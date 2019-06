Roky Erickson: adiós a un patriarca de la psicodelia rockera

Roky Erickson, muy admirado por sus colegas Crédito: Flickr.com/kingsnake

Anteayer falleció Roky Erickson, uno de los mayores referentes que tuvo la psicodelia en el rock. Tenía 71 años.

Nacido en Dallas, Texas, como Roger Kynard Erickson, durante la década del sesenta lideró 13th Floor Elevators, banda pionera de la psicodelia que, a pesar de su corta vida (1965-1969), se convirtió en un grupo de referencia dentro del mundillo rockero; al principio con su primer single, "You're Gonna Miss Me" en 1966, y más tarde con un disco completo, Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators. El grupo, con sus integrantes originales, solo se reencontró una vez, en 2015, para un festival en la ciudad de Austin.

Desde finales de los sesenta las cosas no fueron demasiado bien para Roky. Esto incluyó arrestos por posesión de marihuana e internaciones por cuestiones psiquiátricas. Pero desde la década del ochenta retornó de manera constante a la actividad musical, hasta 2004.

No fue un músico muy popular, pero sí admirado por colegas: el guitarrista Billy F. Gibbons, de ZZ Top, lo despidió de esta manera: "Roky Erickson llegó a significar muchas cosas para muchos admiradores y continuará resonando con un legado de notable estilo, talento y cuentos poéticos y artísticos, del más allá. Como un viejo amigo y seguidor de las increíbles habilidades de interpretación de Roky y como guitarrista y cantante, solo puedo relacionar el impacto de gran alcance que él y sus compañeros en The 13th Floor Elevators destacaron con sus misteriosos sonidos psicodélicos magnéticos. Es casi incomprensible contemplar un mundo sin Roky Erickson. Él creó su propia galaxia musical y desde el principio fue una verdadera inspiración. Incluso ahora, Roky es una fuente de energía creativa de primer orden. Realmente es una circunstancia en la que continúa brindando el requisito de "reverberación". Algo que predijo cuando cantó "Me vas a echar de menos". Sin duda, ahora sabemos que está en armonía con el universo.