Video: un hombre prendió fuego un puesto de check-in en el aeropuerto de Milán y fue reducido a golpes con un extintor

Un hombre de 28 años, originario de Malí y residente en Milán, fue detenido este miércoles en el aeropuerto de Milán-Malpensa tras provocar un incendio y causar destrozos en el área de salidas de la Terminal 1.

El episodio ocurrió poco antes de las 11 de la mañana (hora de Italia), cuando el individuo arrojó un líquido inflamable sobre el mostrador de check-in número 13 y comenzó a golpearlo pantallas con un martillo.

Según informó Corriere della Sera, el detenido no tenía tarjeta de embarque ni condición de pasajero, lo que refuerza la hipótesis de que ingresó al aeropuerto únicamente para llevar a cabo la agresión.

“El fuego fue controlado rápidamente por los bomberos del destacamento aeroportuario, aunque la presencia de humo obligó a evacuar la terminal por precaución”, precisó la Asociación De Aeropuertos de Lombardía en X.

Personal de seguridad, como muestran imágenes que se viralizaron en las últimas horas en redes sociales, logró reducir al atacante en el lugar y de una manera poco ortodoxa: lo golpearon en la cabeza con un extintor.

Las operaciones del aeropuerto continuaron sin interrupciones, aunque algunos vuelos sufrieron demoras.

Las autoridades precisaron que el hombre había sido denunciado horas antes en Milán por destrozar las vidrieras de un comercio, también con un martillo. Tras la intervención de agentes, fue trasladado a un hospital.

Se lo pretendía someter a controles médicos para establecer si se trataba de una persona consciente de sus actos. Sin embargo, el individuo escapó del centro hospitalario, se dirigió al Malpensa y protagonizó el ataque.

Actualmente, el agresor se encuentra bajo custodia en una comisaría en la ciudad de Varese. Será sometido a una audiencia de validación de la detención el próximo jueves en el tribunal de Busto Arsizio.

Las motivaciones del acto todavía no están claras. Por el momento, es acusado de daños agravados, y se espera que en esa instancia judicial el maliense pueda declarar y dar explicaciones sobre lo ocurrido.

Antecedente

Un hecho similar ocurrió en febrero de 2024 cuando un hombre de nacionalidad haitiana reaccionó de manera violenta cuando le negaron subir a un vuelo de American Airlines que partía de Chile rumbo a EE.UU.

Según reconstruyeron medios locales, Emmanuel Bony, nacido en Haití y residente en el país trasandino, llegó al mostrador y, tras hacer los trámites correspondientes al check-in, corroboraron que no contaba con VISA.

Enojado por que la aerolínea le impedía tomar su vuelo, el hombre buscó entre sus cosas, sacó uno de los elementos que utiliza para trabajar -se desempeñaba en la construcción- y empezó a golpear monitores.

La caótica situación fue registrada por varios turistas. En los videos que circularon se puede ver al pasajero cuando rompe los dispositivos mientras un grupo de turistas lo observan sin saber qué hacer.

Finalmente, el agresor fue retenido por personal de la terminal aérea y luego fue entregado a Carabineros. De acuerdo a la información del portal Cooperativa Cl, se reportaron daños valuados en 20 millones de pesos.

