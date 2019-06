30 minutos esenciales para sumergirse en las 17 horas inéditas de 'OK Computer'

Colin Greenwood, Phil Selway, Thom Yorke, Ed OBrien y Jonny Greenwood de Radiohead Crédito: Roger Sargent/Shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019 • 16:44

El lunes, Radiohead lanzó oficialmente (y a regañadientes) Minidisc [Hacked], una inmersión de 17 horas en el proceso de creación de OK Computer, cortesía de los minidiscs del propio Thom Yorke. Como sugiere el título, este lanzamiento vía Bandcamp se produjo casi una semana después de que los archivos se filtraran en Internet.

Si bien el origen de la filtración no está claro -la banda dijo que los archivos fueron supuestamente secuestrados por un hacker para pedir un rescate de 150.000 dólares-, esta versión editada del material de los minidiscs sirvió como base para el casete que se editó en OKNOTOK 1997-2017, la reedición de lujo de OK Computer.

Ese casete de 80 minutos -cuyo contenido aparece a lo largo de Minidiscs [Hacked]- incluye collages sonoros, sketches, temas inéditos, ensayos y experimentación, que ofrecen una ventana al proceso de grabación del disco clásico de Radiohead. Ahora, Minidiscs [Hacked] termina de abrir esa ventana de par en par.

Como 17 horas son demasiadas incluso para un fan de Radiohead -"I Promise," un tema menor, aparece en 14 versiones-, seleccionamos los 30 mejores minutos de este lanzamiento para que también los fans más casuales tengan la posibilidad de sumergirse y explorar.

"Lift" (Minidisc 125 - empieza en el minuto 10:00)

Durante décadas, la inédita "Lift" -que fue tocada en vivo en los recitales de la época de The Bends, pero nunca fue editada en discos de estudio ni como lado B-, fue algo así como la ballena blanca de los fans de Radiohead, una síntesis perfecta del britpop de The Bends y las aspiraciones arty de OK Computer, coronada por el mejor estribillo de la banda desde "Creep". Cuando el tema apareció como bonus track en la reedición por el 20º aniversario de OK Computer, la versión ralentizada no le hacía honor a las versiones en vivo.

Por eso la joya de este lanzamiento son las tres versiones de estudio de "Lift", la mejor de las cuales aparece a los 10 minutos del minidisc 125, con su intro de teclado Casio y sus arreglos de sintetizador que suenan como una orquesta de cuerdas. Esta canción bien valía los 150.000 dólares de rescate que pedía el hacker.

"Tomorrow Night in Paris" (título no oficial, Minidisc 127, al final del archivo)

Además de las versiones alternativas de canciones previamente editadas, lo más excitante de este lanzamiento es la cantidad de demos solistas de Yorke, la mayoría de los cuales nunca vieron la luz, ni en disco de Radiohead ni de Yorke como solista.

La banda siempre fue muy celosa de su repertorio, así que es fascinante escuchar a Yorke con la guardia baja y todas sus imperfecciones. Estas grabaciones de habitación son una experiencia voyeurística totalmente cruda, como sucedía con el soundtrack de Montage of Heck, en las que Kurt Cobain era capturado en la intimidad.

En ese sentido, ninguno de estos demos solistas, en los que Yorke prueba ideas y riffs con letras balbuceadas, es esencial: por algo quedaron en el olvido. Pero hay un par que podrían colarse en una playlist de Radiohead, como por ejemplo "Tomorrow Night in Paris", una balada de piano que recuerda a "The Daily Mail" y "Last Flowers".

"Last Flowers" (Minidisc 117 - 2:30, Minidisc 119 - 17:00, Minidisc 120 - 0:00)

De todas las versiones radicales escondidas en estos 18 minidiscs, quizás las mejores sean las de "Last Flowers", una canción de la época de OK Computer que recién fue editada en un disco bonus de la edición deluxe de In Rainbows.

Pero esa versión de In Rainbows era nada más que Yorke y un piano. Los minidiscs ofrecen el tema en todo su potencial, con la banda sumando una base funky, mucho fuzz, y una melodía que parece la de "You Only Live Twice", el tema de James Bond.

"Attention" (Minidisc 111 - 4:30)

Esta canción apareció por primera vez en el casete de OKNOTOK, en una versión de cuatro canales grabada por Yorke. Minidiscs [Hacked] revela cuánta atención la banda estaba poniendo en el track: a pesar de que la versión definitiva de estudio no se filtró, acá aparecen 10 tomas diferentes, en forma de ensayo acústico o con la banda completa. La mejor es la del primer minidisc, grabada con toda la banda en una prueba de sonido en Portland.

"Let Down" (Minidisc 119 - 24:00)

A lo largo de los once minutos de "Let Down", Radiohead suena como si estuviera pariendo un tema que eventualmente se convertiría en un favorito de los fans. La banda opera como si fuera un quinteto de jazz, con cada miembro empujando a "Let Down" a su destino. Algunos de estos experimentos instrumentales quedaron en la versión final, otros fueron abandonados, pero este ensayo permite espiar a Radiohead en pleno proceso creativo.

"Airbag" (Minidisc 124)

Registrado durante el tour por el este de Estados Unidos de 1996, el minidisc 124 ofrece cinco versiones despojadas de "Airbag", cada una con un sonido todavía deudor de The Bends, antes de que el productor Nigel Godrich les agregara el brillo de OK Computer.

Daniel Kreps