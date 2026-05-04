Video: Una avioneta chocó contra un edificio y se estrelló en un estacionamiento en Belo Horizonte

BELO HORIZONTE.– Una avioneta con cuatro ocupantes se estrelló este lunes contra un edificio residencial en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil, y dejó al menos dos muertos y varios heridos de gravedad, informaron autoridades locales y el cuerpo de bomberos.

El accidente ocurrió en el barrio de Palmeiras, en la capital del estado de Minas Gerais, cuando la aeronave monomotor perdió altura poco después de despegar y terminó impactando entre el tercer y el cuarto piso del inmueble, en una zona cercana a la caja de escaleras.

Según los primeros reportes, el piloto y el copiloto fallecieron como consecuencia del impacto.

🚨 IMPACTANTE: Avión pequeño se estrella contra un edificio en Belo Horizonte, Brasil.



Una avioneta de pequeño porte impactó de lleno contra un edificio de tres pisos en el barrio Silveira, zona noreste de Belo Horizonte (Minas Gerais). El momento quedó grabado en video: el… pic.twitter.com/yeeeC8bs6C — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) May 4, 2026

De acuerdo con el cuerpo de bomberos, los otros ocupantes resultaron gravemente heridos. Uno de ellos fue hallado inconsciente, mientras que los restantes presentaban lesiones de consideración, incluidas fracturas expuestas. Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital João XXIII, ubicado en las cercanías del lugar del siniestro.

“El avión se estrelló entre el tercer y el cuarto piso, en la escalera. Si hubiera impactado contra los laterales, podría haber alcanzado algunos departamentos que estaban habitados”, explicó el teniente Raúl, responsable de las tareas de rescate. Según detalló, la estructura de la aeronave atravesó una pared del edificio sin afectar directamente a los nueve apartamentos.

El impacto provocó un fuerte estruendo que alertó a los vecinos de la zona, quienes dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Testigos relataron haber escuchado una explosión seguida de la aparición de humo.

Dos agentes de la Policía Civil inspeccionan la zona de los restos de una avioneta que se estrelló contra un edificio en el centro de Belo Horizonte GLEDSTON TAVARES - AFP

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo con la participación de bomberos, equipos médicos y fuerzas de seguridad, que trabajaron en la evacuación de posibles afectados, la asistencia a los heridos y el aseguramiento del perímetro. En total, decenas de efectivos intervinieron en el lugar, donde también se registró una fuga de combustible que se derramó en el área de estacionamiento del edificio.

Pese a la violencia del impacto, las autoridades indicaron que el inmueble no presenta, en principio, riesgos estructurales ni peligro de explosión. No obstante, se realizaron inspecciones preventivas y se establecieron restricciones de acceso para garantizar la seguridad de los residentes.

Los bomberos inspeccionan la zona de los restos de una avioneta que se estrelló contra un edificio en el centro de Belo Horizonte. GLEDSTON TAVARES - AFP

Según información difundida por medios locales, el piloto había informado a la torre de control del aeropuerto de Pampulha que experimentaba dificultades poco después del despegue, que tuvo lugar alrededor de las 12:16 hora local. Esta comunicación es ahora uno de los elementos clave en la investigación.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas y serán analizadas por organismos especializados en seguridad aérea. Entre las hipótesis que se manejan figuran posibles fallas mecánicas, errores humanos o factores externos, aunque ninguna ha sido confirmada oficialmente.

El siniestro reavivó la preocupación por la seguridad de las operaciones aéreas en zonas urbanas densamente pobladas. En este sentido, las autoridades subrayaron que se realizará una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y prevenir futuros incidentes.

Mientras tanto, la zona permanece parcialmente acordonada y con restricciones al tránsito, a la espera de que concluyan las tareas de remoción de los restos de la aeronave y las pericias correspondientes.

Agencia Reuters y diario O Globo/GDA