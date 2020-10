15 frases de Charly García en sus entrevistas con Rolling Stone

En el cumpleaños número 69 de Charly García, un repaso por 15 de sus frases más destacadas en diálogo con la revista Rolling Stone a lo largo de su carrera Fuente: Archivo - Crédito: Miguel Acevedo Riu

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 13:03

Charly García cumple 69 años. A lo largo de su extraordinaria carrera en que integró algunas de las bandas más notables del rock nacional (Sui Generis, Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros) y se desarrolló como solista, el músico dio distintas entrevistas a la revista Rolling Stone en las que habló de todo.

Con una década de distancia entre un encuentro y otro, García conversó con Sergio Marchi (1998), Mariana Enríquez (2008) y Pablo Plotkin (2018). En cada entrevista, Charly habló de su vida en tiempo presente, pero también se refirió a personajes que orbitaron su círculo, opinó sobre las nuevas generaciones de artistas y se animó a hablar sobre algunas figuras políticas.

Charly García en diálogo con Pablo Plotkin, de Rolling Stone (2018)

1. "Generalmente dormido pienso algo, y después, no sé, me viene toda junta la canción, y veo qué le quiero poner", expresó el músico sobre algunos disparadores de su composición. "Por ejemplo, 'Los dinosaurios'. Yo estaba acá en la cama y en el mueble había todas cosas chiquitas: tijeritas, muñequitos, y de ahí salió 'Los dinosaurios'. Me saltó la térmica a lo que quiere decir el tema".

2. Preguntado sobre el rol de la música en su vida, Charly García no dudó en asegurar que no fueron las canciones y los instrumentos los que lo salvaron. "No, Palito Ortega me salvó", aseguró. "Si te meten en una clínica alguna vez y no tenés Palito Ortega. fuiste. A las clínicas te llevan tus viejos, algún amigo que no te quiere, los doctores que quieren plata. No te curan, te hacen empeorar. Él en cambió me llevó a la casa a Luján, nos divertíamos. Es un amigo-amigo".

3. Aunque puso a Ortega delante de la música, consideró que no podría vivir sin ella. "La música es mi oxígeno", dijo, y confirmó que le funciona "como terapia". "No hay que hacer kinesiología ni nada de eso. Todos los años me pasa algo. Me pasa una cosa y me diagnostican otra. Y siempre al final terminan en que soy loco".

4. Sobre la muerte o supervivencia del rock en el siglo XXI, Charly García aseguró: "Mirá, [el rock] no murió, pero la gente que no es del palo no le cazó las vueltas, y ahora el rock es una bola de luces, humo, culos. Como [Marcelo] Tinelli. No es rock."

5. Sobre su visita a Carlos Saúl Menem, contó que en los días anteriores le preguntó a Yoko Ono si debía ir o no. Ella respondió que sí. "Me dijo: 'La política es muy importante para dejársela a los políticos. Andá, y fijate si es humano'", reconstruyó García. "Era mucho más humano que los que vinieron después. Cuando cantamos 'Los dinosaurios' lloró. Y era el único que me llamaba cuando iba en cana. Era divertido, además. Cristina [Kirchner] no me gustaba: era muy autoritaria".

6. En la misma entrevista, García opinó sobre la música de las nuevas generaciones. "¿Escuchás música de ahora?", le preguntó Plotkin. "No sé, yo tengo mis discos [señala los vinilos de rock clásico desparramados en la cama]", respondió García. "Sobra. Y si no, me tiro en la cama con la guitarra y toco. ¿Dónde hay un Andy Warhol hoy? No hay transgresión ninguna. Mis últimos ídolos fueron Marilyn Manson y los Plasmatics. ¿Conocés a los Plasmatics? La cantante [Wendy O Williams, fallecida en 1998] decía que le gustaba chocar contra camiones y morirse joven. Un consejo [hablándole al grabador]: ¡muéranse a los 27! Es la edad ideal para morirse, dicen los rockeros".

"La música es mi oxígeno", sostuvo Charly García en una entrevista con Pablo Plotkin Fuente: Archivo - Crédito: Hector Carballo

7. Asimismo, el músico opinó sobre lo que le falta a la música actual. "Me parece que tendríamos que tirarnos más para el lado de California. Es cuestión de estudiar un poco, se lo digo a los colegas rockeritos". Y continuó: "Si no sabés quiénes fueron los Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, Neil Young, ¿con qué autoridad podés hacer rock? Hay gente a la que no le gustan los Beatles, loco, entonces ya es una deformidad total. Ponés la televisión y salen todos estos bailanteros. No tenés escapatoria. O eso o un político hablando. Falta bastante de la excitación que había antes. No te hablo de Beethoven, te hablo de los Beatles, que hicieron "¡clang!" [hace un gesto con la mano, como si volcara algo] y cambiaron el mundo. Eso no pasó más. Pero bueno, ¿con quién comparás a los Beatles? ¿Con Airbag?".

