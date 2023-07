Zelensky habló con estudiantes de la UBA: “No veo las relaciones tan estrechas entre Argentina y Ucrania”

escuchar

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se presentó de forma virtual en un conversatorio con estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el que remarcó la necesidad de que los gobiernos de América Latina, y en particular la Argentina, se unan a la “fórmula de la paz” ucraniana para terminar con la guerra que comenzó tras la invasión rusa y apuntó contra aquellos gobiernos que mantienen relaciones con Vladimir Putin.

Para resolver el conflicto en Ucrania, los países latinoamericanos pueden “ayudar a través de la unidad”, sostuvo Zelensky por videoconferencia ante la consulta de una alumna de psicología de la UBA desde el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania

“Los líderes de los países no pueden comunicarse con un líder terrorista. Esto incluye a los líderes de América Latina. No es posible estrechar las manos de un presidente de Rusia, que su mano está cubierta de sangre. Se trata de una presión política”, agregó, ante un auditorio en el que además de estudiantes y docentes había diplomáticos de distintos países.

Ante otra pregunta, sobre las relaciones bilaterales entre su país y la Argentina, Zelensky respondió: “Necesitamos relaciones más estrechas entre nuestros países. No veo las relaciones tan estrechas entre Argentina y Ucrania. Me gustaría que tuviéramos más comunicaciones entre nuestros gobiernos y pueblos”. Luego, aclaró que no se refería al papa Francisco, con quien se reunió recientemente.

“Estamos preparados para trabajar” con la Argentina, dijo el mandatario. “Hoy para Ucrania lo más importante es la estabilidad económica. Si hay oportunidades para crear empleos, eso tiene que ser ventajoso también para países de América Latina, las ventajas tienen que ser mutuas”, agregó.

Zelensky, fastidioso por los problemas técnicos del evento

“Quiero que los líderes de los países de sus continentes nos den más posibilidades de encontrarnos en vivo”, dijo Zelensky al cierre de su diálogo con los estudiantes, días después de mencionar ante el presidente de España, Pedro Sánchez, que países latinoamericanos bloquearon su presencia en la próxima reunión de la Celac con la Unión Europea este mes. En ese momento, no aclaró de qué mandatarios regionales hablaba.

Durante su visita a Kiev el pasado fin de semana, Sánchez había indicado en una rueda de prensa junto al mandatario ucraniano, con quien mantuvo una reunión, que en el caso de América Latina y el Caribe existen países con dudas sobre un apoyo a Ucrania frente a Rusia, por lo que su presencia en la cumbre UE-Celac sería una “gran oportunidad” para que Europa explique a sus “aliados” la “necesidad de continuar con el apoyo” a Ucrania.

La guerra

“Rusia pudo terminar la guerra hace mucho tiempo saliendo de nuestro territorio; es mejor que se vayan ya porque así habrá menos víctimas. Después de restaurar nuestra integridad territorial será el fin de la guerra”, respondió Zelensky en relación a cómo imagina el final de la guerra, y mencionó que más allá del aspecto bélico también buscará justicia para los ciudadanos de su país que murieron en el conflicto.

Además, un estudiante le preguntó cómo la comunidad internacional puede colaborar con Ucrania. Al respecto, Zelensky mencionó como opciones, más allá de la provisión de armamento, el envío de ayuda humanitaria o la aplicación de las sanciones económicas a Moscú. “Porque los líderes de Rusia tienen que sentirse aislados. Si tienen vínculos con África o América Latina, pueden seguir haciendo lo que hacen. Los países de América Latina pueden tener una decisión mas decisiva en esto”, dijo.

Ante la consulta de otro estudiante, Zelensky puso en duda si sería posible restablecer relaciones con Rusia una vez que la guerra acabe. “Piensen que hay gente que perdió a su familia. Ellos [los rusos] odian a sus vecinos. [Son] asesinos, incluyendo a los rusos que mantuvieron silencio sabiendo que sus compatriotas están matándonos. Esto demuestra que la justicia tiene que tener lugar, la tierra tiene que volver a Ucrania y el agresor tiene que reconocer que fue un agresor, tiene que decirlo sin esperar a ser expulsado fuera de Ucrania”, respondió.

“Espero que algún día haya gente, individuos en Rusia, que reconozcan que ellos trajeron la guerra en Ucrania y en la tierra. Además, tiene que tener en cuenta el tiempo. Tiempo que tiene que pasar”, sumó.

Amenaza nuclear

El mandatario ucraniano se refirió una vez más a la amenaza nuclear latente que representa la situación central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, bajo control ruso desde el principio de la invasión. Zelensky afirmó que los informes de inteligencia de Ucrania confirman que Rusia minó los reactores nucleares con el fin de detonarlos para detener la contraofensiva ucraniana.

Personal del OIEA visita la central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania

La misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) en la central, que confirmó que el estado “es grave” pero puede revertirse, no puedo “controlar nada”, según Zelensky.

“Sí, hay representantes de la OIEA, ellos mandaron a su gente. Pero esta planta es como una ciudad, si solo hay cuatro representantes de la OIEA ¿Qué pueden ver? Esas cuatro personas pueden ser absolutamente honesta, pero no podrán controlar nada, por eso hay que ejercer la presión para que los militares salgan de la estación y vuelva al control de Ucrania”, puntualizó al respecto ante la última consulta de la jornada.

Problemas técnicos

El evento, que estaba previsto que comenzara las 11 de este miércoles, arrancó con unos minutos de retraso por problemas con la traducción del discurso de Zelensky.

El momento en que falló la traducción del discurso de Zelensky en la UBA

El presidente notó que los oyentes no estaban entendiendo lo que decía ya que la traducción no funcionaba correctamente. “¿Tienen traducción o no?”, consultó el presidente. Después de que los jóvenes le respondieron que no, él respondió: “Lo vi en sus caras”

“¿El problema de dónde es de la Argentina o de Ucrania que no se puede oír al intérprete?”, dijo el mandatario, a quien se veía irritado mientras desde la sede educativa intentaban resolver el problema. Ocho minutos después, se pudo retomar la conversación.

LA NACION