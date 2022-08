Volodimir Zelensky pidió a América Latina sanciones contra Moscú: “Que entiendan que por la guerra se paga un alto precio”

SANTIAGO, Chile.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, hizo este miércoles un llamado a los países latinoamericanos a sumarse a las sanciones contra Rusia lideradas por Occidente y conocer más la realidad de la guerra para “compartir nuestra verdad”, en lo que fue su primer mensaje a la región desde el inicio de la invasión rusa en febrero de este año.

“Lo que nos importa a nosotros es que los países de América Latina sepan la verdad y compartan nuestra verdad con otros”, afirmó el mandatario en la videoconferencia organizada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la que primero expuso la situación actual que vive Ucrania y luego respondió las preguntas de representantes de la mencionada casa de estudios y de los medios El Mercurio y Emol.

Consultado por qué espera de la comunidad latinoamericana respecto de las medidas que han tomado otros gobiernos del planeta contra Rusia, el gobernante afirmó: “Quiero que se unan a esas políticas llevadas a cabo por los Estados Unidos, que esa política de sanciones sea más eficaz. No mantengan comercio con Rusia, para que los rusos entiendan que por esto se paga un alto precio”.

Zelensky enumeró una serie de medidas que podrían servir para ayudar a su país, como cesar cualquier actividad comercial con Rusia o impedir la llegada de turistas rusos a territorio latinoamericano, como les pide a los europeos.

Asimismo, abogó por la necesidad de tener mayor diálogo con los líderes de la región. “Yo creo que no tenemos suficientes comunicaciones entre nuestros países a nivel de los líderes, a nivel de relaciones bilaterales, y creo que tiene que ser corregido”, afirmó.

Y aseguró: “Tienen que entender que la Federación Rusa trata de impedir nuestros contactos con los países de América Latina y de África, porque Rusia tiene su influencia”.

Visitas a Ucrania

El presidente ucraniano explicó que ya hay ciudadanos y autoridades de otras partes del mundo que han seleccionado una ciudad o región ucraniana para aportar en la reconstrucción. “Nos ayudan, vienen con sus negocios, sus peritos, sus jóvenes, sus equipamientos y ellos reconstruyen con nosotros nuestro país, volviendo a la vida”, explicó.

Y enfatizó lo mismo pueden hacer los países de América Latina: elegir una ciudad que les guste. “Por favor vengan a visitarnos, y yo creo que eso también nos puede importar porque las relaciones bilaterales siempre se construyen en la convivencia”, agregó.

Zelensky habló en una videoconferencia con la Universidad Católica de Chile MARTIN BERNETTI - AFP

En esa línea, Zelensky expresó su interés en que estudiantes de la región visiten Ucrania, para aportar con su juventud en la reconstrucción. Y también hizo un llamado a los profesionales de las comunicaciones: “Yo quiero invitar a los periodistas de su país a Ucrania. No queremos esconder algo, queremos que nuestra verdad sea llevada a sus países”.

“Yo quiero que todos los periodistas que vengan a mi país, que comuniquen y vean con sus ojos las consecuencias de la guerra y después llevan todas sus reproducciones a ustedes (la audiencia), y entonces podrán entender qué hizo Rusia contra nosotros, y será entonces cuando ya podrán decir qué pueden hacer para ayudarnos a parar esa guerra”, remarcó.

El gobernante enfatizó que “tenemos muchos dolores en común”. “Tenemos una sociedad que es fuerte, que está defendiéndose, pero si alguien nos visita por la paz somos capaces de ser amigos verdaderos. Yo creo que eso es lo que falta, lo que falta para conocer a unos y otros”, dijo.

“El alma de cada ucraniano se transformó en un dolor increíble y no creo que ese dolor pase muy rápido (...) Lo que queremos es que la vida regrese. Ya no va a ser como fue, naturalmente, no va a ser lo mismo nunca. Nunca vamos a perdonar eso. Nosotros no queremos las disculpas de Rusia, no las necesitamos, no queremos vivir cerca de ellos, pero es la vida, son nuestros vecinos, y no podemos mudarnos de casa e ir a otro lugar”, remarcó.