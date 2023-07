escuchar

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió una invitación para visitar Cuba. Así lo informó el embajador ruso en la isla caribeña, Viktor Koronellim. Meses atrás, el líder cubano Miguel Díaz-Canel viajó a Moscú e instó a respaldar al país euroasiático en su enfrentamiento con Occidente, al tiempo que criticó las sanciones y bloqueos occidentales.

“Vladimir Vladimirovich (Putin) tiene una invitación [para viajar a Cuba], pero no sé cómo se alinearán sus planes” , dijo el embajador Viktor Koronelli a la agencia de noticias estatal RIA. Así, el funcionario reforzó que es demasiado pronto para hablar de los preparativos para tal viaje. “El presidente de Cuba estuvo en Moscú no hace mucho, en noviembre del año pasado, así que no ha pasado mucho tiempo”, subrayó.

Cuba y Rusia, aliados políticos desde hace tiempo -ambos sometidos a sanciones estadounidenses-, han incrementado sus lazos económicos facilitando el comercio y la inversión para eludir esas restricciones. En este contexto, en lo que va del año, Cuba ha recibido 66.000 turistas procedentes de Rusia y la reanudación de los vuelos regulares de Aeroflot probablemente supondrá que un total de 100.000 turistas rusos visiten la isla en 2023, según Koronelli.

La visita de Díaz-Canel a Moscú

La estatua de Fidel Castro en Moscú PRESIDENCIA DE RUSIA - PRESIDENCIA DE RUSIA

En su viaje a Moscú, el último mes de noviembre, Díaz-Canel aseguró que realizaba su visita la capital rusa “en un momento en que tanto Rusia como Cuba están sometidas a unas sanciones que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo”. Aludió así a la ola de sanciones que Estados Unidos, junto a otras potencias occidentales, impusieron a Rusia en represalia por la invasión a Ucrania iniciada el 24 de febrero pasado, así como al bloqueo contra su país por parte de Washington hace más de seis décadas. En este sentido, el líder cubano exhortó a Rusia a “mantenerse firme” .

Por su parte, tras inaugurar una estatua de Fidel Castro, Putin destacó que primero la Unión Soviética y después Rusia “siempre han apoyado y siguen apoyando al pueblo cubano en su lucha por la independencia, por la soberanía, opuesta a cualquier tipo de sanciones, embargos y bloqueos”. En Rusia, Cuba es identificada frecuentemente como “la isla de la libertad”.

“Me gustaría decir de nuevo que Rusia siempre puede contar con Cuba, con todas nuestras aspiraciones y voluntad”, dijo a Putin, según una transcripción del Kremlin. “Seguiremos haciendo todo lo posible para que nuestras relaciones sigan creciendo y fortaleciéndose”.

Con información de Reuters

LA NACION