Yagi: 179 muertos en Vietnam por el tifón más potente de las últimas tres décadas

155 kişinin ölümüne neden olan

Tayfun sonrası selden görüntüler.



Images of floods after typhoon that caused the death of 155 people

11.09.24@Earth42morrow



#Flood #Storm #Asia #Typhoon #Landslide #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral #LineFire

pic.twitter.com/vIoFcpIW6K