Zohran Mamdani genera preocupación por su corto currículum político, incluso entre sus seguidores

NUEVA YORK.- En su trayectoria desde el anonimato hasta convertirse en el favorito en la carrera por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani se vio impulsado por un talento político innato, una agenda ambiciosa y progresista y una base de apoyo diversa.

Pero mientras Mamdani, el candidato demócrata, se acerca a toda velocidad al día de las elecciones el martes, muchos neoyorquinos siguen debatiéndose con una pregunta fundamental sobre su candidatura: ¿Está un asambleísta estatal de 34 años que, hasta hace poco, dirigía un equipo remunerado de solo cinco personas, preparado para liderar la ciudad más grande del país?

Desde las congestionadas calles del centro de Flushing hasta los bloques de casas de piedra rojiza de Park Slope y a lo largo de los cinco distritos, las entrevistas con más de 50 votantes neoyorquinos revelaron barrios, manzanas y, a veces, incluso hogares profundamente divididos sobre la respuesta.

De ser elegido, sería el alcalde más joven de la ciudad de Nueva York desde 1917 Reuters

Para los partidarios más entusiastas de Mamdani, su edad y energía juvenil son tan importantes para su atractivo como la promesa de autobuses gratuitos y la congelación de los alquileres, especialmente en un momento en que los demócratas exigen un cambio generacional tras el fracaso de la candidatura a la reelección del expresidente Joseph R. Biden Jr.

Sin embargo, las entrevistas y las encuestas de opinión pública sugieren que un sector sorprendentemente amplio del electorado —incluidos muchos demócratas y algunos de los propios partidarios de Mamdani— todavía tienen reservas o preocupaciones manifiestas sobre su capacidad para asumir un cargo considerado el segundo más difícil del gobierno estadounidense, después de la presidencia de los Estados Unidos.

“No voy a mentir, estoy un poco nervioso”, dijo Steven Ye, de 21 años, después de votar por Mamdani en el centro de Flushing, Queens. “Es muy joven. Es la primera vez que hace algo de este nivel. Así que, sin duda, da un poco de miedo”.

“No está preparado”, dijo Maria Fattore, profesora de canto en Astoria, añadiendo que, “a su pesar”, había cambiado su voto de Mamdani al exgobernador Andrew M. Cuomo en el último momento. “Comparto su visión. Coincido en que su generación necesita tomar las riendas. Pero deben tener la capacidad”.

Y en Battery Park City, en Manhattan, Sue Ann Todhunter, quien se autodenominaba “vieja hippie”, se inclinaba a apoyar a Mamdani, pero admitió tener algunas reservas.

“No estoy segura de que tenga la experiencia necesaria para lidiar con lo que está sucediendo en esta ciudad, de entre todas las ciudades”, dijo. “Es mucho”.

La experiencia contra la rebeldía

Las inquietudes, unidas a las opiniones polarizadas de los neoyorquinos sobre el socialismo democrático y las posturas políticas de extrema izquierda de Mamdani, dieron esperanza a Cuomo, de 67 años, mientras intenta protagonizar un regreso de última hora como tercer partido tras perder las primarias demócratas de junio.

Cuomo hizo de la experiencia un elemento central de su ominoso mensaje final, afirmando que Mamdani podría “destruir la ciudad de Nueva York”, socavar sus finanzas y verse peligrosamente superado por el Presidente Trump.

Pero incluso si Mamdani se impone, como sugieren las encuestas, los ataques de Cuomo presagian lo que puede ser uno de los mayores desafíos de ser alcalde: supervisar una ciudad con un presupuesto de 112 mil millones de dólares, una fuerza laboral de 300.000 personas y una población de ocho millones de habitantes tan exigentes como diversos.

El candidato independiente Andrew Cuomo estrecha la mano del demócrata Zohran Mamdani en la previa al debate de candidatos por la alcaldía de Nueva York este jueves 16 de octubre de 2025 Angelina Katsanis� - POOL AP�

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada en octubre reveló que cerca de la mitad de los votantes de la ciudad de Nueva York tenían dudas sobre sus cualificaciones, incluso cuando en otros aspectos obtenía una amplia ventaja sobre sus rivales.

Al preguntarles si Mamdani tenía la experiencia adecuada para ser alcalde, solo el 39% respondió afirmativamente, mientras que el 47% opinó que no. En contraste, el 73% afirmó que Cuomo sí tenía la experiencia necesaria para el cargo. El 24% opinó lo mismo de Curtis Sliwa, el candidato republicano que se encuentra muy por detrás en las encuestas.

Hay mucho en juego. El próximo alcalde tomará el control de una ciudad que lidia con un costo de vida exorbitante, un posible déficit presupuestario y las amenazas de Trump de desplegar agentes de inmigración y miembros de la Guardia Nacional en las ciudades estadounidenses.

Donald Trump aseguró que bloqueará fondos para Nueva York si gana Mamdani truthsocial.com/@realDonaldTrump

Trump ya amenazó con retener miles de millones de dólares en fondos federales a la ciudad de Nueva York si Mamdani es elegido y promulga políticas que no le gustan. El presidente lo mencionó en varias oportunidades como “mi pequeño alcalde comunista”.

Siendo justos, puede que no exista una preparación perfecta para liderar la ciudad de Nueva York, y el cargo de alcalde a menudo se gana no por la solidez de un currículum, sino por las ideas. Aun así, prácticamente todos los predecesores modernos de Mamdani han llegado con una experiencia profesional, política y vital considerablemente mayor.

