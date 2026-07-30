Ya son 11 los migrantes que murieron ahogados antes de llegar a Ceuta en las últimas horas

MADRID.- Ya se confirmaron al menos 11 muertos en la avalancha de migrantes que llegó en la última semana a Ceuta, el enclave español en territorio africano. Las víctimas murieron por ahogamiento luego de que alrededor de 2000 personas llegaran nadando desde las costas marroquíes.

Desde comienzos de año, al menos 39 cadáveres de personas que intentaban alcanzar Ceuta a nado han sido recuperados en el mar, según el registro de las autoridades locales. En los últimos 12 meses, la cifra ascendió a cerca de 70.

Las autoridades españolas aún no difundieron un balance oficial sobre cuántas personas lograron ingresar el miércoles a territorio español por la frontera sur de Europa. No obstante, fuentes policiales citadas por medios españoles, entre ellos La Vanguardia, estiman que la cifra podría superar las 10.000 personas, en una crisis que recuerda a la de mayo de 2021, cuando al menos 8000 migrantes cruzaron hacia el enclave español en apenas 48 horas.

Una avalancha de migrantes que llegan a nado desde Marruecos colapsa los controles en Ceuta

Ceuta, con poco más de 83.000 habitantes, y el otro enclave español de Melilla, en Marruecos, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

“Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social”, advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE. Ambos países implementarán “medidas para la entrega” a Marruecos “lo antes posible de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”, señalaron desde el Ministerio del Interior.

Migrantes llegan a las costas de Ceuta Antonio Sempere - AP

El gobierno de España dijo el jueves por la noche que enviaría a las Fuerzas Armadas para ayudar a la Guardia Civil a “mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”. También anunció que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se unirá al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y visitará Ceuta el viernes.

Según medios locales, cientos de personas aprovecharon sectores con escasa vigilancia para bordear o trepar las vallas fronterizas que separan Marruecos de la ciudad autónoma española.

Migrantes celebran su llegada al enclave español Antonio Sempere - AP

Videos mostraban multitudes de personas, en su mayoría marroquíes, caminando alrededor de los rompeolas en la playa del Tarajal hacia las calles locales. Aunque la mayoría parecen ser hombres jóvenes, también había familias con mujeres y niños pequeños. “¡Viva España!”, gritaban algunos.

Para llegar a Ceuta , situada en la costa del norte de África, los migrantes a menudo nadan desde la localidad marroquí de Fnideq, recorriendo unos cinco kilómetros para llegar a territorio español. Otros intentan el cruce desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es menor. España es un punto importante de llegada a Europa para migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o escapar de la violencia en sus países de origen.

Con información de ANSA y AP