La frase de Margot Robbie sobre El lobo de Wall Street que causó revuelo entre los fanáticos

El lobo de Wall Street se convirtió en una película icónica que, a once años de su estreno, sigue tan vigente como el primer día, ya sea por la historia real detrás o por los debates que genera; y esto ocurrió en los últimos días, cuando Margot Robbie deslizó una sugerencia a los fanáticos de la cinta dirigida por Martin Scorsese.

Margot Robbie y Leonardo DiCaprio en una escena de la película nominada al Oscar Archivo

La actriz, que en el film nominado en cinco categorías a los Premios Oscar personifica a Naomi Lapaglia, dialogó junto a Colin Farrell para Letterboxd y advirtió que los hombres que consideran esta película como su favorita “podrían estar mostrando una visión problemática de lo masculino”.

Margot Robbie habló junto a Colin Farrell en Letterboxd (Foto: Captura Instagram/@letterboxd)

Todo salió a la luz cuando tuvo que adivinar a cuál de sus películas se refería la crítica de un usuario: “Las mujeres a las que les gusta esta película son sexis, pero los hombres a los que les gusta no son de fiar”. Fue ahí que, tras dar con la respuesta correcta, Margot coincidió y señaló: “Tiene sentido. No se equivoca… Chicos a los que les gusta esta película, deberían prestar atención”.

Si bien la cinta es una sátira, El lobo de Wall Street retrata una masculinidad que se considera tóxica por el culto a la ambición desmedida y a una falta total de ética. Allí se muestra a los personajes tratar a las mujeres como objetos y medir el éxito solo por el dinero y el poder, sin importar el daño que causan a los demás. Asimismo, expone un estilo de vida basado en los excesos, las drogas y la falta de empatía.

Por esa razón, en comunidades de Reddit y TikTok, El lobo de Wall Street figura entre las llamadas “películas de bandera roja”, un término que se usa para referirse a los films que, según los usuarios, pueden revelar actitudes misóginas o problemáticas en quienes las citan como sus favoritos.

Margot Robbie junto a Leonardo DiCaprio en El lobo de Wall Street (Foto: Instagram/@margotrobbieofficial)

Pero no es la primera vez que Robbie expresa una crítica a la película que se estrenó en 2014 y que la ayudó a conseguir el reconocimiento internacional. En 2018, se refirió al momento en el que se sintió incómoda al grabar una escena subida de tono. “No te das cuenta cuando estás viendo la película, pero en realidad estábamos en una habitación muy pequeña con 30 personas del equipo moviéndose a mi alrededor. Todos ellos hombres”, dijo en diálogo con la revista Porter. “Y durante 17 horas tuve que fingir que me estaba tocando. Es raro y tenés que dejar de lado la vergüenza, el sentido del ridículo e implicarte a tope”, añadió.