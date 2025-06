A 17 años de la mega boda de Wanda Nara y Maxi López: los tres capítulos que marcaron esta historia sin fin

En medio de la batalla legal que libra Wanda Nara con Mauro Icardi, parece que ocurrió en otra vida su historia de amor, luego devenida a guerra mediática, con Maxi López, su primer marido y padre de sus tres hijos mayores, Valentino, Benedicto y Constantino. Sin embargo, lejos de los escándalos del pasado, hoy sorprenden al mostrarse en buenos términos. La semana pasada, fueron fotografiados juntos en Milán, donde decidieron comer solos y dejar de lado los conflictos del pasado por el bien de sus niños.

La historia de amor de Wanda Nara y Maxi López

El romance entre Wanda y Maxi comenzó en 2007, tras conocerse en una fiesta gracias a amigos en común. En aquel entonces ella tenía 20 años y él, 23 años. Según contó ella en una entrevista con Susana Giménez, fue el futbolista quien quedó deslumbrado primero y la conquistó con declaraciones de amor y obsequios costosos. Pese a las dudas iniciales por la distancia —él jugaba en Europa y ella vivía en Buenos Aires—, aceptó mudarse al viejo continente poco tiempo después para acompañarlo.

“Me lo presentó una amiga después de un desfile y yo me acuerdo de que estaba en ojotas, con un short, una musculosa rota y me había hecho un rodete en el pelo. Yo me sentía bárbara así vestida. Cuando lo veo no lo podía creer y me quería morir”, recordó Nara en aquella nota sobre el primer flechazo.

Wanda Nara y Maxi López se casaron en el 2008.

Un año más tarde, llegó su gran casamiento. Significó uno de los eventos más mediáticos del momento, ya que dejaron que ingresaran tanto al civil, como a la iglesia y al salón del Hotel Alvear, a una gran cantidad de camarógrafos y fotógrafos de las revistas de la época. Por tal motivo, las imágenes de los invitados, su torta de cinco pisos con muñecos de Hello Kitty y sus looks para la ocasión fueron noticia durante casi dos semanas.

El viernes 23 de mayo de 2008, la pareja oficializó su unión en un registro civil de la Argentina. Con la libreta roja en la mano, los enamorados posaron felices ante los presentes. Ocho días más tarde, dieron el “sí” en la Parroquia Santa Elena del barrio porteño de Palermo. Tras la ceremonia religiosa se trasladaron al Alvear Palace Hotel, donde festejaron junto a 200 personas. Entre algunos de los invitados se encontraban Marixa Balli, Marcelo Polino, Germán Pavlovsky, Marcela Bruno y Mariana De Melo.

A diferencia de lo que muchos creerían, la pareja tuvo una luna de miel austera en el país: los novios eligieron El Calafate. Después de unos días, Maxi volvió a Rusia para continuar con su concentración y Wanda se fue de vacaciones con sus amigas a Brasil. Sin embargo, existía un fuerte rumor de que la mediática se encontraba en la espera de su primer hijo, que terminó por confirmarse meses más tarde.

Wanda Nara y Maxi López celebraron su boda en el año 2008

El sueño de formar una familia que hicieron realidad

El 24 de enero de 2009, Wanda Nara llegó al Sanatorio de la Trinidad de Palermo y, si bien su cesárea estaba programa para las 22 horas del sábado, Valentino terminó por nacer el 25 de enero. Maxi López llegó a presenciar el parto justo a tiempo y levantó en brazos a su primogénito, que pesó 3,3 kilos. “Siempre fue un proyecto formar una familia, establecerse y formar un hogar”, aseguró en aquel entonces el futbolista.

Si bien Wanda siempre soñó con continuar con su trabajo en la televisión argentina, durante este período se dedicó exclusivamente a su familia. Después de estar radicados en Rusia, estuvieron un tiempo en Brasil y luego en Italia, donde muy rápidamente llegaron al mundo Constantino (8 de diciembre de 2010. Catania, Italia) y Benedicto (20 de febrero de 2012. Milán, Italia).

Wanda Nara y Maxi López, en tiempos más felices Archivo

Pero, después de cinco años juntos, la relación comenzó a desgastarse y llegó la crisis en medio de rumores de infidelidad y malos tratos por parte del jugador de fútbol. Fue uno de los amigos de Maxi, Mauro Icardi, de tan solo 20 años, quien terminó por hacer estallar el escándalo al confesarle su amor a Wanda.

El 31 de octubre de 2013, la mediática escribió en X: “Basta para mí”. Ese día voló con sus hijos a Buenos Aires y rompió definitivamente su matrimonio. Tan solo una semana más tarde, Icardi escribió en la misma red social: “Wanda Nara, te amo, nunca me será sencillo decir lo que siento, porque descubrí que esas dos palabras llevan consigo un sentimiento sin límites”.

Al principio, Nara negó cualquier relación con el futbolista e, incluso, atinó a decir que seguramente le habrían hackeado su cuenta; sin embargo, algunos meses más tarde todo salió a la luz. Con el tiempo, ella apostó a formar una familia con su nuevo amor, con quien compartió poco más de 10 años de su vida y trajo al mundo a dos niñas, Francesca e Isabella.

Wanda Nara y Maxi López estuvieron cinco años juntos y Mauro Icardi era amigo de la familia

La guerra judicial de Wanda Nara y Maxi López

Al conocerse la infidelidad de Wanda con Mauro, Maxi López decidió llamarse al silencio mientras continuaba su vida profesional en Europa. Pero, donde sí se encontró el exmatrimonio año tras año fue en la justicia. Al haber nacido dos de sus hijos en el exterior y solo uno en Argentina, los problemas sobre la cuota alimentaria que debía enviarle variaban notoriamente e incluso, en un momento, el tribunal argentino llegó a declarar que tan solo debía pagar por Valentino. Esto hizo estallar a Nara, quien apeló incansablemente con sus abogados.

