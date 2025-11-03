Video: el momento del impactante choque a toda velocidad entre un tren y un camión que transportaba peras

En la localidad de Meteren, provincia de Gelderland, Países Bajos, un tren de alta velocidad embistió contra un camión de gran porte que transportaba peras. Por el violento accidente resultaron heridas cinco personas, entre ellas el conductor del camión. Las cámaras de seguridad apostadas sobre la vera de las vías del tren registraron las imágenes que se viralizaron rápidamente por redes sociales.

Paises Bajos: un tren colisiono con un camion en la localidad de Meteren

En las imágenes puede verse la confusa maniobra que lleva a cabo el conductor del camión cuando, al pasar la primera línea de barreras, se detiene sobre las vías del tren, quedando atrapado en el paso nivel. Segundos más tarde puede apreciarse cómo el tren de alta velocidad, sin posibilidad de frenar, impacta de lleno contra el acoplado.

Luego del choque se registra el momento más insólito: cientos de peras -que eran transportadas por el camión- salen volando, tapizando las vías y las calles aledañas con restos de este fruto. Al momento del accidente, el tren transportaba a 200 personas, cuatro de las cuales resultaron con heridas leves.

Las vías del tren llena de peras luego del accidente

Quien también resultó herido fue el conductor del camión. Por el estruendo de la colisión, los vecinos quedaron alarmados y se acercaron rápidamente hasta el lugar del hecho para socorrer a los involucrados.

Según la empresa ferroviaria ProRail, pese a la violencia del accidente, no hubo que lamentar víctimas fatales. Las operaciones ferroviarias en la línea fueron suspendidas temporalmente durante las tareas de limpieza y reparación de las vías, cubiertas por los restos del remolque y la carga de fruta.