Corta trayectoria política

Mamdani, hijo de un reconocido cineasta y una académica, fue un diputado raso en la Asamblea Estatal durante menos de cinco años. Su primer y único trabajo a tiempo completo fuera de la política consistió en asesorar a propietarios de viviendas con dificultades económicas en una pequeña organización sin fines de lucro en Queens durante aproximadamente un año.

Si gana, sería el alcalde más joven de la ciudad de Nueva York desde 1917, mudándose a la Mansión Gracie a una edad en la que muchos de sus compañeros están comenzando sus primeros trabajos de mando intermedio.

Cuomo está a casi 13 puntos por debaje de Mamdani, por lo que buscará realzar en el debate la inexperiencia del congresista en el cargo Associated Press

Mamdani no ha eludido el tema. Ofrece el enorme aparato de campaña como ejemplo de su capacidad de gestión y ha pasado los últimos meses asegurando a los principales líderes cívicos y empresariales que se rodearía de expertos experimentados en el Ayuntamiento.

Se comprometió a pedirle a Jessica Tisch, la respetada comisionada de policía, que continúe en el cargo si gana. Y la gobernadora Kathy Hochul, quien le brindó su apoyo en septiembre, adoptó una postura inusualmente activa , afirmando que lo ayudará a encontrar un equipo con amplia experiencia para gestionar una ciudad sumamente compleja.

Muchos de los votantes entrevistados dijeron tener confianza en el instinto de Mamdani y creían que se rodearía de un equipo capacitado.

“Zohran demostró que tal vez no tenga este tipo de experiencia administrativa, pero definitivamente tiene experiencia en comunicación y en, digamos, llegar a la gente de una manera que realmente los conmueve y les importa”, dijo Michael Pérez, de 25 años, quien votó por Mamdani, en el Upper West Side.

Heredero de larga tradición demócrata

Cuomo se encuentra en una posición muy distinta. Heredero de una legendaria familia política neoyorquina, fue secretario federal de Vivienda y Gobernador durante tres mandatos hasta su renuncia en 2021, en medio de acusaciones de acoso sexual. Él negó haber cometido irregularidad alguna.

De ser elegido, sería el alcalde de mayor edad en su primer mandato en la historia de la ciudad.

El señor Mamdani y sus partidarios se han esforzado por convertir la trayectoria del señor Cuomo en el cargo, un claro punto a su favor para algunos votantes, en un arma arrojadiza.

“Lo que me falta en experiencia lo compenso con integridad, y lo que a usted le falta en integridad nunca se lo podrá compensar con experiencia”, le dijo Mamdani a Cuomo durante uno de los debates finales de la campaña.

El socialista busca imponer su discurso rebelde contra la larga tradición que representa Cuomo Michael Brochstein� - ZUMA Press Wire�

En entrevistas realizadas esta semana en los centros de votación, los neoyorquinos afirmaron que sus motivaciones iban desde cuestiones de gran alcance (la propuesta de Mamdani de congelar los alquileres, el aumento de la delincuencia, Trump) hasta asuntos profundamente personales (un residente de Brownsville comentó que Cuomo le había concedido el indulto cuando era gobernador). Muchos mencionaron las promesas de Mamdani de ofrecer autobuses gratuitos o su socialismo democrático.

Pero, independientemente de la edad, la raza o la afiliación política, muchos afirmaron que también estaban considerando los currículos y la edad. En algunos casos, miembros de un mismo hogar llegaron a conclusiones opuestas.

“No creo que Mamdani esté para nada cualificado para ser alcalde”, dijo Joey Tuck, de 35 años, residente del liberal Park Slope, quien votó por Cuomo. El currículum de Mamdani “es muy deficiente para ocupar un cargo con más poder que el gobernador de la mayoría de los estados”, añadió.

La esposa del señor Tuck, Katelyn Krueger, de 40 años, discrepó rotundamente. “Hemos tenido muchos alcaldes mayores que no parecían estar cualificados”, dijo la señora Krueger, votante de Mamdani. “Tiene mucha experiencia relevante y puede aprender sobre la marcha”.

A dos distritos de distancia, en Co-op City en el Bronx, Madeline y Michael Williams, ambos de 60 años, mantenían una conversación similar. “Uno es de eficacia probada, y el otro es nuevo”, dijo el hombre, votante de Cuomo.

Su esposa, partidaria de Mamdani, dijo que pensaba que Cuomo estaba demasiado alineado con Trump, quien, según se informa, había sopesado la posibilidad de impulsar su campaña. “Si me lo hubieras preguntado hace unos años, habría votado por Cuomo”, dijo. “Ahora siento que está comprometido. Creo que es un títere de Trump”.

“La experiencia no significa nada”

Los partidarios del señor Mamdani no fueron ajenos al debate.

“La experiencia no significa nada, y lo digo yo, que tengo mucha experiencia”, dijo Jean Webb , de 71 años, asistente legal de Kew Gardens Hills en Queens, que pasó de apoyar a Cuomo en las primarias a votar por Mamdani.

“Me gusta su valentía”, dijo la Sra. Webb, una inmigrante de Jamaica que dijo estar preocupada por cómo la próxima generación podrá permitirse vivir en la ciudad.

En el otro extremo de Queens, Andrew Harris, de 43 años, calificó a Mamdani como “un hombre íntegro” después de emitir su voto en el propio centro de votación del asambleísta, en el Museo de la Imagen en Movimiento en Astoria.

Pero, como exempleado municipal, Harris dijo que estaría conteniendo la respiración si Mamdani tiene éxito el martes. “Es una tarea considerable”, dijo. “Y, en perspectiva, todavía es bastante joven para una responsabilidad tan grande”.