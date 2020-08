10 cosas que vimos en el Cosquín Rock Online

Ciro tocando en un Luna Park vacío; Eruca Sativa con distanciamiento social; el debut del disco de Trueno; el punk indestructible de 2 Minutos; y más. Mirá lo más destacado del Cosquín Rock Online Crédito: Lole Martínez

1- El show 61 de Ciro en el Luna Park: el primero sin público

Andrés Ciro Martínez en el Luna Park vacío Crédito: Lole Martínez

Andrés Ciro Martínez estuvo muchas veces en el escenario del Luna Park, tanto con Los Piojos como con Ciro y los Persas, pero nunca como sucedió el sábado en el cierre del Día 1 del Cosquín Rock Online, sin personas saltando y haciendo pogo en un campo lleno. Pese a eso, con los Persas entregó la mejor presentación de la jornada, entendiendo cómo agregar valor a esta experiencia atípica. "Les recomendamos ir a la 360°. Es esta, muy hermosa", dijo el cantante para que sus seguidores vayan a la opción VR, que permitía desplazarse por el stage con una vista panorámica: los músicos se pusieron en ronda alrededor de la cámara y cuando tocaron los primeros acordes de "Ruleta" de Los Piojos, en el suelo aparecieron proyecciones 3D de fichas de casino y tragamonedas. Después siguió "Tan Solo" con Ciro caminando por el campo vacío del Luna Park y la clásica lectura de banderas, que esta vez aparecieron en la pantalla gigante gracias a las fotos y videos que les mandaron sus seguidores.

2- Shows con problemas en la transmisión vía streaming

Entre las fallas de origen y los problemas de conectividad de los usuarios -la cifra oficial es de 170.000 personas-, la experiencia de ver el Cosquín Rock Online no fue impecable. El sábado, los shows de A.N.I.M.A.L., Los Tipitos y Attaque 77, que tocaron en vivo desde el Teatro Vorterix, no se pudieron ver completos (el productor José Palazzo dijo que fue por "pequeños inconvenientes técnicos" y reprogramó la transmisión de cada uno para el final de la jornada 2). En otros sets hubo problemas de sonido -Los Cafres desde La Trastienda-, cortes abruptos de las presentaciones como pasó en Julieta Venegas (Día 1) y Ratones Paranoicos y Airbag (Día 2) o no estuvieron todas las cámaras disponibles. En el chat general que tenía la plataforma del Cosquín Rock, el público no tardó mucho en expresar su enojo.

3- Los monólogos de los músicos

Ante la falta de público en los shows, como lo estipula el protocolo que permite las presentaciones en vivo en tiempos de Covid-19, los artistas tuvieron que ingeniárselas para entretener a los espectadores que estaban mirando el festival desde sus casas, sin recibir ningún tipo de feedback. Esta extraña "nueva normalidad" de los recitales generó varios soliloquios:"No puedo escucharlos, pero me pregunto cómo la estarán pasando", dijo Malena Villa en la apertura del festival; "Otro, otro", exclamó Vicentico en broma, como si fuera un fan que le pedía otra canción; "¿Cómo llegué a sus casas? ¿Pagaron el Wi-Fi?, preguntaba Ciro en el cierre del Día 1 en el Luna Park, mientras tocaba "Me gusta" con Los Persas.

4 - La unión virtual de Eruca Sativa

Eruca Sativa en el Cosquín Rock Crédito: Gentileza Cosquín Rock

Brenda Martín, Gabriel Pedernera y Lula Bertoldi tocaron uno a lado del otro, en ese orden, de izquierda a derecha. O al menos, así los vieron las personas que disfrutaron del show de Eruca Sativa, pero cada uno de los integrantes había grabado su parte en su casa. El embarazo de Bertoldi, que espera su segundo hijo con Nicolás Sorín, les impidió juntarse. Así que por motivos de prevención se filmaron con un banner del festival de fondo. Esto, y un poco de ayuda de la magia de la tecnología, logró crear el efecto de que estaban zapando juntos. Rock a la distancia sin riesgos.

