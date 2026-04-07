Reportan ataques aéreos a puentes en Irán antes del ultimátum de Trump por el estrecho de Ormuz

DUBAI.– Ataques aéreos golpearon Teherán el martes, mientras funcionarios iraníes instaban a los jóvenes a formar cadenas humanas para proteger centrales eléctricas, en las horas previas al vencimiento del ultimátum fijado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que exige la reapertura del estrecho de Ormuz bajo la amenaza de destruir la infraestructura energética de aquel país.

Medios iraníes reportaron ataques contra la isla de Kharg, un punto neurálgico desde el que se exporta la mayor parte del petróleo del país.

"El enemigo estadounidense-sionista efectuó varios ataques en la isla de Kharg, y se escucharon allí varias explosiones", indicó la agencia de prensa Mehr.

Vista de la isla iraní de Kharg, que alberga la principal terminal de exportación de crudo del país, el 17 de marzo de 2026 - - EUROPEAN SPACE AGENCY

Según un mensaje publicado en X por el periodista Barak Ravid, del medio norteamericano Axios, y que cita a un responsable estadounidense, Washington golpeó “objetivos militares”.

El ultimátum de Trump

Trump ha extendido repetidamente plazos anteriores, pero sugirió que el fijado para las 20.00 de Washington (21.00 en la Argentina) era definitivo, y el lenguaje empleado por ambos lados alcanzó un punto álgido que dejó a los iraníes en vilo.

El presidente republicano ha amenazado con bombardear todas las centrales eléctricas y puentes de Irán si Teherán no permite que el tráfico se reanude por completo en el estrecho, por el que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial. En respuesta, el presidente de Irán dijo que 14 millones de personas, incluido él mismo, se han ofrecido como voluntarios para luchar.

Trump habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 6 de abril de 2026 Li Rui - XinHua

Aunque Teherán no puede igualar la sofisticación del armamento estadounidense e israelí ni su dominio en el aire, su control del estrecho está causando un gran daño a la economía mundial y aumentando la presión sobre Trump tanto en casa como en el extranjero para encontrar una salida al enfrentamiento.

Funcionarios involucrados en esfuerzos diplomáticos dijeron que las conversaciones aún continúan, aunque Irán rechazó la última propuesta norteamericana y no está claro si se alcanzará un acuerdo a tiempo para evitar los ataques amenazados por Trump. Líderes mundiales y expertos advirtieron que ataques como los que adelantó Trump podrían constituir un crimen de guerra.

Trump imita el gesto de disparar un arma mientras habla sobre el conflicto en Irán en la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026, en Washington KENT NISHIMURA - AFP

Mientras tanto, una oleada de ataques golpeó el régimen islámico, incluso en zonas residenciales de Teherán, matando a casi tres docenas de personas. Irán disparó contra Israel y Arabia Saudita, lo que provocó el cierre temporal de un importante puente.

Lenguaje beligerante

Al enfatizar su fecha límite del martes, Trump advirtió que “todo el país puede ser eliminado en una noche”.

“Todos los puentes de Irán serán diezmados para las 12 de la noche de mañana”, dijo el lunes el mandatario norteamericano, y añadió que todas las centrales eléctricas estarán “ardiendo , explotando y nunca volverán a usarse”.

En respuesta, Irán llamó a “todos los jóvenes, deportistas, artistas, estudiantes y estudiantes universitarios y sus profesores” a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas.

Periodistas filman en el exterior de una mezquita dañada tras los ataques contra la Universidad Tecnológica Sharif, en Teherán, el 7 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

“Las centrales eléctricas que son nuestros activos y capital nacionales”, aclaró Alireza Rahimi, identificado por la televisión estatal iraní como el secretario del Consejo Supremo de Juventud y Adolescentes, en una declaración en video.

Irán ha formado cadenas humanas en el pasado alrededor de sus recintos nucleares en momentos de tensiones elevadas con Occidente.

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, publicó en X que 14 millones de iraníes habían respondido a campañas de los medios estatales y mensajes de texto instando a la gente a ofrecerse como voluntaria para luchar.

More than 14 million proud Iranians have so far registered to sacrifice their lives to defend Iran. I too have been, am, and will remain devoted to giving my life for Iran. https://t.co/B9GBHAAEMu — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 7, 2026

“Yo también he estado, estoy y seguiré estando listo para dar mi vida por Irán”, escribió Pezeshkian.

Más tarde, un general de la Guardia Revolucionaria instó a los padres a enviar a sus hijos a cubrir puestos de control, que han sido atacados repetidamente en ataques aéreos.

Las amenazas de Trump de bombardear infraestructura civil han provocado múltiples avisos sobre posibles crímenes de guerra.

Un periodista filma los daños en una mezquita tras los ataques contra la Universidad Tecnológica Sharif, en Teherán, el 7 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

Francia se sumó a un creciente coro de voces internacionales que piden moderación. El ministro de Exteriores, Jean–Noël Barrot, dijo en la televisora France Info que los ataques dirigidos contra infraestructura civil y energética “están prohibidos por las reglas de la guerra, el derecho internacional”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también advirtió a Estados Unidos que los ataques contra infraestructura civil están prohibidos bajo el derecho internacional, según su portavoz. Estos casos son notoriamente difíciles de procesar, y Trump dijo a periodistas que “para nada” le preocupa cometer crímenes de guerra y aseguró que el único “crimen de guerra” sería dejar que Irán se dote de armas nucleares.

