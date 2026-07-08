¿Vuelve la guerra en Irán? La nueva escalada que puso fin a la tregua, la disparada del precio del petróleo y la amenaza de Trump

TEHERÁN.– La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán terminó de romperse tras una nueva escalada militar en el Golfo Pérsico y dejó en suspenso las negociaciones entre ambos países. Lo que hasta hace pocas semanas parecía un intento de distensión, con un acuerdo provisional en marcha, se desmoronó rápidamente en medio de ataques, represalias y acusaciones cruzadas de incumplimiento.

El detonante inmediato fue la creciente tensión en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el comercio energético mundial. Allí, incidentes con embarcaciones, ofensivas con drones y una fuerte respuesta militar marcaron un punto de no retorno. A esto se sumó la decisión de Washington de restaurar sanciones petroleras, lo que terminó de erosionar la confianza y sellar el fin del diálogo.

Trump dijo el miércoles que Estados Unidos se preparaba para otra noche de ataques contra Irán, apenas horas después de expresar que el alto el fuego había acabado tras los ataques iraníes contra sitios militares estadounidenses en el golfo Pérsico.

“Los golpeamos muy duro anoche”, respondió Trump cuando se le preguntó sobre un posible regreso a las hostilidades. “Probablemente los golpearemos duro otra vez esta noche”.

Estados Unidos atacó el puerto de Bandar Abbas en el sur de Irán

¿Por qué terminó la tregua?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el alto el fuego “se terminó” tras una nueva escalada militar que volvió a tensar la relación con Irán. La ruptura se produce luego de ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz y una posterior ofensiva estadounidense sobre más de 80 objetivos en territorio iraní. Para Washington, las acciones de Teherán en esa vía marítima fueron “inaceptables” y cruzaron una línea roja que hacía inviable sostener la tregua.

En ese contexto, la decisión de dar por terminado el alto el fuego no fue solo una reacción puntual, sino la consecuencia de una acumulación de incidentes y desconfianza. La Casa Blanca interpretó los ataques como una señal de que Irán no estaba dispuesto a respetar los compromisos asumidos, mientras que desde Teherán se denuncia una escalada previa impulsada por Estados Unidos, lo que consolidó un escenario de ruptura total.

EE.UU. anunció que impactó más de 80 objetivos con municiones de precisión en los ataques contra Irán

En los últimos días, fuerzas iraníes atacaron al menos tres embarcaciones en el estrecho de Ormuz, utilizando drones y proyectiles. Estos episodios generaron alarma internacional y fueron interpretados por Estados Unidos como una agresión directa que violaba el espíritu del acuerdo alcanzado semanas antes.

La respuesta de Washington fue una ofensiva militar masiva contra sistemas de defensa, radares y embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní. A su vez, Irán respondió ampliando el conflicto hacia la región, con ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo como Kuwait y Bahrein, lo que terminó de dinamitar cualquier posibilidad de sostener la tregua.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es clave en el conflicto?

Es uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, por donde circula una parte sustancial del petróleo global, incluido cerca del 90% de las exportaciones iraníes. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto neurálgico para el comercio internacional, especialmente para los países dependientes de la energía del Golfo. Cualquier alteración en su funcionamiento tiene impacto inmediato en los mercados.

El estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo, volvió a ser el epicentro de la crisis - - ESA DPA

Irán busca reforzar su control sobre el paso, imponer tarifas y obligar a los barcos a seguir rutas autorizadas, lo que genera fricción con Estados Unidos y sus aliados. Estas medidas son vistas por Washington como una amenaza directa a la libre navegación, y han sido uno de los principales focos de conflicto en esta etapa, actuando como detonante inmediato de los choques recientes.

¿Qué papel jugaron las sanciones en la ruptura y qué impacto tuvieron?

Irán acusa a Estados Unidos de haber incumplido el memorando de entendimiento firmado recientemente, señalando especialmente la reimposición de sanciones sobre sus exportaciones de petróleo. Desde la perspectiva iraní, estas medidas representan una violación directa de los compromisos económicos asumidos en el acuerdo.

