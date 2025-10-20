Video: el momento del impresionante choque múltiple entre más de 50 autos en Finlandia

Las bajas condiciones de visibilidad y una autopista congelada hicieron estragos en la localidad de Renkomäki, Finlandia, donde más de 50 vehículos protagonizaron un choque múltiple. El accidente en cadena involucró autos particulares, patrulleros policiales, ambulancias y dejó un saldo de 12 heridos. Dos de ellos de gravedad.

Choque multiple en Finlandia: mas de 50 autos

Según las autoridades finlandesas, las malas condiciones meteorológicas fueron determinantes para la colisión en cadena. Debido a la presencia de niebla a lo largo de varios kilómetros, los conductores perdieron noción de la ubicación y fueron chocando en efecto dominó.

Otro factor que posibilitó el hecho fue el hielo formado en toda la cinta asfáltica, imposibilitando el control de los autos. Si bien al principio la colisión fue protagonizada por rodados particulares, conforme fueron llegando los efectivos policiales y las ambulancias, los vehículos oficiales también pasaron a formar parte del choque múltiple.

Según los servicios de rescate, dos personas resultaron heridas de gravedad y diez leves. Las autoridades cerraron la ruta en ambas direcciones mientras los servicios de emergencia tardaron varias horas en despejar la zona.

“Clima Konginkangas”

Según el centro de mando policial, la visibilidad se vio gravemente reducida por lo que describieron como “clima Konginkangas”, en referencia al accidente entre un colectivo y un camión en 2004 que causó la muerte de 23 personas en condiciones similares. Las temperaturas en la región habían subido rápidamente desde bajo cero, formando una capa de hielo negro. La visibilidad era casi nula en zonas donde la densa niebla desapareció repentinamente.

El operador de tráfico Mikko Penkkala, de Fintraffic, declaró que las autopistas alrededor de Renkomäki habían sido saladas a primera hora de la mañana, pero que las condiciones eran demasiado extremas para un efecto inmediato. La carretera entre Kujala y Liipola, en la circunvalación, permaneció cerrada hasta la tarde mientras los equipos de materiales peligrosos limpiaban los restos de autopartes.