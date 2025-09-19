A 28 años del estreno de La boda de mi mejor amigo, Julia Roberts les dio a los fans la noticia que esperaban

Las secuelas están de moda sin importar que la película se haya estrenado hace diez, veinte o treinta años. En agosto se estrenó Un viernes de locos 2 (Freakier Friday) con Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan y actualmente Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt filman El diablo viste a la moda 2 (The Devil Wears Prada 2). Si bien hay una parte de los fanáticos que están deseosos por ver historias nuevas en la pantalla grande, hay una parte nostálgica que quiere que las historias que los enamoraron tengan continuidad. Y justamente un clásico de los clásicos está en conversaciones para tener una segunda parte y la encargada de anunciarlo fue su protagonista. ¿Quién? La mismísima Julia Roberts.

En la lista de películas que hay que ver por lo menos una vez en la vida es muy probable que aparezca La boda de mi mejor amigo (My Best Friend’s Wedding), una de esas historias de amor que llegan al corazón y no dejan ningún par de ojos sin lágrimas. En 1997 el director P.J. Hogan (Loca por las compras y Peter Pan, la gran aventura) reunió a Julia Roberts, Cameron Diaz, Dermot Mulroney y Rupert Everett en una comedia romántica sobre una mujer que se entera de que su amigo de toda la vida, con quien prometió casarse si llegaban solteros a los 28, está comprometido. Consciente de sus sentimientos hacia él, decide ir a buscarlo y hacer todo lo posible para evitar que llegue al altar.

El film se estrenó en 1997 con los roles protagónicos de Julia Roberts, Cameron Diaz, Dermot Mulroney y Rupert Everett (Foto: IMDb)

El largometraje fue un éxito. Recibió tres nominaciones a los Globo de Oro como mejor película de comedia o musical, mejor actriz de comedia o musical para Roberts, mejor actor secundario para Everett y una a los premios Oscar a la mejor banda sonora para James Newton Howard. Ahora, a 28 años del estreno, su protagonista confirmó que está en conversaciones para volver a interpretar a la crítica de restaurantes Julianne Potter.

En una reciente entrevista con Variety, Julia Roberts fue consultada por los rumores de una secuela de La boda de mi mejor amigo. Su respuesta dejó atónitos a todos. “Me están hablando”, afirmó. Pero, la ganadora del Oscar no solo confirmó que está en conversaciones para continuar con la historia, sino que en el mismo reportaje, Luca Guadagnino, director de Llámame por tu nombre (Call Me By Your Name) y Desafiantes (Challengers) aseguró que la dirigiría “en un segundo”.

Julia Roberts reveló que está en conversaciones para la secuela de La boda de mi mejor amigo (Foto: IMDb)

Las versiones de que habría una secuela del film surgieron cuando en julio de este año Dermot Mulroney le reconoció a New York Post que “se habla de una secuela”. “No sé nada al respecto. Lo último que supe era que los abogados estaban hablando”, expresó. Posteriormente, Variety anunció que la nueva película estaba en desarrollo por parte de Sony Pictures y que convocaron a Celine Song, guionista y directora de Vidas Pasadas (Past Lives) y Amores materialistas (Materialists) para escribir el guion, pero no para dirigir. Si bien hasta el momento no hay confirmación sobre el comienzo del rodaje, el elenco y la fecha de estreno, los fanáticos ya empezaron a especular en cómo continuará la historia.

Para quienes quieran ver La boda de mi mejor amigo por primera -o décima- vez, la película se encuentra disponible para ver en streaming a través de las plataformas de HBO Max, Amazon Prime Video y para alquilar en Apple TV.