Charly García en diálogo con Mariana Enríquez, de Rolling Stone (2008)

8. En la entrevista que dio a Mariana Enríquez, Charly García mencionó a Diego Maradona. "Si Diego quisiera ser músico lo sería, y sería genial, porque cuando uno es genio, es genio para todo", expresó.

9. Por esos años, Charly pasaba uno de sus peores momentos económicos. "Yo no me puedo hacer cargo. Los únicos que nunca me cagaron fueron las pu.., la policía y los fans", señaló. "Todos los demás me cagaron. Quiero que el país me arregle esto, que alguien me lo arregle. Yo no puedo", añadió.

10. "Yo seré un loco pero, como ya dije antes, creo que la música no es para hacer plata", le dijo a Rolling Stone en 1998. "Gran parte de la gente joven que hace música ahora lo hace exclusivamente por la plata. Y eso me sublevó de Miguel [su hijo]: que no haya entendido el chiste. No nació de un repollo, digamos. Con los viejos está todo bien y con los pendejos también, el problema son los del medio. Una vez le dije: 'Si hacemos el mejor disco del mundo, ¿te copás, aunque no venda nada?'. Me dijo que no, y le dije: 'Sos un pelotudo'. Primero, porque el mejor disco del mundo no puede no venderse. Y segundo, porque si no tenés ningún ideal, ¿qué música puede salir? Antes se trataba de tener algo para decir, de una búsqueda, no de contar cómo conociste a una minita una tarde de lluvia y la querés mucho y son novios. Eso es todo para ellos. Es increíble. Se fue todo al carajo. Ni hace falta saber música, aunque estaría bueno que sepan música, pero en fin. Con idealismo, aunque sepas tres tonos, eso es rock".

11. Además, se refirió a cómo fue hacer música durante la dictadura. "Lo que voy a decir ahora puede parecer fascismo, pero no lo es, nada que ver. La situación de que haya un enemigo claro, y que te tengas que jugar por algo, hace la hamburguesa de la canción", sostuvo. "El arte era mejor cuando estaban los militares. Yo a Videla le dije en la jeta: 'A vos no te gusta la música que yo hago, pero a tu hija sí'. Yo a ese tipo le gané, ahora no puede salir y está encerrado bancándose la cara de or. de su mujer. ¿Y para qué le gané? También para que el rock argentino sea mejor, para que creciera. No sirvió para nada".

12. García también habló de hacer arte en democracia y dijo que el nuevo enemigo era la tecnología. "El enemigo está en los celulares, está en la gente, ahora todos son botones. Y lo global es el enemigo. Lo que es global no sirve para un carajo", señaló. "El castellano neutro es una mierda. Lo neutro es una mierda. Aquel clisé que dice 'pintá tu aldea' terminó siendo cierto".

"Nuestro rock era bueno. Vos escuchás a Almendra y no lo podés creer. Acá no saben tocar rock", le dijo Charly García a Rolling Stone Fuente: Archivo - Crédito: Natasha Pisarenko

13. Igual que en la última entrevista a Rolling Stone, en su encuentro con Enríquez se refirió a las nuevas bandas nacionales y habló con nostalgia de su propia generación. "Nuestro rock era bueno. Vos escuchás a Almendra y no lo podés creer. Acá no saben tocar rock, y lo que se inventó era una cosa que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora. Estos pendejos graban en su casa y no corrigen nada, lo dejan así", manifestó. Luego, añadió: "Para la gente del negocio es más fácil conseguir un pendejo lindo y decirle lo que tiene que hacer. Y tapizar el auto con piel de músico. Nadie tiene ideología interesante; antes lo importante era qué estabas diciendo, o si tenías algo para decir".

Charly García en diálogo con Sergio Marchi, de Rolling Stone (1998)

14. "Entiendo que para alguna gente sea imbancable que me paguen por tocar la guitarra, que todas las chicas se mueran por mí y que viva en la joda. Es cierto: me pagan por eso", dijo Charly García en la primera nota que dio a Rolling Stone en el número inaugural de la publicación. "Acá no había estrellas de rock, solo había músicos de rock, hasta que yo me la inventé. Ahora hay superestrellas: soy yo. Lo dije y me creyeron. Y ahora ya está. Lo agregué en la lista y pasó".

15. "Yo soy lo que hago y son las mismas canciones las que te arrastran a esos estados emocionales. Jodidos, para el que no puede bancarse un estado emocional así. Entonces, la gente jode y pretende que vayas a un banco a las 9 de la mañana después de haber grabado toda la noche; una serie de pelotudeces. Jodido es todo lo de alrededor", señaló. "Me parece que un tipo que no dé la vida por lo que hace, no es un artista. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a artistejos de cuarta".