Nuevos bombardeos en Medio Oriente

Una serie de intensos ataques aéreos golpearon Teherán, incluso contra un aparente depósito de armas en las montañas y en barrios residenciales. En el pasado, los ataques en zonas residenciales han tenido como objetivo a funcionarios del gobierno y de seguridad iraníes.

El Ejército israelí dijo que había atacado un recinto petroquímico iraní en Shiraz, el segundo día consecutivo que golpeaba una instalación de ese tipo después de atacar una planta en el yacimiento de gas natural South Pars. Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes emitieron una advertencia en farsi a los iraníes para que evitaran tomar trenes durante todo el día, lo que probablemente apunta a ataques previstos contra la red ferroviaria.

Una bandera nacional iraní es colocada junto a los escombros de un edificio colapsado tras los ataques en la Universidad Tecnológica Sharif, en Teherán, el 7 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

Otro ataque golpeó el Aeropuerto Internacional de Jorramabad en el oeste de Irán, y un ataque contra un objetivo no identificado en la provincia iraní de Alborz, al noroeste de Teherán, mató a 18 personas, informaron el martes los medios estatales.

Nueve personas murieron en la ciudad de Shahriar y otras seis en Pardis en otros ataques aéreos, informaron los medios iraníes.

A primera hora del martes, Teherán lanzó siete misiles balísticos contra Arabia Saudita, que, según las autoridades, hicieron caer escombros cerca de instalaciones energéticas al ser interceptados. El portavoz del Ministerio saudí de Defensa, el mayor general Turki al–Malki, dijo que se estaba evaluando el daño.

Una mujer camina con objetos rescatados de un edificio destruido tras el bombardeo israelí nocturno sobre la aldea de Maarake, en el sur del Líbano, el 7 de abril de 2026 KAWNAT HAJU - AFP

Los ataques llevaron al país árabe a cerrar durante varias horas la Calzada del Rey Fahd, un puente que conecta Arabia Saudita con el reino insular de Bahréin. El puente de 25 kilómetros de longitud es la única conexión por ruta de Bahréin –sede de la 5ª Flota de la Armada de Estados Unidos– con la península arábiga.

Irán también disparó contra Israel, con reportes de misiles entrantes en Tel Aviv y Eilat.

Más de 1900 personas han muerto en Irán desde el inicio de la guerra, pero el gobierno no ha actualizado la cifra en varios días.

Una mujer camina con objetos rescatados de un edificio destruido tras el bombardeo israelí nocturno sobre la aldea de Maarake, en el sur del Líbano, el 7 de abril de 2026 KAWNAT HAJU - AFP

En el Líbano, donde Israel está combatiendo al grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, más de 1400 personas han muerto y más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Once soldados israelíes también murieron en los combates.

En los estados árabes del golfo Pérsico y la Cisjordania ocupada, más de dos docenas de personas han muerto, mientras que se ha informado de 23 fallecidos en Israel y 13 militares estadounidenses muertos.

La negociaciones por el estrecho

Irán restringió el transporte marítimo a través del estrecho después de que Israel y Estados Unidos iniciaran la guerra con ataques el 28 de febrero. Los ataques iraníes a la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo Pérsico, junto con su control del estrecho, han disparado los precios del petróleo, elevando el precio de la nafta, los alimentos y otros productos básicos mucho más allá de Medio Oriente.

En las primeras operaciones al contado del martes, el Brent, el estándar internacional, estaba por encima de los 108 dólares por barril, con un alza de alrededor del 50% desde el inicio de la guerra.

Trump observa durante una conferencia de prensa sobre el conflicto en Irán en la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026, en Washington SAUL LOEB - AFP

Aunque Irán ha rechazado la última propuesta de Estados Unidos, funcionarios involucrados en la diplomacia dicen que las conversaciones aún continúan.

El lunes, Teherán rechazó una propuesta de alto el fuego de 45 días y dijo que quiere un fin permanente de la guerra.

Según The New York Times, Irán estaría dispuesto a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz e impondría un derecho de paso de dos millones de dólares por barco que se repartiría con el sultanato de Omán, situado al otro lado de la vía marítima. Los ingresos servirían para reconstruir las infraestructuras destruidas por los ataques israelíes y estadounidenses, en lugar de reclamar indemnizaciones directas.

Un cartel publicitario con la frase "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" en la plaza Enqelab, en Teherán, el 5 de abril de 2026 - - AFP

Aunque Trump calificó esta propuesta de “muy importante“, dijo que todavía es “insuficiente”.

Pero a medida que se acercaba el plazo el martes, un funcionario dijo que las comunicaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán seguían en marcha. El funcionario dijo que mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía “están corriendo contrarreloj” para alcanzar un compromiso antes del plazo .

Dijo que Irán ha vinculado la reapertura del estrecho de Ormuz al alivio de sanciones, y que Estados Unidos estaba abierto a aliviar algunas sanciones, especialmente sobre el sector petrolero de Irán, en parte para estabilizar el mercado mundial del petróleo. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir la diplomacia en curso.

Agencias AP y AFP