Zelensky anuncia que su mano derecha renunció en medio de un creciente escándalo de corrupción en Ucrania

KIEV.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció el viernes que su mano derecha y poderoso jefe de gabinete, Andriy Yermak, presentó su renuncia en medio de un escándalo de corrupción, justo cuando Kiev trata difícilmente de negociar con Estados Unidos un plan que ponga fin a la guerra con Rusia.

La renuncia se conoció poco después de que las agencias anticorrupción ucranianas registraran el domicilio de Yermak la mañana del viernes.

En un mensaje publicado en su canal de Telegram, Zelensky anunció un plan para “relanzar” su oficina, tras la renuncia de su principal asesor.

“Agradezco a Andriy por presentar siempre la postura ucraniana en la vía de las negociaciones tal como debe ser. Siempre ha sido una postura patriótica. Pero quiero que no haya rumores ni especulaciones”, escribió el mandatario, quien desde dos hace semanas es perseguido por el escándalo de corrupción en el sector energético.

El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, habla en una conferencia de prensa durante la cuarta reunión de los Asesores de Seguridad Nacional (NSA) sobre la fórmula de paz para Ucrania, un día antes del inicio del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos Hannes P Albert� - dpa�

Agregó que este sábado celebrará “consultas” sobre quién podría asumir el cargo.

Zelensky explicó que esta decisión se produce porque Ucrania necesita “fortalecerse internamente” en un momento clave de conversaciones sobre un posible acuerdo de paz promovido por el presidente norteamericano, Donald Trump.

Yermak, de 54 años, encabezaba la delegación ucraniana en los diálogos con Washington y es uno de los miembros más importantes del equipo de Zelensky, aún en medio de los cuestionamientos alrededor de su posible vínculo con el caso de corrupción.

Sin embargo, las dos agencias nacionales que luchan contra la corrupción arraigada en Ucrania, la Agencia Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP), anunciaron este viernes que estaban allanando el domicilio del poderoso funcionario.

El jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania. Andriy Yermak, con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en Suiza, el 23 de noviembre de 2025 Martial Trezzini� - Keystone�

“Los investigadores no encuentran ningún obstáculo”, dijo Yermak más adelante, al confirmar el operativo en su departamento dentro del complejo presidencial en el centro de Kiev. Los medios locales que la oficina del jefe de gabinete también fue registrada, pero los investigadores se negaron a hacer comentarios al respecto.

Ambos organismos lideran una importante investigación sobre un escándalo de corrupción en el sector energético de 100 millones de dólares que involucra a altos funcionarios ucranianos y que ha acaparado los titulares nacionales en las últimas semanas. Por el escándalo hubo varios arrestos y la destitución de dos ministros.

El caso

Zelensky impuso sanciones contra el presunto organizador, Timur Mindich, su antiguo socio de negocios y considerado amigo cercano.

Mindich huyó del país y es probable que cualquier proceso penal en su contra se lleve a cabo en ausencia.

Dos de los ex segundos de Yermak, Oleh Tatarov y Rostyslav Shurma, dejaron el gobierno en 2024 después de que los organismos de control los investigaran por irregularidades financieras. Un tercero, Andrii Smyrnov, fue investigado por sobornos y otras irregularidades, pero aún trabaja para Yermak.

Andriy Yermak en Francia, durante un viaje de Zelensky, en marzo pasado LUDOVIC MARIN� - AFP�

El escándalo agravó los problemas de Zelensky, quien busca el apoyo continuo de los países occidentales para el esfuerzo bélico de Ucrania y trata de asegurar la continuidad de la financiación extranjera. La Unión Europea, a la que Ucrania aspira a unirse, instó al presidente ucraniano a tomar medidas drásticas contra la corrupción.

Zelensky se enfrentó a una rebelión sin precedentes de sus propios legisladores a principios de este mes después de que los investigadores publicaran detalles de su investigación sobre el caso.

Aunque Yermak no fue acusado de ninguna irregularidad, varios legisladores de alto rango de su partido afirmaron que debía asumir la responsabilidad de la debacle para restaurar la confianza pública. Algunos afirmaron que si Zelensky no lo destituía, el partido podría dividirse, amenazando la mayoría parlamentaria del presidente.

Hombre de peso

Yermak conoció a Zelensky hace más de 15 años, cuando él productor de cine y abogado especialista en propiedad intelectua, y el ahora presidente era un famoso comediante y actor ucraniano.

Supervisó los asuntos exteriores como parte del primer equipo presidencial de Zelensky y fue ascendido a jefe de gabinete en febrero de 2020. Hasta hoy era considerado el segundo hombre más influyente del país, después del mandatario.

Andriy Yermak, durante las conversaciones con la delegación estadounidense en la Misión de Estados Unidos ante Organizaciones Internacionales en Ginebra, Suiza, el domingo 23 de noviembre de 2025 Martial Trezzini� - Keystone�

Yermak acompañó a Zelensky en todos sus viajes al extranjero desde la invasión rusa en febrero de 2022, y la confianza del presidente en él ha hecho que el poder de Yermak parezca casi intocable. En el ámbito nacional, las autoridades describían a Yermak como el guardián del mandatario, y se cree ampliamente que él ha elegido a todos los altos cargos del gobierno.

Desde el inicio de la invasión rusa, hace casi cuatro años, ha encabezado varias rondas de negociaciones con los estadounidenses en Washington, así como el pasado fin de semana en Ginebra.

Para el analista político Volodimir Fessenko, esta situación “debilita” la posición de Ucrania en las negociaciones sobre el plan estadounidense, ya afectada por los avances rusos en el frente. A su juicio, Rusia aprovechará “sin duda alguna” este escándalo para presionar a Estados Unidos a cerrar un acuerdo sobre el fin de la guerra directamente con Moscú, dejando de lado a Ucrania.

Agencias Reuters, AFP y AP