Video: el dramático aterrizaje de emergencia de un avioneta en una cancha de golf en Australia

El avión perdió el control e impactó contra el campo; el piloto y un instructor de vuelo resultaron ilesos; investigan las causas del siniestro

Impactante accidente aéreo en Australia
Un instructor de vuelo y su alumno sobrevivieron el domingo a un accidente aéreo luego de impactar contra una cancha de golf en la comuna australiana de Mona Vale, Sidney.

LN+ difundió imágenes del siniestro. En el video se puede percibir cómo la aeronave Piper Cherokee de Camden pierde potencia -por razones aún no esclarecidas- y cae sobre el campo verde poblado por algunos jugadores y espectadores.

Australia
Según trascendió, el instructor se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en ese terreno irregular con pendientes pronunciadas, desniveles y obstáculos naturales y artificiales propias del aquel deporte.

Tras el incidente, algunas personas se acercaron a la avioneta para auxiliar a las personas que estaban a bordo.

A pesar del aterrizaje de emergencia, no se reportan daños personales ni materiales significativos fuera del área donde la aeronave tocó tierra.

