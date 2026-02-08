Los detalles del extravagante estadio dorado que se construye en Vietnam por US$ 35.000 millones

Vietnam quiere romper récords en el universo deportivo y para ello construye un extravagante nuevo estadio que tendrá una capacidad para 135.000 espectadores y se transformará en el más grande del mundo respecto del aforo. El particular recinto de nombre Trong Dong Stadium se destacará por sobre cualquier otro por, especialmente, su fachada. Los creadores del proyecto se inspiraron en los antiguos tambores de bronce Đông Sơn, uno de los símbolos más importantes de la cultura local, para darle un color dorado a la imponente infraestructura, de ahí su denominación.

La ambiciosa cancha y el edificio que la rodea se encuentran en las afueras de Hanói y formarán parte de la denominada Ciudad Deportiva Olímpica. El estadio contará con cubierta y un campo retráctil que precisará entre seis y 10 horas para ser replegado, entre otras características. La inversión será llevada a cabo por el desarrollador privado Vingroup en cooperación con las autoridades locales.

Los detalles del extravagante estadio que se construye en Vietnam. https://trongdongstadium.com/

El costo total del proyecto se estima en alrededor de 35.000 millones de dólares. A mediados de diciembre de 2025, las obras dieron comienzo y los responsables del proyecto estimaron que podría estar terminado en agosto de 2028. El aforo de 135.000 espectadores le permitirá ser el estadio más grande del mundo y superará así al Narendra Modi Stadium (ubicado en India y que alberga a 132.000 asistentes).

“Es una instalación deportiva emblemática de Hanoi en su nueva fase de desarrollo, planificada con una visión a largo plazo para satisfacer los requisitos de organización de eventos deportivos, culturales y sociopolíticos a gran escala, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la posición nacional de Vietnam en el escenario internacional”, se indicó de manera oficial.

De acuerdo con las autoridades locales, el proyecto fue diseñado de acuerdo con los estándares de la FIFA, el Consejo Olímpico de Asia y otras organizaciones deportivas internacionales con el objetivo de que Vietnam sea sede, por ejemplo, de eventos como los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de fútbol.

Por otro lado, el megaproyecto de la Ciudad Olímpica contempla el desarrollo de un distrito de más de 9000 hectáreas destinado a albergar a alrededor de 750.000 habitantes. Además de viviendas, el plan incluye centros comerciales, restaurantes, hoteles, un hospital, zonas recreativas y grandes inversiones en infraestructura de transporte. Además, habrá un complejo deportivo en el que, junto al estadio principal, se construirán otras instalaciones deportivas.