A qué hora vence el ultimátum de Trump a Irán que puede desatar la mayor escalada en la guerra

Quedan las últimas horas para que se cumpla el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump de atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el país no reabre el estrecho de Ormuz, clave para el mercado energético.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz —clave para el tránsito de petróleo— ante lo cual Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que si Irán no elimina el bloqueo del “jodido estrecho”, los iraníes se enfrentarán a un infierno a partir de este martes a las 20 (hora de EE.UU.). También declaró posteriormente en Fox News que Irán está “cerca” de alcanzar un acuerdo.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió el líder republicano este martes por la mañana en una nueva tanda de advertencias.

Mensaje de Trump antes de que venza el ultimátum a Irán

“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!“, añadió el primer mandatario.

El mensaje de Trump llega luego de que advirtiera este lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”. Además, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca acompañado por los líderes militares, dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán.

“Tenemos un plan, gracias al poder de nuestras Fuerzas Armadas, por el cual cada puente en Irán sería arrasado para las 12 de la noche de este martes, un plan en el que cada central eléctrica de Irán quedaría fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de volver a ser utilizada jamás. Me refiero a una demolición total para las 12 en punto; y esto ocurriría en el transcurso de cuatro horas, si así lo quisiéramos. No deseamos que eso suceda”, amenazó Trump, que sostuvo que había negociaciones en curso con las autoridades del régimen.

Un ataque aéreo israelí contra la aldea libanesa de Kfar Roummane, en el sur del país. ABBAS FAKIH - AFP

La respuesta de Irán

Irán refutó las declaraciones de Trump en duros términos. “Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico infierno para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de [Benjamin] Netanyahu”, publicó el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

“No se equivoque: no ganará nada con crímenes de guerra. La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego”, agregó en su mensaje. Rusia, aliado de Irán, también condenó las amenazas de Trump y llamó a Washington a dejar “el lenguaje de los ultimátums” y volver a las negociaciones, según la oficina del canciller Serguéi Lavrov.

En tanto, el ejército iraní lanzó este lunes nuevos ataques contra Israel y los países del Golfo y advirtió “represalias devastadoras” si el presidente estadounidense cumple su amenaza de destruir infraestructuras civiles.