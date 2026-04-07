Videos: el tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul, donde reportan un terrorista muerto y cuatro heridos

ESTAMBUL.- Un atacante fue abatido y otros dos resultaron heridos en un tiroteo este martes frente al consulado israelí en Estambul, Turquía, en el que dos policías también sufrieron lesiones leves, informó el gobernador provincial Davut Gül.

Ataque al consulado israelí en Turquía Captura

Ataque al consulado israelí en Turquía Captura

Ningún diplomático israelí “se encuentra actualmente en territorio turco”, precisó una fuente cercana al caso. Las legaciones diplomáticas israelíes fueron evacuadas “no solo en Turquía sino en toda la región por razones de seguridad” poco después del ataque del movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, añadió.

Un muerto en un tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul

Según el gobierno turco, los atacantes llegaron en vehículo desde la provincia vecina de Izmit (noroeste) y están “vinculados a una organización que instrumentaliza la religión”. Se confirmó además que los dos policías estaban “heridos ligeramente”.

Un atacante fue abatido y otros dos resultaron heridos en un tiroteo este martes frente al consulado israelí en Estambul (Yasin AKGUL / AFP) YASIN AKGUL - AFP

De acuerdo con los medios turcos, los tres sospechosos estaban armados con rifles de largo alcance, iban vestidos con trajes de camuflaje y llevaban mochilas.

Un muerto en un tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul

Periodistas de la AFP vieron manchas de sangre en el suelo de un aparcamiento adyacente al consulado. En imágenes difundidas por el canal NTV se ve a agentes disparando cerca de una calle muy transitada y a una persona evacuada en una camilla.

el tiroteo cerca del consulado israelí en Estambul, donde reportan un terrorista muerto y cuatro heridos (Yasin AKGUL / AFP) YASIN AKGUL - AFP

En tanto, la fiscalía de Estambul abrió una investigación, indicó en X el ministro turco de Justicia, Akın Gürlek.

La zona donde se ubica el Consulado de Israel en Estambul se encuentra fuera del centro histórico de la ciudad, pero no en las afueras, y alberga numerosos bancos y centros comerciales.

Un muerto en un tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul

“Se confirmó la identidad de los terroristas. Se supo que provenían de Izmit”, una ciudad a unos 100 kilómetros al este de Estambul, “y llegaron en un vehículo alquilado”, dijo el ministro del Interior turco, Mustafá Ciftci.

También declaró que “uno de los individuos tenía vínculos con una organización que instrumentaliza la religión, y uno de los otros dos terroristas, que son hermanos, tiene antecedentes penales relacionados con el narcotráfico”.

En diciembre, un enfrentamiento en la provincia de Yalova, al sur de Estambul, se saldó con nueve muertos, entre ellos tres policías y seis sospechosos fuertemente armados acusados de pertenecer al grupo Estado Islámico (EI). Las autoridades anunciaron poco después la detención de 125 personas sospechosas de estar afiliadas a los yihadistas del EI.

Agencias AFP y ANSA