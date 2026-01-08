Video: el momento exacto en que un grupo de esquiadores descendió del volcán Etna en plena erupción

Una escena tan impactante como riesgosa se registró en los últimos días en el volcán Etna, en Italia, donde varios esquiadores aprovecharon la nieve acumulada en las laderas para descender mientras el volcán estaba en plena erupción, expulsando lava y rocas incandescentes. Las imágenes, difundidas por LN+, generaron asombro por el contraste visual y la cercanía con el peligro.

El episodio ocurrió a plena luz del día, ante la mirada de decenas de personas que observaban la actividad volcánica desde distancias relativamente cortas.

En los videos se puede ver cómo los deportistas descienden por sectores nevados muy próximos a la ladera por donde avanzaba el flujo de lava, creando una postal inusual: el blanco intenso de la nieve enfrentado al rojo brillante del material incandescente.

Volcan Etna

Cómo fue la erupción del volcán Etna

Según se informó, la erupción se produjo tras varios días de actividad previa, en un contexto que ya era seguido de cerca por especialistas. A pesar de ello, algunos esquiadores continuaron con sus actividades deportivas, incluso después de que el volcán comenzara a expulsar lava y fragmentos rocosos, desestimando las recomendaciones de las autoridades locales.

El Etna es considerado uno de los volcanes más activos del planeta y su comportamiento es monitoreado de manera constante, ya que sus erupciones suelen alterar la vida cotidiana en distintas zonas de Sicilia.

El Etna es uno de los volcanes con más actividad del planeta Salvatore Allegra - AP

Una imagen viral y las recomendaciones oficiales

En esta ocasión, la presencia de nieve en la cima -combinada con la erupción- dio lugar a una imagen poco habitual, que rápidamente se volvió viral.

Las autoridades reiteraron la importancia de respetar las zonas restringidas y las advertencias oficiales, debido a que este tipo de episodios representan un riesgo elevado tanto para quienes practican deportes de montaña como para los turistas que se acercan a observar el fenómeno.