En aquella época, en medio de la contienda legal, también se filtraron audios amenazantes de Maxi contra Wanda. En uno de ellos, el deportista le manifestaba violentamente a su exesposa que no aceptaba ir al cumpleaños de su hijo Benedicto si lo festejaba en su casa. “Yo te digo una cosa, si vos me haces ir a cumpleaños y va a ser de nuevo en tu casa, yo te juro que te arranco la cabeza a vos y al otro. ¡Te lo juro! Te lo juro por mis hijos. Así que pensá muy bien lo que vas a hacer, porque una vez ya lo pasé. La segunda te arranco la cabeza", se lo escuchaba decir furioso en la grabación.

Las amenazas de Maxi López a Wanda Nara que se filtraron a la prensa

Aunque la tenencia de los tres menores quedó a cargo de Wanda Nara, durante muchos años el futbolista intentó revertir esa situación. “Durante todo el año la tenencia queda a capricho de la madre y cuando llego acá y me tocan mis días tampoco me deja verlos. Ella capaz se piensa que alejándome y no dándome el espacio que necesita también un padre va a poder romper el vínculo con mis hijos. Pero ella lo que no entiende es que yo voy a ser padre para toda la vida y que voy a luchar hasta el último segundo por mis hijos”, remarcó hace algunos años en diálogo con Intrusos (América TV).

El primer juicio que le inició el también empresario a su exmujer fue por procesamiento ilícito de datos personales en 2015, ya que la mediática habría hecho pública información personal que incluían números de teléfono y cuentas de email; sin embargo, la justicia italiana terminó por absolverla en el año 2018. “Una vez más tuve que defenderme contra las falsas acusaciones, una vez más ganó la verdad. La envidia, la maldad no llevan a ninguna parte“, escribió en un tuit Wanda tras salir airosa de ese mal momento.

En paralelo, Nara le inicio un juicio a López como “deudor de alimentos”, el cual ganó en el año 2020 bajo la representación legal de Ana Rosenfeld. “Lo que conseguí jurídicamente, no solo es que le tenga que pagar como corresponde todos los meses la cuota alimentaria que no pagaba hace más de un año, sino que tendrá una multa de 100 euros por cada día no pagado hasta la fecha”, aseguró su letrada en diálogo con Canal 9.

La tregua por el bien de sus hijos

Tres de los momentos que marcaron una tregua notoria en esta expareja fueron el nacimiento de Elle, la primera hija de Maxi López con Daniela Christiansson, el diagnóstico médico de leucemia de Wanda Nara y la inminente separación de la conductora con Mauro Icardi.

El 16 de octubre de 2021, Wanda compartió en sus historias de Instagram un mensaje enigmático que rápidamente se conoció que estaba dedicado a María Eugenia “la China” Suárez. El mismo decía: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!“. Estas palabras fueron las que dieron inicio al escándalo mediático conocido como Wanda Gate. Durante ese período, la dueña de Wanda Cosmetics se vio muy expuesta al igual que sus hijos, por lo que, en varias oportunidades, Maxi decidió acompañarla y también llevarse a Inglaterra a sus niños para que no estuvieran en el ojo de la tormenta.

Wanda Nara y Maxi López comenzaron a recomponer su relación en los últimos cuatro años Foto: Redes Sociales

A su vez, el 31 de marzo de 2023 llegó al mundo Elle, la primera hija mujer del deportista. Esta noticia puso muy contenta a la argentina, quien en todo momento quiso que sus hijos pudieran tener relación con su hermanita menor.

Wanda y Maxi en el cumpleaños de uno de sus hijos

Pero el fin de las peleas, sin lugar a dudas, llegaría con el diagnóstico de leucemia de Wanda, confirmado por FUNDALEU el 31 de diciembre de 2023. En febrero de 2024, López viajó a la Argentina para pasar tiempo con sus hijos y poder acompañar a su exmujer en el momento más delicado de salud. “Uno de mis amigos es el doctor. Me llaman a las cuatro de la mañana, yo estaba en Londres. Tenía 52 llamados de él y de mi exsuegra. Yo me levanto y digo ‘¿qué pasó?’. Era todo raro. Entonces él me explicó todo y yo dije ‘bueno, organizo y viajo’. Saqué un pasaje para cuatro o cinco días después porque tenía que organizar cosas de trabajo allá”, aseguró él en una entrevista con Matías Martín.

Sin embargo, un llamado desesperado de Nara le hizo acelerar su viaje. “Me llama ella y me dice ‘te pido por favor que vengas ya, necesito que estés acá’. Tuve que cambiar el pasaje y viajé de un día para el otro”, remarcó sobre la lealtad a la madre de sus hijos. A su vez, se mostró muy molesto con la actitud de Jorge Lanata, quien reveló antes de lo esperado el diagnóstico de la diva. “Yo quería hablar con los chicos antes que salieran las cosas. Entonces me tomé un avión y viajé lo más rápido que pude. El tema que cuando me bajé del avión y salí de Ezeiza ya una persona había declarado. Estaba bastante caliente”, sentenció.

Maxi López también aceptó la relación de Wanda Nara con L-Gante, a quien conoció en Italia el último verano Foto: Redes Sociales

Desde entonces, como en cualquier familia, las crispaciones existen, pero Maxi López y Wanda Nara supieron mejorar la relación por el bien de sus tres hijos, quienes, como adolescentes, decidieron vivir con su mamá en Argentina y visitar todos los años a su papá y a su hermanita menor en el exterior.