Video: un avión se accidentó al aterrizar en una isla en el Caribe y evacuaron a 164 pasajeros

Un avión de la aerolínea canadiense low cost WestJet protagonizó un incidente en el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, en la isla de St. Marteen (territorio compartido por Países Bajos y Francia), cuando colapsó su tren de aterrizaje al momento de tocar pista. Los pasajeros debieron ser evacuados de urgencia por los toboganes y varios resultaron heridos.

El episodio ocurrió este domingo a las 13 (hora local), cuando el vuelo WS2652 —un Boeing 737-800 matrícula C-GWSR— procedente de Toronto realizaba su aproximación a la pista 10 del aeropuerto, célebre por su ubicación a pocos metros de la playa.

La maniobra fue registrada por testigos: el avión descendió de manera brusca y, tras el impacto, uno de los trenes de aterrizaje colapsó, provocando que el motor derecho golpeara contra el asfalto. Aún así, la tripulación logró mantener el control y detener la aeronave hacia el final de la pista.

Un avión aterrizó en una isla en el Caribe y colapsó una rueda: evacuación y heridos

De inmediato, los equipos de emergencia acudieron al lugar para enfriar los motores y prevenir un incendio. La tripulación activó el protocolo de seguridad y ordenó la evacuación de los 164 pasajeros. No hubo heridos de gravedad, aunque algunos fueron trasladados al hospital con contusiones.

Dado que el aeropuerto cuenta con una única pista, todas las operaciones fueron suspendidas temporalmente. Vuelos con destino a St. Marteen fueron cancelados o desviados a San Juan, Puerto Rico.

New images from WestJet 2276 shows seriously damaged wing spar and engine components. The 16 year old 737 will probably be written off by insurance. https://t.co/RTJAqpnVul pic.twitter.com/Z2QzQsdzc0 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 8, 2025

Las autoridades de aviación locales ya iniciaron una investigación para determinar las causas del incidente. La aeronave, con 16 años de servicio, permanece en la isla y aún no pudo regresar a su base en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto.

El lunes por la mañana, el aeropuerto retomó sus operaciones con normalidad.