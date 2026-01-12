Video: Jerome Powell acusa a Trump por hostigarlo

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, acusó por hostigamiento al presidente Donald Trump y aseguró que recibió una citación del Departamento de Justicia en el marco de la “campaña de presión” del primer mandatario sobre las decisiones de política monetaria de Estados Unidos.

Powell indicó en un video que compartió este domingo en la red social X que el banco central recibió el viernes citaciones relacionadas con su testimonio ante el Senado en junio del año pasado, en el que declaró sobre un millonario proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Según el funcionario, Trump lo “hostiga” por no cumplir con sus deseos de una reducción más drástica de las tasas de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%. “Serví bajo cuatro gobiernos, republicanos y demócratas. Cumplí con mi deber sin temor ni favoritismos políticos, centrado únicamente en nuestro mandato”, agregó.

Video message from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell: https://t.co/5dfrkByGyX pic.twitter.com/O4ecNaYaGH — Federal Reserve (@federalreserve) January 12, 2026

En su declaración en video, Powell consideró que la citación y las acusaciones son simples “pretextos” de la administración trumpista para socavar la independencia de la Fed en lo referente a la fijación de las tasas de interés.

“La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal establezca tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que conviene a la población, en lugar de seguir las preferencias del presidente“, afirmó Powell y añadió: “Esto se trata de si la Fed será capaz de seguir estableciendo las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si la política monetaria será dirigida por la presión política o la intimidación“.

Trump negó tener conocimiento alguno de la investigación del Departamento de Justicia sobre la Reserva Federal. “No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Fed, y no es muy bueno construyendo edificios”, dijo sobre Powell tras una entrevista concedida a la NBC.

Las acusaciones de Trump

Donald Trump. Julia Demaree Nikhinson� - AP�

Por su parte, Trump acusó a la Fed de no respetar el presupuesto previsto para la renovación de su sede en Washington, al considerar que podría haber casos de fraude, y planteó que hubo un costo total de US$3100 millones cuando se fijaron US$2700 millones inicialmente, una cifra que Powell desmintió.

Antes de su reelección, Trump dijo que el presidente de la Fed —a quien apoda “demasiado tarde” Powell— de no bajar lo suficientemente rápido las tasas de interés y de actuar por motivos políticos y no económicos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano mantiene la presión sobre la institución, y en particular sobre Powell, a quien amenazó con despedir. El mandato del presidente de la Fed debe concluir en mayo de este año, lo que permitirá reemplazarlo, potencialmente por su principal asesor económico, Kevin Hassett, considerado por los analistas como el favorito.

Apoyo de Martín Redrado

El economista Martín Redrado, que sufrió una situación de acoso parecida durante era presidente del Banco Central durante el gobierno de Cristina Kirchner, respaldó a Powell en X.

Gran respuesta del Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, frente a la injerencia y presión del Poder Ejecutivo sobre el Banco Central. Contará con todo el apoyo de la comunidad de banqueros centrales del mundo. Statement from Federal Reserve Chair Jerome H. Powell… — Martín Redrado (@martinredrado) January 12, 2026

“Gran respuesta del Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, frente a la injerencia y presión del Poder Ejecutivo sobre el Banco Central. Contará con todo el apoyo de la comunidad de banqueros centrales del mundo”, escribió.