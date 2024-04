Janet Yellen, de visita en Pekín, busca estabilizar la relación bilateral entre Washington y China

Escuchar

PEKIN.- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se reunió ayer en Pekín con el primer ministro chino, Li Qiang, y transmitió su deseo de reforzar el diálogo, a pesar de las diferencias entre las dos potencias, enfrentadas en cuestiones económicas y diplomáticas.

Las relaciones entre Estados Unidos y China solo pueden progresar a través del diálogo, dijo Janet Yellen a su interlocutor. ”Solo podremos progresar si nos comunicamos directa y abiertamente entre nosotros”, insistió durante una reunión en el solemne Palacio del Pueblo.

"Es la segunda visita en menos de un año a China de Yellen, que está bien considerada en el país asiático"

”Esto no significa ignorar nuestras diferencias o evitar conversaciones difíciles”, señaló Yellen, a pesar de que China y Estados Unidos están enfrentados en varias cuestiones. Li replicó que “China sinceramente espera que los dos países sean socios, no rivales” y destacó que los internautas chinos han seguido de cerca la visita de Yellen desde que llegó esta semana a Cantón, donde también se reunión con el viceprimer ministro He Lifeng. Los dos países acordaron hablar sobre un crecimiento equilibrado y abordaron la preocupación estadounidense por el apoyo del gobierno chino a sus industrias, que les permite aumentar la producción e inundar el mercado exportador, causando la caída de precios internacionales. Washington se ha mostrado especialmente preocupado por este fenómeno, denominado sobrecapacidad, en nuevas industrias como los autos eléctricos y la energía solar.

Es la segunda visita en menos de un año a China de Yellen, que está bien considerada en el país asiático. Es el primer miembro del gobierno estadounidense que visita el país desde que los presidentes Joe Biden y Xi Jinping se reunieron en California en noviembre en un encuentro preparado de forma meticulosa para reconducir la accidentada relación entre sus dos países.

"Yellen afirmó que ambos países tienen el deber de “administrar responsablemente nuestra compleja relación"

”Aunque tenemos mucho por hacer, creo que en el último año hemos estabilizado más nuestra relación bilateral”, declaró la secretaria al abrir los dos días de discusiones con Li. Esto ha significado “entender que solo podemos avanzar si nos comunicamos directa y abiertamente”, agregó Yellen.

Yellen afirmó que ambos países tienen el deber de “administrar responsablemente nuestra compleja relación” y mostrar liderazgo a la hora de enfrentar los desafíos globales. El sábado anunció que Estados Unidos y China comenzarán a conversar en el marco de un grupo de trabajo existente sobre la cooperación contra el lavado de dinero para cortar el financiamiento al narcotráfico. Washington ha buscado apoyo de Pekín para contener los suministros para la producción de fentanilo, el analgésico sintético que ha desatado una epidemia en Estados Unidos.

Pese al tono positivo de la visita, la agencia estatal china Xinhua advirtió en un comentario sobre el “espectro del proteccionismo” en Estados Unidos. Criticó los aranceles estadounidenses a las importaciones chinas y acusó a Washington de “suprimir” a la industria china de vehículos eléctricos. Otro medio estatal, Global Times, criticó en un editorial las “acciones negativas hacia China”, en una referencia a las restricciones comerciales y tecnológicas de Estados Unidos, y “una creciente lista de sanciones contra empresas chinas”.

Estados Unidos ha restringido el acceso de China a los semiconductores avanzados y otras tecnologías, con el argumento de que podrían utilizarse con fines militares. China, que sigue siendo un país de ingresos medios, acusa a Washington de tratar de contener su desarrollo económico.

Los subsidios y otras medidas del gobierno chino han alentado que los fabricantes de vehículos eléctricos y paneles solares en China inviertan en fábricas, creando una capacidad de producción más grande de lo que puede absorber su mercado interno.

Aunque eso ha rebajado los precios para los consumidores, los gobiernos occidentales temen que esa capacidad inunde sus mercados con exportaciones a bajo precio, lo que pone en peligro empleos en Estados Unidos y Europa.

El analista Ryan Hass, del Brookings Institution, comentó que “la visita de Yellen abrió espacio para probar la posibilidad de avanzar”. Agregó que la visita “evidenció que los chinos reconocen la necesidad de abordar la sobrecapacidad y que están listos para explorar la cooperación sobre el lavado de dinero”. Pero solo el tiempo dirá si esos esfuerzos rinden frutos, indicó. En sus reuniones con el viceprimer ministro He, Yellen advirtió a las empresas chinas de no suministrar apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania, a riesgo de enfrentar “consecuencias significativas”.

Yellen también se reunió ayer con el alcalde de Pekín, Yin Yong, y el ministro de Finanzas, Lan Fo’an. Mañana tiene previsto conversar con el ex viceprimer ministro Liu He y el gobernador del banco central, Pan Gongsheng.

Agencias AFP y AP

LA NACION

Temas China