5- El rock pidió la aparición con vida de Facundo Astullido Castro

Hace más de 100 días que no se conoce el paradero de Facundo Astullido Castro, luego de que fuera demorado por policías del partido bonaerense de Villarino. En el Cosquín Rock hubo dos artistas que pidieron por su aparición con vida. El sábado fue Las Pelotas, que en el segundo tema de su set, "Desaparecido", tuvo a su líder Germán Daffunchio mencionando a Astudillo Castro dos veces. El domingo fue Kapanga quien incluyó el "¿Dónde está Facundo?" en su canción "La taberna".

6) Louta casi al desnudo

Louta en La Trastienda Crédito: Gentileza Cosquín Rock

A veces menos es más. Sin sillones, lámparas de pie, burbuja gigante, bailarines, ni chomba y gomina en el pelo; Louta se apoyó en un reducido tándem de dos kits de batería y una guitarra para su show en Cosquín 2020. Esa combinación puso un acento industrial a canciones como "Media hora", "AMAME", y "PUEDE SER", pero fue en "POCO" donde Jaime James dio sus notas más dramáticas. También hubo momentos de calma reflexiva con "Ayer te vi" -que tuvo a Zoe Gotusso de invitada en una cercanía teatral con James-. Sobre el final, con el cover de Gustavo Pena, "Pensamiento de Caracol", aun con su corte abrupto de transmisión, permitió ver el presente y el futuro: Louta es un niño que no para de crecer.

7) La revelación internacional: Toques del Río

Faltaba poco para que cayera el sol en La Habana, y Toques del Río mostró que la época de oro del afro-funk de los setenta de Cuba tiene más que dignos herederos en el presente. Aunque arrinconar a sus doce miembros es una tarea imposible. En un disparo de menos de veinte minutos fueron capaces de transitar el son montuno, el ska-punk más rabioso y en el medio hip-hop, swing, psicodelia. Un hallazgo que durante la jornada 1 se hizo eco en las redes, a tal magnitud que no sería extraño encontrarlos en tierras porteñas una vez reingresados a la vieja normalidad.

8) El punk indestructible de 2 Minutos

2 Minutos en el Luna Park Crédito: Gentileza Cosquín Rock

"Los políticos que la chupen". Aun de elegante saco y casaca Fred Perry, Walter "Mosca" Velázquez tuvo su momento maradoneano en la inmensidad de un Luna Park vacío mientras 2 Minutos se despachaba con un arsenal de himnos punk tocados en tempo hardcore. Desde "Valentín Alsina" hasta "Aeropuerto", pasando por "Barricada" y "Ya no sos igual", el grupo conserva un sentido de urgencia adolescente que no mitigó en más de treinta años. "Momento de hidratarse", dijo Mosca mientras sus otros cinco compañeros y él empinaban unas cervezas antes de "Piñas van, piñas vienen". Fue extraño no ver el habitual pogo caldeado debajo del escenario, pero, en tiempos de pandemia, todo sirve.

9) Los trajes anti Covid-19 de Turf

"Pandémicos", dijo Joaquín Levinton en referencia a la vestimenta del grupo: un mono impermeable blanco y antiparras transparentes. Así vestidos, Turf desplegó su arsenal de hits festivaleros uno detrás de otro: "No se llama amor", "Loco un poco", "Pasos al costado" y "Magia blanca", entre otros, lograron animar la tarde del domingo, casi tanto como un show pre coronavirus.

10) Trueno estrenó los temas de su primer disco, 'Atrevido'

Trueno en el Cosquín Rock Crédito: Gentileza Cosquín Rock

"Estamos en el Cosquín Rock: vamos a ver si tenemos algo de rock and roll para toda la gente", dijo Trueno antes de "Sangría" en el final de su show transmitido desde Vorterix. En casi cuarenta minutos, el joven MC -que apareció con una remera de Jimi Hendrix- mostró su flow de alto voltaje y versatilidad para deslizar rimas sobre bases variopintas, mientras presentaba en vivo por primera vez las canciones de su debut discográfico -que lanzó hace menos de un mes-. Además de su feat con Wos, que esta vez apareció desde la pista grabada del tema que puso TAIU, sonaron "Cucumelo", "Background", "20.1.9", "G.P.S" Y "Azul y oro". Su famosa Freestyle Sessions con Bizarrap, que superó el récord de Eminem como la improvisación con más reproducciones en YouTube, también fue parte del setlist que cerró la jornada dos del Cosquín Rock.

Textos de Emilio Zavaley, Manuel Buscalia y Federico Martínez Penna