo en Filipinas

Hasta el momento, se reportó al menos una persona fallecida, daños en edificios y cortes de electricidad. El presidente Ferdinand Marcos Jr. aseguró que la gobernación evalúa el daño potencial y prepara equipos de rescate para ser desplegados.

Ferdinand Marcos Jr aseguró que la gobernación evalúa el daño potencial Aaron Favila - AP

Filipinas: un país sísmicamente activo

Filipinas es un país propenso a desastres naturales, entre ellos terremotos y erupciones volcánicas, debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. El archipiélago también sufre el impacto de aproximadamente 20 tifones y tormentas cada año. Esta situación convierte la respuesta a desastres en una de las principales tareas del gobierno y los grupos de voluntarios.

El ultimo sismo de magnitud 6,9 el pasado 30 de septiembre dejó al menos 74 muertos en Filipinas TED ALJIBE - AFP

Filipinas aún no se recupera del sismo de magnitud 6,9 que, el 30 de septiembre, causó al menos 74 muertes y el desplazamiento de miles de personas en la provincia de Cebú.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.