Washington, por su parte, revocó exenciones que permitían a Teherán vender crudo hasta agosto, endureciendo su política de presión.

La reimposición de sanciones petroleras por parte de Washington fue interpretada por Irán como una ruptura del acuerdo AMIRHOSSEIN KHORGOOEI - ISNA

El anuncio del fin de la tregua tuvo repercusiones inmediatas en los mercados internacionales, con una suba del 5% en el precio del petróleo. Esto refleja la preocupación global por posibles interrupciones en el suministro energético, especialmente en una región clave para la producción mundial.

Además, se registraron explosiones en zonas estratégicas iraníes, incluyendo áreas cercanas a su principal puerto petrolero y a su única central nuclear civil. Estos episodios refuerzan la percepción de que el conflicto puede escalar aún más.

¿Había avances en las negociaciones previas a la escalada?

Tras el acuerdo del mes pasado, el tráfico marítimo en la región comenzaba a normalizarse y había expectativas moderadas de retomar el diálogo diplomático. Algunos actores internacionales veían una oportunidad para estabilizar la situación y evitar un conflicto mayor.

Sin embargo, esas señales positivas convivían con tensiones latentes. Irán dejó en claro que no aceptaría volver a las condiciones previas a la guerra, especialmente en lo que respecta al control del estrecho de Ormuz, lo que generó fricciones constantes y debilitó el proceso de negociación desde sus bases.

¿Qué dicen las partes sobre seguir negociando?

Trump fue contundente al afirmar que negociar con Irán es “una pérdida de tiempo” en las condiciones actuales, marcando un endurecimiento del discurso estadounidense. Aun así, dejó abierta una mínima posibilidad a que los equipos diplomáticos continúen trabajando, aunque sin grandes expectativas inmediatas.

Desde Irán, la postura también es crítica y las autoridades insisten en que Estados Unidos incumplió los acuerdos y generó la escalada. Esta visión dificulta retomar conversaciones en el corto plazo, ya que ambas partes se acusan mutuamente de haber provocado la ruptura.

Donald Trump anunció el fin del alto el fuego y calificó como “inaceptables” los ataques iraníes en el estrecho de Ormuz FILIP SINGER - POOL

Países del Golfo como Kuwait y Bahrein quedaron directamente involucrados tras los ataques iraníes a bases estadounidenses en su territorio. Esto amplía el alcance del conflicto y aumenta el riesgo de una desestabilización regional más amplia, con múltiples actores implicados.

Además, Omán intentó desempeñar un rol de mediador proponiendo un corredor marítimo alternativo para reducir tensiones en Ormuz. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por Irán.

¿Qué pasó con el precio del petróleo?

Los precios del crudo se disparaban más de un 5% el miércoles, a ‌máximos de dos ‌semanas, ⁠después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que el memorando de entendimiento para poner fin al conflicto con ​Irán había “terminado”, reavivando ⁠los ⁠temores de interrupciones en el suministro petrolero.

A media mañana, los futuros ​del Brent ganaban 4,27 dólares, o un 5,76%, a 78,43 dólares el ‌barril, y los del West Texas Intermediate en ​Estados Unidos subían 3,91 dólares, o ​un 5,55%, a 74,35 dólares.

Los índices referenciales se sitúan en sus niveles más altos desde el 22 de junio. En la víspera mejoraron cerca de un 3%, después de que Washington revocara la licencia general que autorizaba la venta de ​crudo iraní.

“El mercado se ve obligado otra vez a valorar el riesgo de que nuevos ataques contra el transporte marítimo, o un deterioro más generalizado de las ‌relaciones entre Estados Unidos e Irán, puedan ralentizar la normalización de los flujos a ⁠través del estrecho de Ormuz”, señaló Ole Hansen, analista de Saxo ‌Bank.

Agencias AP, AFP, ANSA y Reuters