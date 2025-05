Mauro Icardi apuntó contra Wanda Nara por su look ‘a lo Amber Heard’ en la audiencia de divorcio: “Una perdedora”

El Wanda Gate no da tregua y actualmente atraviesa uno de los momentos más complicados. El miércoles 28 de mayo Wanda Nara y Mauro Icardi se reencontraron en Milán para la audiencia del juicio de divorcio. Ella llegó a bordo de un Lamborghini rosa y vestida con un look un tanto atípico: un traje gris, camisa blanca, corbata, tacos y anteojos. Esto hizo que en las redes sociales varias la compararon con el estilo que llevó la actriz Amber Heard cuando se enfrentó en un juicio ante Johnny Depp. Justamente el futbolista decidió usar esto para atacar a su ex y lanzó un furioso mensaje en su contra. “La inspiración de una perdedora”, escribió.

Tras su separación de Nara, madre de sus dos hijas Francesca e Isabella, Mauro Icardi comenzó a compartir imágenes de Johnny Depp a modo de evidenciar que era su ejemplo a seguir. Cabe recordar que en 2022 el actor denunció por difamación a su exesposa Amber Heard y tras el juicio, que fue televisado, la justicia, falló a su favor.

Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara (Foto: Instagram @mauroicardi)

Este jueves 29 de mayo, Icardi decidió usar la imagen de los actores de Hollywood para apuntar contra su exmujer a partir de la vestimenta que usó para la audiencia. “Nunca nadie interpretó tan bien un look”, comentó con el emoji de una carita guiñando un ojo y sacando la lengua. “La inspiración de una perdedora, mitómana y manipuladora de la ‘verdad’, también de sus hijas de diez y ocho años”, arremetió y finalizó con “tic, tac”.

Wanda Nara asistió a la audiencia con un look similar al de Amber Heard y Mauro Icardi lo usó para atacarla (Foto: Instagram @mauroicardi)

Sus palabras estuvieron acompañadas por una imagen en blanco y negro de una Amber Heard desolada durante el juicio y de un Johnny Depp alzando el brazo como un vencedor. Luego agregó una foto de la actriz donde se la ve llorar durante el juicio y le agregó emojis de burla.

Las imágenes que compartió Mauro Icardi tras la audiencia de divorcio (Foto: Instagram @mauroicardi)

Esta no fue la única alusión que hizo el futbolista del Galatasaray a Johnny Depp. Después de la audiencia, subió una foto creada con inteligencia artificial de ambos vestidos de traje en un tribunal. “En un mes nos verán en un Lamborghini rosa Johnny. ¡Vamos! I Love It (me encanta)“, comentó junto a varios emojis de caritas, aplausos y corazones rosados. Luego agregó otra imagen del actor donde se lo ve levantar el puño en señal de victoria.