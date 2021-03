A 20 años de Gran Hermano: los tres momentos más impactantes de la primera temporada

Hoy se cumplen 20 años de la primera emisión de Gran Hermano: el exitoso reality que desembarcó en Telefe el 10 de marzo de 2001, y sobrevivió otras diez ediciones. El formato nacido en Holanda se replicó alrededor del mundo y en nuestro país tuvo un gran impacto: la fórmula infalible consistió en doce participantes encerrados en “la casa más famosa del país” durante 112 días compitiendo por el codiciado premio de más de 100.000 pesos de entonces.

Los productores Claudio Villarruel y Bernarda Llorente fueron los responsables de importar el contenido creado por el holandés John de Mol y adaptarlo a las costumbres argentinas. La idea de que convivieran doce desconocidos durante más de 100 días y los filmaran a luz y sombra las 24 horas era arriesgada: se perdería el significado del concepto de “intimidad”, y rompía con todas las reglas del prime time.

Soledad Silveyra fue la conductora estrella que impuso su frase: “¡Adelante, mis valientes!”; y bajo el lema “la vida en directo” charlaba con los participantes cada noche. Por otro lado, el semiólogo Eliseo Verón y el periodista Jorge Dorio analizaban lo que sucedía en la casa de GH desde una perspectiva profesional.

A continuación, un repaso por tres recuerdos que quedaron grabados en la memoria de los espectadores que se convirtieron en fieles fanáticos del formato:

La vaca Margarita

Recordemos que la audiencia del ciclo creció a pasos agigantados y logró incluso superar en números de rating a su competencia, Sábado Bus, conducido por Nicolás Repetto en Canal 13. Los nombres de los participantes más conocidos por el público eran: Gastón Trezeguet, Tamara Paganini, Marcelo Corazza, Daniela Ballester, Santiago Almeyda y Natalia Fava.

Los elegidos tenían que ponerse de acuerdo en las tareas domésticas, y se repartían a la hora de limpiar, cocinar, mantener la huerta y el gallinero; además de ordeñar la leche de una vaca holando-argentina llamada Margarita. Era habitual ver a los concursantes lidiando con una serie de inconvenientes en el pequeño granero.

La vaca Margarita, una estrella de la casa de Gran Hermano del 2001 Captura de video

Faltando tan solo un mes para la final del reality ocurrió un momento épico: los participantes tuvieron que despedirse en vivo de Margarita porque había estado demasiado tiempo encerrada y el veterinario que la revisó recomendaba que deje la casa para liberarla del estrés. El mismo destino tenía Ernesto, el ternero que acompañaba a la vaca, porque ya había crecido mucho y no había lugar para los dos animales.

La salida de la vaca fue televisada en vivo y marcó 25 puntos de rating: los participantes ya se habían encariñado con la única compañía animal de la casa y se despidieron de ella hablándole al oído con buenos deseos para que se recupere pronto.

La visita de Diego Maradona

Un momento inolvidable que sorprendió a todos los espectadores fue la llegada de Diego Maradona a la casa de Gran Hermano. Resulta que el astro del fútbol miraba el programa y se consideraba un fan más del formato que irrumpió en los hogares de las familias.

Así fue como El Diez dijo presente y entró a la propiedad ubicada en la zona norte de Buenos Aires para conocer a los participantes. La sorpresa fue un verdadero “boom” para los concursantes y el público: hubo un improvisado partido de fútbol dividido en equipos; risas y muchos abrazos con el ídolo. También quedó en el recuerdo de algunos el “mito” en torno al consumo de drogas de Maradona por una conversación solapada que mantuvo con los participantes.

La repudiable cámara oculta a Marcelo Corazza

Marcelo Corazza se consagró como el gran ganador de la primera temporada de GH, y se llevó el premio de 119.595 pesos. Pero no todo fueron buenos momentos para el participante que resultó triunfador: un año después de la edición de Gran Hermano, en el programa Intrusos, de Jorge Rial, mostraron una cámara oculta que luego fue repudiada por los fanáticos.

Lo que se vio fue un encuentro privado de Corazza en un auto con otro joven que había conocido en Internet. Recién en 2011 se supo quién fue la persona que había sido contratada para “tenderle la trampa” a Corazza: se trató de Julieta Biesa, modelo trans, quien confesó en diálogo con Viviana Canosa que la producción de Rial le pagó para que concretara la cita.

“Nunca más me crucé con él, y creo que él siempre me vio como una mujer. Yo soy una mujer transexual y fue un gran circo y algo muy cruel lo que le hicieron. Quiero pedirle disculpas públicamente”, sentenció Julieta. En 2014 el mismo Rial se sumó al pedido de perdón por la pantalla de Intrusos: “Me arrepiento de la cámara oculta con Marcelo Corazza; no había razón para mostrar las preferencias sexuales de alguien que no era una figura pública ni le hacía mal a nadie”.

Dos años más tarde Corazza habló con La Once Diez, entrevistado por Moskita Muerta y Nilda Sarli, y recordó el “mal momento” que vivió: “Este es el vuelto de no tener vida privada, de perderla por completo; Jorge Rial no me llamó, pero lo escuché y si se arrepintió sería muy bueno, porque lo justo sería que no vuelva a pasar”.

