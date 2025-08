A 63 años de la muerte de Marilyn Monroe, siete actrices que llevaron su vida al cine

“Los diamantes son los mejores amigos de las mujeres”, dijo una tal Lorelei Lee en la película de 1953 Los caballeros las prefieren rubias (Gentleman Prefere Blondes). La actriz que la interpretó fue Norma Jeane Mortenson, más conocida como la mismísima Marilyn Monroe quien, para esa década, ya era un ícono de Hollywood, de esos que son pocos, pero que prevalecen eternamente. Su muerte, el 4 de agosto de 1962, a la temprana edad de 36 años, tuvo el mismo impacto que su vida, pero no de brillos y luces de neón, sino de sombras, oscuridad, pastillas y preguntas que hoy, 63 años después, tampoco tienen respuesta. Pero, su figura fue tan exultante que el cine le rindió homenaje una y otra vez y varias de sus intérpretes entraron a la carrera por el Oscar. Fueron varias las mujeres las que a lo largo de los últimos 49 años lucieron el cabello rubio enrulado, el lunar en la mejilla izquierda y el vestido blanco.

Marilyn Monroe murió el 4 de agosto de 1962 a los 36 años en Los Ángeles IMDb

Las actrices que interpretaron a Marilyn Monroe en el cine

Misty Rowe

Misty River en Goodbye, Norma Jean IMDb

En 1976, 14 años después de la muerte de la actriz, Misty River fue la primera mujer en interpretarla en el cine. En Goodbye, Norma Jean de Larry Buchanan, la artista transitó el mismo camino que la verdadera Norma Jean trazó hasta convertirse en Marilyn Monroe.

Theresa Russell

Theresa Russell en Insignificancia IMDb

Aunque no la presentaron propiamente como Marilyn Monroe, sino como “La actriz”, en 1958 Theresa Russell se puso el icónico vestido blanco y la peluca de rulos rubia en Insignificancia (Insignificance), donde compartió elenco con Gary Busey y Tony Curtis.

Susan Griffiths

Susan Griffiths en Marilyn y yo IMDb

Otra película para televisión que se realizó fue Marylin y yo (Marilyn and Me). Se estrenó en 1991 bajo la dirección de John Patterson y el rol protagónico de Susan Griffiths. La historia gira en torno al supuesto matrimonio que supuestamente existió, pero nunca se comprobó entre Monroe y el escritor Robert Slatzer.

Mira Sorvino

Mira Sorvino en Norma Jean & Marilyn IMDb

Venía de protagonizar Poderosa afrodita (Mighty Aphrodite) de Woody Allen, papel que le valió el Oscar a mejor actriz de reparto, cuando se puso en la piel de Marilyn Monroe en la película para televisión de 1996 Norma Jean y Marilyn (Norma Jean & Marilyn) del director Tim Fywell.

Ashley Judd

Ashley Judd en Norma Jean & Marilyn IMDb

Mientras Sorvino se puso el vestido blanco en Norma Jean y Marilyn, Ashley Judd fue la mujer detrás del nombre artístico, los brillos y el glamour, Norma Jean. Su trabajo le valió una nominación al Emmy y Globo de Oro en la categoría de mejor actriz en miniserie o película para televisión.

Michelle Williams

Michelle Williams, en My Week With Marilyn IMDb

Una de las interpretaciones de Monroe más comentadas. Acompañada por Eddie Redmayne y Kenneth Branagh y bajo la dirección de Simon Curtis, en 2011 Michelle Williams recreó la relación que tuvo la actriz con Laurence Olivier en 1957 durante el rodaje de El príncipe y la corista (The Prince and the Showgirl) en Mi semana con Marilyn (My Week With Marilyn). Williams estuvo nominada al Oscar, SAG, BAFTA y Critic’s Choice y ganó el Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical.

Ana de Armas

Ana de Armas en Rubia Netflix

La cubana, de 37 años, revolucionó Hollywood cuando se puso en la piel de Monroe en el largometraje Rubia (Blonde) de 2022. Aunque la película de Netflix recibió críticas adversas —en su mayoría negativas— fue suficiente para despegar la carrera en ascenso de su protagonista. Por su interpretación, Ana de Armas recibió nominaciones al Oscar, SAG, BAFTA y Globo de Oro.